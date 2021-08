Izraelsko presenečenje v ritmični gimnastiki, Rusinja s pritožbo ni uspela

Izraelska reprezentantka v ritmični gimnastiki Linoy Ashram je na igrah Tokio 2020 v velikem slogu osvojila naslov olimpijske prvakinje v mnogoboju. Že s prvo predstavo z obročem je prevzela vodstvo pred favoriziranima ruskima tekmicama Dino in Arino Averina in ga ni več izpustila iz rok.

Dvaindvajsetletna Ashramova, katere edini mnogobojski naslov do zdaj je zmaga na lanskem evropskem prvenstvu v Kijevu, ki so ga Rusinje zaradi koronske pandemije izpustile, je v velikem slogu prišla do olimpijskega zlata.

Po prvem rekvizitu, nastopih z obročem, je prevzela vodstvo in bila na prvem mestu tudi po predstavah z žogo in s kiji. O zmagovalki je odločal trak, v vlažnih razmerah v Tokiu še posebej zahteven za izvedbo.

Arini spodletelo pri traku

Če so do zadnjega orodja troboj za zmago bile Ashramova, večkratna svetovna in evropska prvakinja Dina Averina ter njena dvojčica Arina Averina, pa se je pri traku od sanj po kolajni poslovila Arina Averina. Potem ko se ji je trak zavozlal, je morala nadaljevati z nadomestnim in ostala brez kolajne.

Favorizirani dvojčici Dina in Arina Averina sta ostali brez tako želene zlate kolajne. Foto: Reuters

Drama desetink osrečila Ashramovo

Tekmovanje se je dodobra razplamtelo, ko je Ashramovi pri enem od metov palica traku padla iz rok. Medtem se je Harnaskova s solidno predstavo povzpela na zmagovalni oder. O naslovu je odločal prav zadnji nastop, predstava s trakom izkušene Dine Averina.

Sestavo je dobro opravila, nato pa napeto čakala na oceno. Ko je videla, da ji je zgolj 15 desetink točke zmanjkalo za zmago, se je v obupu zgrudila na tla in padla v neutolažljiv jok. Ruski olimpijski komite se je sicer pritožil na njeno oceno, a je sodniška komisija oceno zavrnila in Izraelka se je lahko veselila zgodovinske zmage.