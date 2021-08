"Janja je v nekaterih prvinah na nivoju najboljših moških plezalcev"

Talent, delavnost in močna psiha. To so trije, ne pa edini, glavni aduti olimpijske prvakinje v športnem plezanju Janje Garnbret.

Talent, delavnost in močna psiha. To so trije, ne pa edini, glavni aduti olimpijske prvakinje v športnem plezanju Janje Garnbret. Foto: Guliverimage

Za športno plezanje so olimpijske igre v Tokiu predstavljale mejnik. Ker je bilo plezanje po dolgih letih prizadevanj končno sprejeto v olimpijsko družino, je dobilo tudi priložnost, da se predstavi na največjem športnem odru na svetu. Toliko ljudi, kot je zadnje dni spremljalo tekmovanje v športnem plezanju, ga ni še nikoli. Marsikdo je ugotovil, da gre za atraktivno športno panogo, ki bi jo veljalo spremljati tudi izven olimpijskih okvirjev.

Gregor Vezonik Foto: Grega Valančič/Sportida

Gregor Vezonik, 26-letni specialist za balvansko plezanje, je olimpijske igre spremljal doma. Na trnih kot večina ljubiteljev športnega plezanja. Z Janjo Garnbret, v očeh večine najboljše športne plezalke vseh časov, ga namreč druži več kot ljubezen do istega športa in dejstvo, da oba prihajata iz iste statistične regije, Koroške. Skupaj tudi trenirata, kar pomeni, da skupaj preživita ogromno časa.

Vezonik in Garnbretova po izjemno uspešnem svetovnem prvenstvu v Innsbrucku leta 2018, kjer sta skupaj osvojila štiri medalje. Foto: osebni arhiv

Vezonik: Če nisi vajen, da moraš občasno požreti svoj ego, je res težko

Med treningom na Verdu. Foto: zajem zaslona Vezonik, zmagovalec balvanske tekme za svetovni pokal in dobitnik bronaste kolajne v balvanih na svetovnem prvenstvu v Innsbrucku leta 2018, pravi, da je Janja v nekaterih prvinah na nivoju najboljših moških plezalcev na svetu.

"Če nisi vajen, da moraš občasno požreti svoj ego, je res težko. Janja je res huda, treningi z njo pa zelo koristni. Nekdo s takimi izkušnjami, kot jih premore ona, ti lahko marsikaj svetuje."

Oba z Janjo trenirata v Plezalnem centru Verd, oba pod okriljem trenerja Romana Krajnika.

"Janja na vsakem treningu da od sebe 100 odstotkov. Vzdušje je vedno super, se pa ve, da ko se dela, se res dela. Pri Janji je zanimivo tudi to, da bi bila lahko v vrhu tudi brez tolikšnega treninga, a je še vedno tako zelo fokusirana in trdo dela. Ni šans, ona ne popušča," pravi Vezonik.

Krajnik: Janja trdo dela in si preprosto upa



Janja Garnbret in njen trener Roman Krajnik. Čustva po zmagi povedo vse. Foto: Guliverimage

Podobno je v enem od intervjujev za Sportal poudaril tudi njen trener Roman Krajnik, ki pravi, da je Garnbretova v prvi vrsti tako izjemna zato, ker res trdo trenira in je stoodstotna v svoji službi.



"Povsem je fokusirana in naredi vse za to, da bi ji uspelo. Pripravljena se je učiti in odpravljati napake oziroma pomanjkljivosti. Izjemno hitro se uči. Mislim, da je razlog za njen uspeh skupek vsega naštetega vključno z njenim talentom.



Poleg tega ima pri balvanih to prednost, ki je marsikatero dekle nima, in to je, da si preprosto upa. Ne ustraši se nobenega dinamičnega giba. To lastnost ima že od mladih nog. Marsikatero dekle ovira in omejuje ravno ta strah."



Janja Garnbret na vprašanje, zakaj je najboljša športna plezalka na svetu, odgovarja z "ne vem".



"Trening soba na Verdu ni velika, ima pa vse, kar potrebujemo"

Na Verdu, kjer imajo plezalci trening sobo, ki kot pravi Vezonik ni velika, ima pa vse kar potrebujejo, Vezonik in Garnbretova trenirata skupaj z Lano Skušek, Martinom Bergantom, Milanom Preskarjem in Zanom Lovenjakom Sudarjem.

"Vedno smo zelo motivirani za trening. Tudi kadar je kdo med nami utrujen, slabe volje ali pa ima težave s kožo na blazinicah prstov, še vedno vztrajamo na treningu," pravi Vezonik, ki ga do konca sezone čakata še dve tekmi svetovnega pokala v balvanih in svetovno prvenstvo v Moskvi.

Lažje spremljal finalno odločitev kot kvalifikacije

Tako kot velik del slovenske javnosti, je tudi sam precej lažje spremljal včerajšnji finale deklet v olimpijski kombinaciji športnega plezanja kot pa sredine kvalifikacije, ki jih je Garnbretova začela z zdrsom v obeh krogih hitrostnega plezanja.

Foto: Anže Malovrh/STA

"Precej lažje sem spremljal finale kot kvalifikacije. Ne vem, zakaj, ampak bil sem malo bolj pomirjen kot zadnjič. Najtežje mi je bilo spremljati prvi krog preizkušnje v hitrosti, ampak takoj ko sem videl Janjo, sem vedel, da je prava. Pred tem sem se pogovarjal še z Janjino najboljšo prijateljico Tjašo Slemenšek, ki je z Janjo zjutraj govorila po telefonu in tudi ona je začutila, da je tista prava Janja, kot jo poznamo.

Ko je v tretjem krogu hitrosti popravila osebni rekord, sem vedel, da ni prav nobene možnosti, da bi jo katera od deklet premagala.

Kar pa zadeva balvane, sem, takoj ko se je začelo nakazovati, da gre za zelo težko postavitev, vedel, da nobena od tekmovalk nima šans, da se ji približa. Moram reči, da sem tekmo kar precej mirno gledal," se je na včerajšnji zlati trenutek ozrl mojster za balvane in opozoril na zanimivo dejstvo.

Večini Slovencev, ali pa vsaj velikemu delu, se je zdelo, da je zlata olimpijska medalja v plezanju že rezervirana, oziroma kar oddana Garnbretovi.

V finalu je Garnbretovi steklo že v hitrostnem plezanju, prvi disciplini, ki sestavlja olimpijsko kombinacijo športnega plezanja. V tretjem krogu je postavila nov osebni in državni rekord. Foto: Reuters

Tekme se ne zmagujejo na papirju, ampak na tekmah

"Opazil sem, da je kar precej ljudi mislilo, da je bila Janjina zmaga enostavna, in da so kar vsi vedeli, da bo zmagala. To me malo moti. Mogoče so to vedeli tisti, ki se nikoli niso ukvarjali s športom.

Seveda, na papirju je Janja res bila favorit, ampak vsi vemo, da se tekme ne zmagujejo na papirju, ampak na tekmah. Ko si enkrat pod takim pritiskom, kot je zdaj Janja, se ti hitro lahko pripeti napaka, zmaga pa splava po vodi."

Vezonik je tako kot celotna plezalna skupnost izjemno vesel, da je Garnbretova, ki se je je zaradi njenih dosežkov že zdavnaj oprijel akronim G.O.A.T., kar je priljubljena kratica za besedno zvezo Greatest Of All Time (Najboljša vseh časov) zdržala pritisk, ki ji ga je naložila javnost, še bolj pa sama, in osvojila tako želeno zlato olimpijsko medaljo.

Foto: Anže Malovrh/STA

"Roman je dokazal, da je res najboljši trener na svetu"

"Izjemno sem vesel za Janjo, predvsem zato, ker je zdržala pritisk. Komaj čakam, da se z Romanom vrneta, da se vidimo. Upam, da bosta imela kaj časa za nas. Ob tej priložnosti bi rad čestital tudi Romanu, ker je dokazal, da je res najboljši trener na svetu.

Poudaril bi pa še, da toliko dela in truda, kot sta ga Janja in Roman v zadnjih letih vložila v plezanje, ne vem, če je splošni javnosti to sploh predstavljivo. Ne vem, če sem že kdaj videl, da kakšen tandem trener-plezalec toliko truda tako konstantno in premišljeno vlaga v rezultat, kot to počneta Janja in Roman. To je res neverjetno," se je svoji plezalni kolegici in njunemu trenerju poklonil Vezonik.

Foto: Guliverimage

Olimpijska prvakinja se vrača v ponedeljek zvečer, nato jo spet čakajo naporni dnevi

Janjo Garnbret čaka kar nekaj napornih dni. Jutri bo na slovesnem zaprtju olimpijskih iger prevzela vlogo zastavonoše, dan pozneje, v ponedeljek, 9. avgusta, se bosta s trenerjem Krajnikom okrog 22. ure vrnila v domovino, dan oz. večer pozneje ju na Kongresnem trgu v Ljubljani ob 21. uri čaka sprejem olimpijcev, v sredo zvečer pa še sprejem v domačem Slovenj Gradcu.

