Janja Garnbret bo na zaprtju iger prevzela vlogo zastavonoše

Olimpijska prvakinja Janja Garnbret bo nosilka slovenske zastave na nedeljskem zaprtju olimpijskih iger Tokio 2020, so danes sporočili iz Olimpijskega komiteja Slovenije. Sklepna slovesnost iger, na katerih so slovenski športniki doslej osvojili tri zlate ter po eno srebrno in bronasto medaljo, se bo začela ob 13. uri po srednjeevropskem času.