Madžarski vaterpolisti po dobrem desetletju spet do kolajne

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Madžari so si priigrali bron

Madžari so si priigrali bron Foto: Reuters

Madžarska je dobitnica bronaste medalje v moškem vaterpolu na olimpijskih igrah v Tokio. V današnjem obračunu s španskimi vaterpolisti do bili boljši z 9:5 (3:3, 2:2, 1:0, 3:0). O dobitniku zlate medalje bo odločila tekma med Grki in Srbi, ki se začne ob 9.30.

Madžarska je najuspešnejša država v moškem vaterpolu na olimpijskih igrah doslej. Doma ima že devet zlatih medalj, vendar je današnji bron prva olimpijska medalja vse od treh zaporednih zlatih olimpijskih medalj v obdobju od leta 2000 do leta 2008. Leta 2012 v Londonu in štiri leta pozneje v Riu so bili madžarski vaterpolisti peti.

Na današnji tekmi v vaterpolskem centru Tatsumi v Tokiu je bil najboljši strelec pri Madžarih Marton Vamos z dvema goloma. Na nasprotni strani se prav tako z dvema zadetkoma lahko pohvali Španec Aberto Munarriz Egana.

Zadnji dan olimpijskih iger v Tokiu so potekale tudi tekme vaterpolistov za razvrstitev od petega do osmega mesta. V boju za peto mesto so bili Hrvati s 14:11 boljši od Američanov, sedmo mesto pa si je z golom razlike (18:17) zagotovila reprezentanca Italije, ki je po izvajanju kazenskih strelov premagala Črno goro.