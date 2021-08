Bach zadovoljen: Športniki so igram dali dušo

Predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) Thomas Bach je poletne olimpijske igre v Tokiu, ki se danes končujejo, označil za "zelo uspešne". "Nekateri so pred začetkom govorili o igrah duhov. Mi smo videli ravno obratno. Športniki so dali tem igram dušo," je dejal danes v Tokiu.

Čeprav so bili gledalci s prizorišč iger v Tokiu zaradi ukrepov za preprečevanje okužb z novim koronavirusom izključeni, pa je bila po Bachovih besedah odločitev za izvedbo za leto dni prestavljenih iger pravilna.

"Z gotovostjo lahko rečemo, da so te olimpijske igre prišle v pravem času," je Bach dejal po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Približno 11.000 športnikov in športnic je bilo veselih in hvaležnih, da so se lahko po dolgih mesecih pandemije covida-19 znova srečali in tekmovali med seboj. "Takšnega vzdušja prijateljstva in solidarnosti kot tukaj nisem še nikoli doživel," je dejal 67-letnik.

To razpoloženje se je po njegovih besedah preneslo tudi na stadione in tekmovanja. "To si lahko videl, slišal, začutil," je dejal Bach. Z olimpijskimi igrami so športniki dali olimpijski skupnosti in celemu svetu "upanje in zaupanje".

Vrh Moka v prihodnje z večjim vplivom na program olimpijskih iger

Vodstvo Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) s predsednikom Thomasom Bachom na čelu bo imelo v prihodnje še več vpliva pri odločanju, katere športe in discipline se bo začasno izključilo s programa olimpijskih iger. Za to ne bo več potrebovalo soglasja skupščine krovnega združenja, so člani Moka potrdili na današnji seji v Tokiu.

Doslej je lahko izvršni odbor Moka dajal le priporočila o izključitvi športa, zadnjo besedo pa je imela skupščina.

Današnja odločitev bo verjetno še najbolj skrbela dvigovalce uteži. Mednarodna zveza za dvigovanje uteži IWF je namreč že večkrat dobila opozorilo Moka zaradi škandalov v zvezi z dopingom in korupcijo ter neustreznim izvajanjem reform. Zato je nastop dvigovalcev uteži na poletnih olimpijskih igrah leta 2024 v Parizu negotov.

Odločitev o začasni izključitvi z olimpijskih iger bi lahko bila sprejeta, če panožne zveze ne bi upoštevale smernic izvršnega odbora Moka, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa povedal podpredsednik Moka John Coates.

Ne da bi konkretno omenil IWF je Avstralec dejal, da so neki zvezi v zadnjih letih dali "štiri zelo natančna navodila iz zelo dobrih razlogov". Nočejo, da bi bil ugled olimpijskega gibanja pokvarjen. Če se navodila še naprej ne bodo upoštevala, pa mora to imeti posledice, je dodal.

Izvršni odbor Moka poleg Bacha sestavljajo še štirje podpredsedniki in deset članov. Vse izvoli skupščina za mandatno dobo štirih let.