Zgodovinskih podvigov slovenskih košarkarjev kar ni konec!

Mednarodna košarkarska zveza (Fiba) je po koncu olimpijskega turnirja na Japonskem, na katerem se je Slovenija prebila v polfinale in osvojila končno četrto mesto, posodobila lestvico. Slovenski košarkarji so pridobili kar 12 mest in poskrbeli za rekordno visoko uvrstitev. Po novem zasedajo četrto mesto, pred njimi so le olimpijska zmagovalka, ekipa ZDA, Španija in Avstralija.

Fiba je v obrazložitvi zapisala, da je Slovenija občutno napredovala zaradi zmag na kvalifikacijskem turnirju v Kaunasu ter uvrstitve v polfinale olimpijskih iger. Dodatne točke je dobila, ker je premagala številne reprezentance, ki so bile na lestvici uvrščene pred njo, hkrati pa Fiba pri točkovanju upošteva tudi končno razliko na tekmah.

Izbranci Aleksandra Sekulića so to poletje nanizali številne odmevne zmage. V Litvi so jo tako pred polnimi tribunami zagodli domačim košarkarjem, ki so po sedmih zaporednih nastopih tako ostali brez udeležbe na poletnih olimpijskih igrah, na Japonskem pa je Slovenija na poti do polfinala premagala tudi Argentino, Španijo in Nemčijo!

Odkar se je pridružil Dončić, gre strmo navzgor

Luka Dončić je bil na olimpijskem turnirju v Tokiu najboljši strelec, uvrščen pa tudi v najboljšo peterko tekmovanja. Foto: Reuters Lestvica Fibe temelji na dosežkih zadnjih osmih let, kar pomeni, da so na novi razpredelnici izbrisani rezultati z olimpijskih iger v Londonu 2012.

Slovenija je v tem trenutku druga reprezentanca Evrope. Zaostaja le za Španijo, s tem pa bo najverjetneje nosilka kvalifikacijskih skupin za svetovno prvenstvo 2023. Žreb bo predvidoma v začetku septembra, prvi krog kvalifikacij pa je na sporedu novembra letos. Za aktualnimi evropskimi prvaki so do desetega mesta Francija, Srbija, Argentina, Italija, Litva in Grčija.

Skok Slovenije za 20 mest je tretji največji med 164 državami na lestvici. Za več sta napredovali le Kostarika (+ 22) in Nikaragva (+ 19).

Slovenija bo prihodnje leto v Nemčiji branila naslov evropskega prvaka. Foto: Reuters

Ko je bila Slovenija po zmagovitem nizu leta 2017 evropska prvakinja, se je na lestvici Fibe prebila na sedmo mesto. Marca letos je bila slovenska košarkarska reprezentanca na svetovni jakostni lestvici "šele" 16. na svetu, nato, ko se je izbrani vrsti prvič po štirih letih pridružil veliki zvezdnik lige NBA Luka Dončić, pa se je po imenitnih nastopih v Litvi in na Japonskem povzpela kar za 12 mest.