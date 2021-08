Že dan prej se bo z Denverjem na parket podal Vlatko Čančar, ki se bo meril s podprvaki iz Phoenixa. Za Gorana Dragića pa, če bo ostal pri Toronto Raptors, glede uvoda v sezono ni še nič jasnega, saj je liga NBA zaenkrat objavila le tekme, ki bodo prvi teden na televiziji, ter tiste za božič. Osrednja tekma 25. decembra bo LA Lakers - Brooklyn.

Pester božični dan bosta odprla New York in Atlanta, za njima se bosta udarila Milwaukee in Boston ter Phoenix in Golden State, ob 4.30 po slovenskem času pa bomo na delu videli tudi Luko Dončića, ki se bo z Dallasom zoperstavil Utahu.

Celoten koledar sezone bo liga NBA objavila v petek.