Mladi slovenski košarkarji v Grčiji do zlatega odličja!

Slovenska moška reprezentanca do 20 let je na FIBA evropskem prvenstvu, ki je zaradi epidemije koronavriusa letos potekal v obliki challengerja, osvojila turnir in s tem zlato medaljo v Grčiji.

Slovenska reprezentanca je osvojila turnir brez enega poraza. V zadnji tekmi so Slovenci porazili Grke z rezultatom 84:63 in s tem osvojili svojo peto zmago. Za najbolj koristnega igralca celotnega turnirja je bil izbran Gregor Glas. Mladi slovenski košarkarji so v prvem krogu najprej ugnali Belgijo (74:59), nato so bili z 81:61 boljši od Ukrajine. V tretjem krogu so Slovenci ugnali Izrael (69:59), nato so na kolena spravili Rusijo (83:57), za konec pa so odpihnili še Grčijo (84:63).

Slovenska reprezentanca do 20 let: Rok Radović, Luka Ščuka, Bine Prepelič, Gregor Glas, Rok Nemanič, Andrej Stavrov, Dan Duščak, Robert Jurkovič, Uroš Šikanić, Primož Kmetič, Jan Copot, Klemen Smrekar. Trener: Dejan Jakara.

Preberite še: