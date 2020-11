Mogoče le v letu 2020: po zmago že izgubljene tekme

Potem ko so ostali brez jadranske tekme z moštvom FMP, so se košarkarji Cedevite Olimpije preselili v Burso, kjer jih v tem tednu v okviru EuroCupa čaka dvojni turški odmerek. Prvi že danes.

Pred dobrim mesecem, natančneje 7. oktobra, so bili zmaji zaradi okužbe enega od košarkarjev z novim koronavirusom prisiljeni odpovedati tekmo drugega kroga EuruCupa, čeprav je bil Frutti Extra Bursapor že v Ljubljani. Kmalu zatem je vodstvo tekmovanja tekmo registriralo z rezultatom 20:0 za turškega tekmeca. S kopičenjem odpovedanih tekem so spremenili pravila in usmeritve ravnanj v primeru okužb z novim koronavirusom, upoštevano pa je bilo načelo retroaktivnosti.

Posledično je tako Olimpija dobila priložnost, da vendarle dobi tekmo, ki jo je za zeleno mizo že izgubila. Po dogovoru s turškim klubom bosta ekipi zaostale obveznosti opravili kar v okviru ljubljanskega gostovanja. Tako bo že danes (18.30) na sporedu zaostala tekma drugega kroga, v sredo pa se bosta Frutti Extra Bursapor in Cedevita Olimpija udarila še enkrat.

Jurica Golemac želi iz Turčije z dvojim polnim izkupičkom. Foto: Sportida

"Bursaspor je izredno nadarjeno moštvo. Jedro ekipe sestavlja pet tujcev in trije izkušeni turški igralci. Osredotočiti se bomo morali predvsem na igranje ekipne obrambe, saj so Turki zelo raznovrstni v napadu. Vsi igralci, od 'enke' do 'petke', lahko vržejo in zadenejo met za tri točke. Taktično se moramo pripraviti na individualne značilnosti naših tekmecev. Če želimo zmagati, bomo morali, kot vedno, igrati intenzivno," razmišlja trener Olimpije Jurica Golemac.

Enega od ključev do zmage ljubljanski strateg vidi predvsem v skoku, ki je pomanjkljivost vitaminskih zmajev že vse od začetka sezone. Pri tem utegne pomembno vlogo odigrati Ivan Marinković. "Zavedamo se, da nas čaka obračun z zelo dobrim tekmecem, ki bo zagotovo zelo motiviran. Košarkarje Bursasporja spoštujemo, mi pa bomo dali vse od sebe, da v EuroCupu dosežemo novo zmago, ki bi nam pred nadaljevanjem sezone pomenila ogromno," je odločen srbski košarkar s slovenskim potnim listom.

Ljubljančani, ki so v dozdajšnjem delu sezone dobili obe domači temi (Gran Canaria in Nanterre) ter izgubili obe gostujoči (Nanterre in Trentino), bi si s parom turških zmag nad ekipo, ki še ne pozna zmage, na široko odprli vrata napredovanja. V TOP 16 namreč iz šestčlanskih skupin vodijo prva štiri mesta.