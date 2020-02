Jadranska fronta Olimpije: reševanje dveh sezon hkrati

Športni direktorje Cedevite Olimpije Sani Bečirović si je nalil čistega vina in spregovoril o zadnjih kadrovskih menjavah, ljubljanski (ne)potrpežljivosti, evroligaških sanjah in obveznem jadranskem cilju.

V Stožicah so v ponedeljek ubili dve muhi na en mah. V svoje vrste so s pogodbo do konca sezone 2021/22 v svoje vrste pripeljali 208 centimetrov visokega srbskega krilnega centra s slovenskim potnim listom Ivana Marinkovića ter s tem dodatno ošibili tudi Koper Primorsko. Drobni tisk prestopa pa razkriva, da bo še šesti nosilec, ki je pobegnil s primorske barke, Cedeviti Olimpiji v tej sezoni na voljo le v pokalu in državnem prvenstvu. Ključni cilj sezone, to pa je uvrstitev med najboljšo četverico lige ABA in s tem evropsko vozovnico za prihodnje leto, pa si bodo morali Ljubljančani zagotoviti brez njega. V ligi ABA Olimpija ne rešuje le letošnje, temveč tudi prihodnjo sezono.

Ivan Marinković (desno) je bil še pred dnevi tekmec Olimpije, zdaj je eden od adutov za pokal in DP. Foto: Grega Valančič/Sportida

Cilje jasen: vsaj polfinale

Jadranski cilj ima priponko obveznega. "To je jasno od začetka sezone. Res je, tudi v EuroCupu smo imeli višje cilje. To je spodrsljaj, ki pa je bil, tudi s strani vodstva, sprejemljiv. Navsezadnje je bila celotna klubska zgodba postavljena v dobrem mesecu dni. To se je odrazilo v neuigranosti in nihanjih. Ko smo izpadli iz Evrope, smo tudi v ligi ABA izgubili ostrino. Igralci se zavedajo resnosti položaja. Včasih sem imel občutek, da so se ustrašili zmage. Kot da ne bi znali zapreti tekme. Zakaj? Morda zaradi pritiska. A polfinale lige ABA je brezpogojni cilj," se ne slepi športni direktor Sani Bečirović.

"Želeni odziv igralcev"

Ob koncu tedna, ko je Olimpija preživela črni januar, v katerem ni vknjižila niti ene zmage, in v gosteh ugnala FMP, je, kot pravi sam, po daljšem času znova konkretno zajel sapo. "Verjamem, da smo po več tesnih porazih potrebovali tekmo, ki se je obrnila nam v prid," pravi, zadovoljen, da je novi trener Jurica Golemac novo poglavje začel zmagovito. "Primerjave trenerjev so vselej zahtevne in pogosto nesmiselne. Predvsem pa, če imamo pred očmi Slavena Rimca in Jurico Golemca. Vsak ima svojo idejo, svoj način vodenja. Ključno je, da so igralci pokazali pravi odziv. To me osebno najbolj veseli," pravi novinec med športnimi funkcionarji.

Sani Bečirović ne skriva evroligaških ambicij. Foto: Sportida

So čakali predolgo?

Je v duhu rekla, po katerem so vsi generali po bitki pametni, pripravljen priznati, da so v Stožicah predolgo oklevali s trenersko zamenjavo? "Smo klub, ki se ne odziva na pritiske medijev in javnosti," odgovarja in dodaja: "Rimac je imel maksimalno zaupanje. S tem smo dokazali, da imamo resen projekt. Navsezadnje smo sezono odprli z izkupičkom 0:5 v EuroCupu, pa mu je nato uspelo preroditi ekipo. Tudi v drugi, bolj kritični fazi smo mu stali ob strani. Upali smo, da bo uvodna šok terapija, po tem ko je iz ekipe odšel Ryan Boatright, delovala. Ko to ni učinkovalo, je postalo jasno, da je sprememba neizbežna."

"Ko gre ekipi dobro, je vsak lahko navijač"

Po 18. krogih lige ABA Cedevita Olimpija z enajstimi zmagami zaseda četrto mesto z zmago zaostanka za Crveno zvezdo, a za vratom tudi z Mornarjem in Primorsko, ki imata enako število točk. Ljubljančani zdaj še sami odločajo o svoji usodi, v zadnjih krogih pa jih čakata Crvena zvezd in Krka v gosteh ter Zadar in Budućnost doma. Bečirović ob tem upa tudi na številčnejšo podporo s tribun. Že v soboto ob 18. uri, ko bodo v Stožicah gostovali Dalmatinci. "Ko gre ekipi dobro, je vsak lahko navijač. Takrat smo vsi Slovenci radi del te zgodbe. Ko pa ne gre, smo prvi v vrsti tistih, ki s prstom kažemo, kaj ni dobro. A prav takrat bi bilo treba stopiti skupaj in klubu izraziti podporo," je prepričan.

Jaka Blažič je bil MVP 18. kroga kroga lige ABA (27 točk, 4 skoki, 5 asistenc). Foto: Sportida

"Ljudje še niso prepoznali, za kako dober projekt gre"

"Olimpija je bila nekoč del elite. Ostanek tega je občutek samoumevnosti zmag in položaja pri vrhu lige ABA. Te mentalni položaj je razumljiv. Po drugi strani pa je jasno, da občinstvo potrebujemo tudi takrat, ko nam je najtežje. Zavrtimo čas šest mesecev nazaj. Realnost Olimpije je bila tedaj 2. liga ABA. Zdaj pa smo v položaju, ko se borimo za končnico lige ABA. Borimo se za višje cilje. Vsem skupaj pa nam je v interesu, da se v treh ali štirih letih v Ljubljano vrne evroliga. Bojim se, da ljudje še niso prepoznali, za kako dober projekt gre. Nujna pa je potrpežljivost," o košarkarskem stanju duha v prestolnici pripoveduje športni direktor.

Žan Mark Šiško ni ugriznil v ljubljansko vabo. Foto: Liga ABA Ko tekmuješ z evroligašem …

A zadržanosti ni čutiti le pri navijačih. Tudi za mlade košarkarje Olimpija že dolgo ni klub, v katerem bi videli odskočno desko. Nazadnje je obvozno pot ubral Žan Mark Šiško. Bečirović ima glede tega nekoliko drugačno mnenje. "Bili smo v konkretnih pogovorih. Obstajala je njegova resna želja, da pride v Olimpijo. A ko te pokliče urejen evroligaški klub … Ne, tu težko govorimo o neuspehu Olimpije. Bili smo v tekmi z evroligaškim klubom. Je pa dejstvo, da v zadnjem desetletju v Ljubljani ni bilo rezultatov, proizvodnje in občinstva. Na osnovi česa naj torej obetaven košarkar izbere Olimpijo pred večjimi klubom? Na podlagi rezultata iz leta 1997? Bližnje preteklosti pa ni mogoče izbrisati. Trdim pa, da je že dejstvo, da smo bili vse do zadnjega v tekmi za Šiška, dokaz prave usmerjenosti," je pogovor sklenil športni direktor Cedevite Olimpije.