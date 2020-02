Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po črnem januarju, v katerem so košarkarji Cedevite Olimpije na štirih jadranskih tekmah ostali brez zmage, je prva februarska sobota prinesla konec niza. Z zmago proti FMP v Beogradu so "zmaji" pod vodstvom Jurice Golemca okrepili svoj položaj v boju za uvrstitev v končnico, ki zagotavlja tudi evropsko vozovnico za prihodnjo sezono. V zadnjih štirih krogih bodo položaj poskušali zadržati v obračunih z Zadrom, Crveno zvezdo, Budućnostjo in Krko.

Pestro pa je te dni v Stožicah tudi kadrovsko dogajanje. S prihodom trenerja Golemca je strokovni štab okrepil trener za telesno pripravo Filip Ujaković, ki je pečat pustil že pri Primorski, poslovil pa se je pomočnik Marko Maravič.

V Beogradu je do prvih minut v ljubljanskem dresu prišel Američan Dominic Artis, na prvo pravo priložnost pa še čaka dolenjski prišlek Domen Bratož, ki so ga pripeljali predvsem z mislijo na slovensko kvoto na državnem prvenstvu.

Kot vse kaže, bo trilogijo prihodov sklenil še izkušeni krilni center Ivan Marinković iz Kopra Primorske. Po naših informacijah naj bi bil dogovor z njim za 2,5-letno pogodbo že sklenjen, česar pa v Stožicah še ne želijo potrditi. "Olimpija se zanj zanima že kar nekaj časa. V zadnjem obdobju bolj intenzivno. Nismo edini snubci. Verjamem, da smo zdaj blizu uresničitve. Kdaj? Odvisno od več dejavnikov," pravi športni direktor Sani Bečirović.