Primorsko sporočilo: Slovenske krone ne bomo kar predali

Po decembrskem pretresu in prevetritvi igralskega kadra se je prenovljena Koper Primorska konsolidirala, pred drugim delom sezone pa iz Bonifike sporočajo, da domačih lovorik ne bodo kar tako predali zdaj že nekdanjemu trenerju Jurici Golemcu.

Niz štirih zaporednih jadranskih porazov je Koper Primorska pod vodstvom novega trenerja Andreja Žaklja končala z zmagama nad Krko in Cedevito Olimpijo. Z desetimi zmagami na 17 tekmah so Koprčani celo še vedno v igri za preboj v končnico, medtem ko pa v državnem prvenstvu ohranjajo prvo mesto.

"To so fantje z značajem. Igrajo brez pritiska. Tisti, ki so prej igrali manj, zdaj dokazujejo, da si zaslužijo priložnost. Nihče jih ne bo premagal brez truda," zagotavlja Jurica Golemac, ki je decembra dvignil sidro v Kopru, ta teden pa je postal trener Cedevite Olimpije.

Z njim se strinja tudi njegov donedavni pomočnik, zdaj pa prvi trener Primorske. "Vodstvo je sprejelo določene ukrepe. Zdaj izpolnjuje obljube. Kaže dobro. Igralci to čutijo. Osredotočajo se le na košarko," pravi Žakelj, ki je po odhodu kar petih košarkarjev (Marjan Čakarun, Lance Harris, Marko Jagodić-Kuridža, Stephen Holt in Žan Mark Šiško) v ekipi pozdravil dva novinca (Marko Luković in Sterling Gibbs), a bi lahko ostal še brez kakšnega igralca. Precejšnje zanimanje namreč vlada za Ivana Marinkovića.

V Bonifiki se sicer pripravljajo na nedeljski obračun z Mego, do konca rednega dela lige ABA pa slovenske prvake čakajo še FMP, Cibono, Zadar in Igokea.