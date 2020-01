Olimpija nad krizo s starim znancem na klopi

"To je projekt, ki potrebuje čas. Projekt nikoli ni omejen na mesece, temveč na leta. Tega se morajo zavedati predvsem vsi tisti, ki nestrpno pričakujejo prve rezultate. Nastavki so dobri. Sponzorsko zaledje je izjemno. Podobno velja za infrastrukturo. Tu je tudi ime Olimpija, ki prinaša zelo veliko. Prepričan sem o tem, da bi to lahko bila zgodba o uspehu. Vprašanje je le, kdaj bo rezultatska eksplozija. Morda že prvo leto, morda čez dve ali tri sezone. Ljubljana, ki ima rada košarko, si to zasluži. Ne le Ljubljana. Tudi Slovenija," nam je v Sportalovem sobotnem intervjuju pred natančno pol leta pripovedoval Jurica Golemac. Tedaj še trener koprske Primorske, predvsem pa kot nekdo, ki ni mogel vedeti, da bo šest mesecev pozneje del tega projekta.

Primopredaja med prijateljema

Paradoks zgodbe je, da je prav Primorska brez Golemca v nedeljo poglobila ljubljansko krizo. Zdaj jo bo reševal prav on. Potem ko so se v Stožicah v dopoldanskih urah sporazumno razšli s Slavenom Rimcem, ki se je poleti skupaj z glavnim pokroviteljem, tekmovalnimi licencami ter vodstvom kluba iz Zagreba preselil v Ljubljano ter izpodrinil Jureta Zdovca (ta je še vedno na plačilnem seznamu kluba), so trenersko vrzel zdaj zapolnili z Jurico Golemcem. Ta je z Rimcem pred leti tesno sodeloval pri zagrebški Ciboni in z njim stkal tudi tesne prijateljske vezi. Zdaj ga bo nasledil v vlogi Cedevite Olimpije, kar so zvečer uradno potrdili tudi v Stožicah.

Pred odhodom iz Kopra je v 14 mesecih je Primorsko vodil na 90 tekmah, zabeležil kar 79 zmag in osvojil pet lovorik. Foto: Sportida

"Čas ni idealen"

"Občutki so mešani. Kot nekdanji igralec ljubljanskega kluba sem si vedno želel nekega dne postati tudi glavni trener Olimpije. Zagotovo za to sedaj ni idealen čas, nenazadnje sem na tem mestu zamenjal prejšnjega trenerja, Slavena Rimca. Toda treba je zavihati rokave, začeti delati in popraviti trenutno stanje. To nam zagotovo lahko uspe, saj je ekipa dovolj kakovostna, da igra veliko bolje, kot je igrala do tega trenutka," je ob podpisu pogodbe dejal Golemac, ki ga bo Cedevita Olimpija javnosti uradno predstavila v torek, dobri dve uri po žrebu pokalnega tekmovanja. V kratkem pa naj bi slovenske podprvake okrepil še tuji košarkar na položaju organizatorja igre.

Še brez zmage v letu 2020

Da je bil Rimac večkrat videti kot mornar brez rešitev, Olimpija pa je delovala brezkrvno enolično in predvidljivo, smo opozarjali že novembra. Zagrebčana je nato rešil niz boljših evropskih tekem in ugoden položaj na lestvici lige ABA. A kmalu po dokončnem slovesu od EuroCupa so se hibe Olimpije, ki je pogosto delovala kot skupek kakovostnih košarkarjev brez prave energije, kohezije in sistema, povsem razkrile. Sodu je dno izbil črn januarski niz. "Zmaji" so zadnjo zmago vknjižili 29. decembra na gostovanju pri Ciboni. Sledili so štirje zaporedni januarski porazi, zaradi katerih Golemca čaka še večji izziv.

Rimac je v tej sezoni sicer enkrat premagal Golemca. Zdaj mu prepušča trenerski stol v Stožicah. Foto: Grega Valančič/Sportida

Reševanje sezone

Olimpija pod Rimčevim vodstvom ni izpolnila evropskih ciljev, obenem pa ni prepričala ljubljanske publike, ki je bila po dolgoletni krizi nekdanjega paradnega konja slovenske klubske košarke in poletni združitvi s Cedevito še bolj skeptična. Za pozitivno oceno prve sezone združenega kluba in dobre nastavke za drugo leto skupnega delovanja bodo zdaj v Stožicah pod Golemčevim vodstvom vse sile preusmerili v preostanek lige ABA. Tam "zmaji" lovijo mesto v prvi četverici, ki prinaša končnico in evropsko vozovnico za prihodnjo sezono. Zdi se, da bo Olimpija eno od petih moštev v boju za dve odprti mesti. V zadnjih petih krogih pa jo čakajo FMP, Zadar, Crvena zvezda, Budućnost in Krka.