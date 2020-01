Legenda Olimpije se pri Olimpiji izloča, je le čustven #video

Dušan Hauptman ali "Dule trica" je legenda košarkarske Olimpije, s katero je spisal pomembna poglavja v njeni zgodovini. Večno bo hvaležen, da so mu v klubu po končani karieri omogočili, da se je lahko izobraževal in s tem dobil možnost tlakovanja drugačne poti. V šport je še vedno vpet, vendar na drugačen način. Dela namreč kot inšpektor na Inšpektoratu za šolstvo in šport, pred tem pa je bil sedem let v Direktoratu za šport. "Zakaj jaz gost druge kariere," se je pošalil 59-letni Hauptman in dodal: "Jaz bi bil lahko že gost tretje kariere."

Kot košarkar je Dušan Hauptman pri Olimpiji preživel 17 let, nato bil še pet let del njenega ustroja kot športni direktor in trener mlajših selekcij. Verjeli ali ne, v tem času je vseskozi stanoval v njegovi Litiji. In še zdaj, kjer je vpet v lokalno politiko, preizkusiti pa se je hotel tudi na večjem odru. Za vse večne čase bo zapisan med legende košarkarske Olimpije, čeprav njegovega dresa (še) ne vidimo viseti izpod stropa Stožic, kar ga je tudi nekoliko zmotilo. Nihče mu ne bo vzel zadoščenja in dejstva, da je kot kapetan popeljal Olimpijo do naslova v evropskem pokalu leta 1994 v Lozani, tri leta pozneje pa je bil z ljubljanskim klubom v Rimu na zaključnem turnirju najboljše četverice in se na koncu po zmagi nad Asvelom veselil tretjega mesta.

Letos bo dopolnil okroglih 60 let, kar sicer ne rad poudarja na glas, a še vedno ravna svojo desnico. S Slavkom Kotnikom in kolegi je v zadnjih letih prišel do evropskega in svetovnega veteranskega vrha. Poškodba ga je v zadnjem letu sicer nekoliko oddaljila od košarke, a je spet v pogonu, v mislih pa ima letošnje evropsko veteransko prvenstvo v španski Malagi. "Rojstni dan imam ravno 17. septembra, ko je Slovenija v Turčiji osvojila evropsko prvenstvo. Tega ne bom nikoli pozabil. Res je, da tudi ne bi verjel, da bomo kdaj postali evropski prvaki. Verjetno ni nihče mislil, da se bo to kdaj zgodilo. In potem vidiš, kaj vse je možno," je v pogovoru dejal Hauptman, ki se je razumljivo razgovoril tudi o košarki.

Kaj točno počnete na Inšpektoratu za šolstvo in šport?

Nadziramo delovanje društev, trenerjev, tudi občin. Nadzorujemo, če delujejo v skladu z zakonom. V mojem aktivnem času igranja košarke ni bilo zakona o športu in pravilnikov. Zdaj se jih je treba držati. Včasih niso življenjski. To vem. Ker sem iz 'foha' in pridem v športno srenjo, lažje povem, ker drugi ne vedo, če ne delajo v skladu z zakonodajo in kaj morajo popraviti. Ko sem prišel na inšpektorat, sem bil dolgo časa sam za šport. Dve leti nazaj se je zakon o športu spremenil. To je zelo ključen dokument – biblija slovenskega športa -, ki se ga je treba držati. Usmerjamo jih in popravljamo. Zlasti športna društva. Nekateri sploh ne vedo, da zakon obstaja, oziroma nočejo vedeti (smeh, op. a.).

Ali ste nadzorovali tudi kaj vašo Olimpijo?

Pri Olimpiji se izločam. Je pa bila moja kolegica pred leti tam. Na inšpektoratu imamo redni in izredni nadzor. Zanimivo je, da je bilo lani rekordno število prijav na področju športa. Torej smo izvajali izredne nadzore. Tudi v športu si nagajajo. Tega je na področju športa, ki je najbolj uspešen v Sloveniji, postalo veliko. Ampak pri Olimpiji ni bilo izrednega nadzora. Pri Olimpiji sem čustven. Vendarle sem bil tam 22 let v službi. Četudi bi moral opraviti nadzor, bi bil profesionalec.

Dušan Hauptman (desno) je legenda slovenske košarke. Foto: Reuters Čeprav ste praktično celotno življenje vpeti v šport, pa ste aktivni tudi izven njega. Politika vam ni tuja.

Za popoldne 'fušam' v lokalni politiki (smeh, op. a.). Že 15 let sem občinski svetnik.

Želeli ste stopiti tudi na večji oder in kandidirali za župana, jasno vaše Litije.

Kandidiral sem in tudi z mojo listo, ampak sem bil samo drugi. Nisem nič jezen. V politiki je biti boljši drugi kot prvi. Če se že izpostavljaš, je prav, da se izpostavim za najvišjo funkcijo. V naši občini je potreben svež veter, moderno vodenje občine. To lahko le nov obraz naredi. Ne moreš nekoga spremeniti, ki je že desetletja vpet. Izpostavil sem se. Volivci so dali prednost obstoječemu. Vesel sem, da je tako.

Pa tudi za poslansko mesto ste se potegovali …

Na povabilo LMŠ-ja, čeprav nisem v stranki, nisem bil in ne bom. Ta izziv sem sprejel. Kandidiral sem. Drugi sem bil. Malce je zmanjkalo in bi se zgodilo, da se midva zdaj ne bi govorila.

Vas še to zanima?

Ne, trenutno ne razmišljam o tem. Služba, moji vnuki in lokalna politika – borim se za šport, kulturo, da bi bilo več denarja -, so moja prioriteta.

Videti je, da brez Litije ne morete v življenju. Vseskozi že živite tam.

Vprašanje, zakaj nisem raje živel v Ljubljani, kjer sem igral za Olimpijo, so mi že večkrat zastavili. Iz tu izviram, moja žena je prav tako od tu. Prav je, da skušam prebivalcem na nek način vrniti.

Ko ste igrali pri Olimpiji, ste se dnevno nenehno vozili v Ljubljano. Kako to, da vam Zmago Sagadin ni zabičal, da morate biti v glavnem mestu blizu dvorane?

To bi bilo danes za profesionalnega športnika nerazumljivo. Dnevno sem delal po 200 kilometrov. Srečo sem imel, da se mi nikoli ni nič zgodilo in da je bil trener Zmago Sagadin, ki mi je to dovolil.

V družbi Iva Daneua in Borisa Gorenca - vsi trije so igrali pri Olimpiji. Foto: Vid Ponikvar Ali ste imeli edini ta privilegij?

Sem bil tudi najstarejši in kapetan (smeh, op. a.). To je nenavadno, da se profesionalni športnik toliko vozi po cesti. Potrkati moram, da se mi ni nič zgodilo in sem celotno kariero preživel brez nezgod.

Ko ste jo zaključili, so vam šli pri Olimpiji zelo na roko. Vendarle ni lahko začeti druge kariere. Nekateri se vrsto let iščejo, ker ne vedo, kaj bi počeli.

Zelo so mi šli na roko. Meni sploh. Olimpija mi je takrat zelo pomagala. Ostal sem v klubu kot funkcionar. Prvi dve leti sem bil na papirju direktor. V tem času sem dokončal študij. To mi je največ pomenilo, ker je v teh letih težko dokončati šolanje. Vendarle sem bil star 38 let. Dalo mi je zagon za naslednje študijske akcije. Ob delu so mi pustili, da sem dokončal Fakulteto za šport. Hkrati sem začel tudi s trenerskim poslom.

V prvi slovenski ligi sem bil šest let trener. Pri meni je bila specifika, ker sem pozno začel igrati košarko in jo tudi pozno končal. Po končani trenerski karieri sem se moral odločiti. Čutil sem, da sem slovensko okolje prerastel. Ali pot v tujino ali delati kaj doma. Tehtal sem. Ker sem imel otroke in družino, sem se odločil za drugo možnost in šel v javni sektor. Ni mi žal. Bolj mirno življenje imam.

Ste imeli kot trener kakšne ponudbe iz tujine?

Nisem jih sploh iskal. Zadnja leta kot igralec sem jih imel. Moral bi iti na trg dela, vendar se nisem odločil za ta korak.

Verjetno je tudi dejstvo, da so trenerske plače v Sloveniji v ne bogatih klubih nizke, vplivalo na preskok v drugi sektor.

Ustvarjeno imam sliko, kako je v klubih, ker hodim okoli. Takrat, če si hotel redno plačevati položnice in davke, so bili Olimpija in morda še dva kluba tisti, ki so s plačami to omogočali. Pri drugih so bile neredne, dohodki nižji.

Foto: Urban Urbanc/Sportida Pri vaši Olimpiji je bilo dolgo časa v zraku, da se zmagovalna zgodba ne more končati. Bila je pravljica. A je šlo navzdol, tako v finančnem kakor tudi športnem smislu. Kako ste vse skupaj doživljali?

Težko je bilo, ker sem bil dolgo, morda celo predolgo pri Olimpiji. Vsaka stvar se te dotakne, čeprav vsako leto manj. Normalno je, da so padci in vzponi. Takrat so se pojavile finančne težave, ki jih zdaj naj ne bi bilo več. Kot je meni znano, so te dolgove dolgo časa pod omaro pospravljali. Nato je enkrat udarilo ven. Takrat je bil šok. Na račun tega so vse zmanjševali. Slaba volja, slabše se je treniralo, plače so po mojem odhodu zamujale. Nam ne, ker smo imeli majhne redne štipendije. Vse težje je bilo dobiti kakovostne košarkarje.

V Sloveniji košarka ni bila več apriori. Ostali klubi so začeli sistemsko delati. Olimpiji je bilo vse težje ob in na igrišču. To govorim za čas po letu 2000. Najhuje je bilo to, da je izgubljala zaupanje navijačev. To je bilo težko spremljati, čeprav nisem bil zraven, da bi lahko kako vplival. Niti nisem bil povabljen. Boleče je bilo, čeprav je to sestavni del športa.

Upam, da se bo Olimpija dvignila. Da se vrne v Evroligo. Zanimivo je le to tekmovanje. V tej smeri bi morali vsi gledati. Hkrati so druge športne panoge začele strašno napredovati. Košarka ni več tisto, kar je bila po osamosvojitvi prvih sedem, osem let. Druge panoge so prehitele košarko. Leta 2017 se je sicer zgodil čudež, sicer pa ni bila na visoki ravni.

Po zaključku kariere se je preizkusil tudi kot trener, a se je nato odločil, da bo življenjsko pot nadaljeval izven košarkarskih igrišč. Foto: Vid Ponikvar Ali ste bili presenečeni, da so bile sploh finančne težave?

Seveda. Ko smo leta 1994 osvojili naslov v Lozani in bili del zaključnega turnirja evrolige v Rimu, smo mislili, da bo denarja več za tiste razmere. Kdo si je mislil, da bo zaključni turnir prikazal praktično minus. Ali odgovorni niso znali tržiti ali je bilo kaj drugega v ozadju, ne vem. Pa čeprav sem bil kapetan in najstarejši. Vešče so skrivali in prav je. Če bi vedeli, ne vem, če bi bilo dobro. Nato so iz predala začeli dolgovi prihajati in na Olimpijina vrata so začeli trkati.

Če ni skrivnost, kakšne so bile takrat vaše plače v primerjavi z današnjim svetom? Ste lahko kaj zaslužili z igranjem košarke?

Zaslužil morda ni prava beseda. Doma sem si sicer naredil dom, ampak to s krediti, ne s plačo. Takrat ni bila plača, bila je štipendija. Sploh nisem bil najbolje plačan. Nekateri so bili bolje, kar je morda zanimivo. Zlasti tujci, ki so prvič prišli v Slovenijo, čeprav niso bili tako kakovostni. Težko je delati vzporednico z današnjim časom, koliko bi to zdaj znašalo.

Morda malce boljše, kot je zdaj povprečna plača. Zanimivo je to, da jaz, ko sem igral še v drugem sistemu, o tem sploh nisem razmišljal. Ali je prav ali ne, ne vem. Zadovoljni smo bili, ker smo imeli za življenje. V Jugoslaviji sem imel službo garantirano. Nismo se obremenjevali z višino dohodkov. Dokler je bil Smelt, smo imeli redne štipendije. Ko so prihajali tujci, se je verjetno za menoj začelo v garderobi poslušati, kakšne so razlike. Zaradi plač v mojem času ni bilo slabe volje. Tega v garderobi nisem zaznal.

Kako pa gledate na to, da vaš dres kljub vašemu doprinosu ni obešen v dvorani v Stožicah. Zdaj sta od Iva Daneua in Marka Milića. Ampak je bilo med njima kar nekaj košarkarjev, ki bi si prav tako zaslužili mesto pod stropom. Med njimi tudi vi. Vas je to prizadelo?

Temu nisem posvečal toliko pozornosti. Prostora je dovolj za več dresov. Zakaj je Marko, ne vem, pa sem preživel vse te fante. Nekdo se je tako odločil. Ko me včasih vprašajo, če sem jezen, pravim, da mi ni prav, ampak ne poznam ozadja. Olimpijo so dolgo časa vodili ljudje, ki niso iz športa. Pa ne, da je to vzrok temu. Ali pa niso cenili. Mislim, da to ni bilo prav. Negativno sem bil presenečen. Glede na to, da sem odrasel in se znam zamotiti z drugimi stvarmi, mi ni bilo hudo (smeh, op. a.). Me pa včasih špikne kdo, zakaj ne "pop..." in pošljem nekam tiste, ki so bili prej v Olimpiji. Nasmejim se.

Z Juretom Zdovcem sta bila soigralca pri Olimpiji in reprezentanci. Foto: Vid Ponikvar Kako gledate združitev Cedevite in Olimpije? Ali se je vaše mnenje od združitve pa do zdaj spremenilo? Sprva niste bili naklonjeni.

Takrat tega nisem podprl, ker nisem verjel, da je bil projekt dober. Niti zdaj ne, čeprav sem mnenje nekoliko spremenil, ker vidim, da ni povsem tako, kot so nakazovali. Ne poznam podrobnosti, ker nisem zraven. Ob pogledu s strani zdaj vidim, da morda ne bo tako hudo. Ne vidim pa perspektive za mlade slovenske košarkarje. Že tako je bila zadnje desetletje težava, da so prihajali. Mi smo z vlakom prišli do Olimpije iz Litije. Samo, da smo bili v tem klubu. Zdaj vidim kontra efekt. To me je odvrnilo, ker vem, da za slovenske košarkarje ni dobro.

Po drugi strani sem razumel, zakaj se sploh to dogaja. Lahko bi bilo le še slabše. Potrebovali so finančno injekcijo. Na žalost je to tujec. Tu sem malce jezen na odgovorne v Ljubljani, da so to dopustili in da ne moremo nabrati denarja za ekipo, ki bo polnila Stožice. Ta projekt mi ni vzbujal zaupanja. Je pa letošnja sezona, kar se rezultata tiče, prehodna. Iz rezultatskega dela vidim prihodnost za klub le v primeru, da bo prišel v Evroligo. Dokler ne bo tako, bo veliko skepse.

Nekoliko sem glede tega projekta spremenil mnenje, ker so se na nas po 25 letih spomnili (Olimpija je leta 1994 osvojila naslov evropskega prvaka v Lozani, op. a.). Sani Bečirović denimo. Zato jim dam malce več časa (smeh, op. a). Načeloma me skrbi, ker košarka ni več dominanten šport. Cilj bi moral biti priti v Evroligo in napolniti Stožice. Če jim to uspe, lahko tudi v takšni obliki nadaljujejo.

Navijačev zdaj ni. Ko ste vi igrali v Evroligi, so bile vrste z nakup dragocene vstopnice do Celovške ceste. Če se prav spomnim, so bile cene vstopnic tudi pet tisoč tolarjev, kar je dobrih 20 evrov, če po uradnem menjalnem tečaju pretvorimo v današnje evre. Vendar so bili takrat drugačni časi in bi bila tista vstopnica v zdajšnjem času bistveno več vredna.

Tudi mi smo jih kupovali, da smo jih talali (smeh, op. a.). Seveda. Niso nam verjeli. Po tiho smo karte kupili. Naša prednost je bila, da smo jih lahko kupili kot prvi. Kupili smo jih po deset in jih razdelili. In nisi potem povedal, da si jih kupil, ker ti je bilo nerodno to povedati.

Čeprav je stanje v slovenski klubski košarki slabo, pa imamo posameznika, o katerem govori košarkarski svet. Ali je tudi vas kaj doletela Dončićmanija?

Ne, ga pa spremljal in pogledam. Utrinke si pogledam. Spremljam ga in se čudim. Čudim se, da zdrži tako dolgo. Nisem pričakoval, da bo tako precizen. Da zadeneš takšne mete in imaš še glavo urejeno, da funkcionira … Zato ga spremljam. Poživitev za slovenski šport je.

Slovenija veliko upov polaga nanj glede kvalifikacij za letošnje olimpijske igre v Tokiu 2020. Vi ste jih za las zgrešili. Se verjetno še spomnite tiste tekme in zgrešenega meta Jureta Zdovca, ki je Slovenijo leta 1992 oddaljil od Barcelone?

Ne me spominjati (smeh, op. a.). Jure … (smeh, op. a.). Nikoli ne bom pozabil. Podal sem mu in točno vem, kako je vrgel na koš. Nismo bili v Barceloni, kar tudi ne bom pozabil (smeh, op. a.). Upam, da jim letos uspe. Luka je igralec, ki naredi igralca boljšega, kot je. Tako je bilo leta 2017, ko je reprezentanci poveljeval Goran Dragić. Zaradi njega so postali boljši tudi Prepelič in drugi. Nikoli ne bi tako igrali, če ne bi bilo Gorana zraven in tudi Dončića. To v nobeni knjigi ne piše. To se zgodi na igrišču. Luka zna to narediti, da bodo njegovi soigralci igrali 120-odstotno, čeprav niso sposobni. Na to računam.