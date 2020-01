Bi jih moralo zaradi Dončića skrbeti? Trener umirja žogico.

Dallas Mavericks so izgubili še eno napeto končnico v ligi NBA. Na težkem gostovanju so morali priznati premoč Utah Jazz, pa čeprav je kazalo, da imajo tekmo že pod nadzorom. Luka Dončić spet ni bil razpoložen pri metu za tri točke, kakor tudi ne pri prostih metih.

Trener Dallas Mavericks Rick Carlisle je imel večji del tekme razlog za zadovoljstvo. Njegovi košarkarji so vodili proti ekipi Utah Jazz, ki je imela do te tekme izjemen niz – na zadnjih dvajsetih tekmah je izgubila le dvakrat.

Povrhu vsega je Dallas na gostovanjih v tej sezoni zelo vroč, kar je bil dober obet. Nato je prišla zadnja četrtina. Vprašanje je bilo, ali bodo Luka Dončić in soigralci nadaljevali uspešno serijo gostujočih skalpov ali bodo spet pokleknili v izenačenem zaključku.

Zgodil se je drugi scenarij. Utah je zmagal s 112:107, pa čeprav je Dallas dobre tri minute pred koncem vodil za štiri točke, prav tako je imel 51 sekund pred zadnjim zvokom sirene točko naskoka.

Kaj se je dogajalo na tekmi med Utah Jazz in Dallas Mavericks

"Mislim, da se še vedno učimo, kako igrati pod velikim pritiskom. In ta pride na plan v izenačenih tekmah, zlasti na gostovanjih, ko ima domači klub za seboj navijače. V nekaterih situacijah smo imeli morda smolo. Pod pritiskom nismo končali, kot bi morali. Nova tekma učenja," je po porazu razmišljal Kristaps Porzingis, ki je dosegel le 15 točk in zbral dva skoka.

Dallas bo moral narediti korak naprej v napetih končnicah

V ključnih trenutkih bi potrebovali njegovo in Dončićevo pomoč. Slovenski košarkar je sicer dosegel 25 točk, vendar le dve v zadnji četrtini. Zgrešil je štiri od petih prostih metov in zadel le dve trojki iz desetih poskusov. Mavericks so v tej sezoni izgubili 17 tekem, od tega enajst za manj kot pet točk, kar je jasen pokazatelj, da imajo v končnicah težave.

Če bodo hoteli biti odločnejši v končnici, bodo morali izboljšati zaključke tekem. Ne pozabimo, da so v tej sezoni zmagali že pri Milwaukeeju, Lakersih, Denverju, Houstonu in Philadelphii, ki so boljše ekipe v ligi, kar je dober obet. Videti je, da so prav tovrstne tekme, v katerih ena žoga odloča o zmagovalcu, ovira, da bi Dallas postal zelo dobra ekipa.

Rudy Gobert je z blokadami sejal paniko v vrste Dallasa. Foto: Reuters

V njihovo korist je dejstvo, da so mlado moštvo. Vodja je 20-letni Dončić. Njegovi padci pri metu v zadnjem obdobju so zato razumljivi. Vendarle tekmeci izvajajo pritisk nanj, posledično pa je tudi psihološko utrujen, saj je okoli njega veliko vrveža. Na zadnjih desetih tekmah je proste mete metal vsega 62-odstotno (njegovo povprečje je sicer 77-odstotno), proti Utahu je zadel le enega od petih. Prav tako ne blesti pri trojkah (30-odstotni met). Proti Utahu sta le dve od desetih našli želeni cilj. Na splošno na zadnjih tekmah veliko meče izza črte 7,25 metra – na zadnjih štirih tekmah je vrgel kar 45 trojk, kar se v Evropi ne bi moglo zgoditi.

Luka poudarja, da je vse v glavi

Bi moralo navijače Dallasa skrbeti? "Dobro bo z njim, dobro. Skupaj bomo šli čez to," je Carlisle dejal o Dončićevem slabšem odstotku pri prostih metih in pomiril vse njegove privržence, slovenski košarkar pa je dodal: "Mentalno, mentalno."

S tem je dal vedeti, da bo moral biti nekoliko bolj zbran, o tekmi pa je povedal: "Mislim, da smo dobro opravili svoje delo, zlasti ker je tu težko igrati. Imeli smo veliko odprtih metov, ki jih nismo zadeli."

Slabši prosti meti? Vse je v glavi, so besede Luke Dončića. Foto: Reuters

"Zaključek je bil težak. Domači so imeli nekaj dobrih napadalnih in obrambnih akcij," je črto pod poraz potegnil Carlisle.

Domača ekipa se lahko zahvali francoskemu centru Rudyju Gobertu, da je zmaga ostala doma. S svojima dolgima rokama je sejal paniko med gostujoče košarkarje. Ob 22 točkah in 17 skokih je podelil kar pet blokad, ključna je bila nad Delonom Wrightom, ki se je pol minute pred koncem odločil za prodor in poskušal poravnati ekipi pri 109:109. Prav po tej "banani" je bilo konec upov za Dallas, ki je s porazom padel na šesto mesto na zahodu, a je še vedno trdno v krogu ekip za končnico. Deveti San Antonio Spurs, na primer, zaostajajo za osem zmag.

Naslednjo tekmo bodo Mavericks igrali v noči na torek, ko bodo gostovali pri Oklahomi. Tam bodo pozdravili tudi novega soigralca Willlieja Cauleyja-Steina, ki bo po poškodbi Dwighta Powlla prevzel vlogo centra. Ni pa še jasno, ali bo že dobil priložnost za igro, saj z ekipo še ni opravil treninga.