Dončiću spolzela iz rok velika zmaga #video

Košarkarji Dallasa so se na zahtevnem gostovanju pri Utah Jazz spogledovali z veliko zmago, nato pa v dramatičnih zadnjih minutah ostali praznih rok (107:112). Luka Dončić je bil s 25 točkami, 7 asistencami in 6 skoki najboljši igralec Mavericks, ki so izgubili proti drugi najboljši ekipi zahodne konference. Od Utaha so boljši le Los Angeles Lakers, pri katerem bi se lahko v tej noči vpisal v zgodovino LeBron James.

Liga NBA, 24. januar

Učinek Luke Dončića proti Utahu: 25 točk, met za tri 2/10, met za dve 9/15, prosti meti 1/5, 6 skokov, 7 asistenc, 2 ukradeni žogi, 4 izgubljene žoge v 36 minutah in 18 sekundah.

Vrhunci srečanja v Salt Lake Cityju:

Košarkarji Dallasa so se večji del srečanja v dvorani Vivint Smart Home Arena odlično kosali z Utahom, eno najbolj vročih ekip v tej sezoni lige NBA. V prvi četrtini so si priigrali 11 točk prednosti (36:25), blesteli z natančnimi metu, 20-letni Slovenec Luka Dončić pa je v tem delu dvoboja dosegel 12 točk, hkrati pa prispeval še 3 skoke in asistence. V uvodni polovici druge četrtine je počival, kar je Utah izkoristil in z delnim rezultatom 12:0 prevzel vodstvo (37:36), nato pa se je Ljubljančan vrnil na parket in gostom iz Teksasa pomagal do tesnega vodstva po prvem polčasu (58:55).

Zabijanje Luke Dončića v prvi četrtini:

Pri Utahu sta v prvem polčasu dala največ točk Hrvat Bojan Bogdanović (met iz igre 2/7, prosti meti 7/7) in francoski center Rudy Gobert (10 skokov). Oba sta dosegla 12 točk, 10 jih je prispeval Donovan Mitchell. Pri Dallasu je v prvem polčasu izstopal Dončić (16), Seth Curry, ki je začel tekmo v prvi peterki, jih je dodal 9 (met za tri 2/3), Kristaps Porzingis in Maxi Kleber (oba sta za tri metala 2/4) pa 8. Novopečeni član Dallasa Willie Cauley-Stein ni kandidiral za srečanje.

Atraktivna asistenca Dončića Porzingisu:

Atraktivna asistenca Dončića Kleberju:

Razburljive menjave vodstev zadnjih minutah

Luka Dončić je dosegel 25, njegov sosed Bojan Bogdanović pa 23 točk. Foto: Reuters V tretji četrtini se razmerje moči ni bistveno spreminjalo. Mavericks so zadrževali tesno prednost, ob koncu tretje četrtine vodili s 84:80, Dončić pa je podobno kot Donovan Mitchell na drugi strani marljivo polnil statistiko in bil s 23 točkami najboljši strelec dvoboja. Čeprav znova ni bil najbolj natančen pri metu za tri točke, nemirno roko pa je imel tudi s črte prostih metov, kjer je od petih poizkusov v točko pretopil le enega, je bil z naskokom najboljši strelec svoje ekipe.

Ko ga je trener Rick Carlisle poklical na klop in uvodno polovico zadnje četrtine že tradicionalno odigral brez nekdanjega asa madridskega Reala, je Dallas še vedno vodil. Nato pa se je prebudil Hrvat Bojan Bogdanović, zadel dve trojki (skupno je dosegel 23 točk, met za tri 4/10), ekipi pa sta vstopili v razburljivo obdobje menjav vodstev.

Ko je Tim Hardaway Jr. 52 sekund pred koncem s trojko povedel Dallas v vodstvo s 107:106, se je gostom še vedno nasmihala zmaga. Kaj hitro pa so ponovno povedli gostitelji. Trojko je zadel Royce O'Neale (109:107). Do konca je bilo še 35 sekund. Dallas je skušal izenačiti, Delon Wright je stekel v hiter prodor, a ga je francoski specialist za obrambo Gobert le ujel in z atraktivno blokado poskrbel za najverjetneje prelomni trenutek na srečanju. Francoz, ki je na tekmi dosegel 22 točk, zbral pa tudi 17 skokov in kar pet blokad, je tako postal eden izmed osrednjih junakov.

Izjemna blokada Goberta:

The recovery. The block.



WOW GOBERT. ❌ pic.twitter.com/rDWdwRXAOm — Bleacher Report (@BleacherReport) January 26, 2020

Gostitelji so do konca zadeli še tri proste mete, Dončić, ki je v zadnji četrtini dosegel le dve točki, je pri zaostanku 107:111 skušal ekspresno znižati zaostanek s trojko z ogromne razdalje. Drzen načrt bi se mu skoraj posrečil, a je žoga zgrešila cilj. Dallas, ki je večji del srečanja vodil, je tako zapravil še zadnjo priložnost, da postane četrti klub z gostujočo zmago pri Utahu v tej sezoni.

Jazz so nadaljevali imeniten niz. Dočakali so četrto zaporedno zmago in že 19. v zadnjih 21 srečanjih, s tem pa se utrdili na drugem mestu zahodne konference, Dallas pa je na lestvici zahodne konference padel na šesto mesto. Dončić je bil s 25 točkami najboljši strelec dvoboja, toliko jih je pri zmagovalcih prispeval tudi Mitchell, ponovno zelo natančni Seth Curry (za tri točke 4/5) jih je dodal 19, Kristaps Porzingis pa ob metu 6/14 15.

James lovi Bryanta

Utah Jazz so drugo najučinkovitejše moštvo v zahodni konferenci. Le Los Angeles Lakers z zvezdnikom LeBronom Jamesom, ki bo prav tako aktiven ponoči proti Philadelphii in bo v primeru vsaj 18 doseženih točk na večni lestvici najboljših strelcev v ligi NBA prehitel dolgoletnega zvezdnika jezernikov Kobeja Bryanta, so s petimi zmagami pred njimi. James lahko torej postane tretji najboljši strelec vseh časov, pred njim pa bi bila le še Kareem Abdul Jabbar in Karl Malone.

LeBron James is ONLY 18 points shy of passing Lower Merion Grad Kobe Bryant for 3rd on the All-Time NBA Scoring list and if could happen tonight in Philly vs Sixers



38,387 - Kareem Abdul-Jabbar

36,928 - Karl Malone

33,643 - Kobe Bryant

33,626 - #LeBronJames@6abc@kobebryant pic.twitter.com/lMfay4dTGn — Jeff Skversky 6abc (@JeffSkversky) January 26, 2020

Za Dončićevo sličico odštel skoraj četrt milijona dolarjev Dončić spada med najbolj priljubljene košarkarje v ligi NBA. Foto: Reuters Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić s svojimi igrami za Dallas Mavericks postavlja rekorde v severnoameriški ligi NBA. Tudi zaradi teh je nenavadno visoko ceno dosegla Paninijeva kartica s podobo Dončića iz minule, prve sezone v NBA. Kupec je zanjo plačal več kot 200.000 evrov. Kot je poročala spletna stran družbe beckett.com, na kateri se ukvarjajo z zbirateljskimi karticami športnikov, je zbiralec prek spleta za Dončićevo kartico odštel natanko 237.777 dolarjev. Kot pojasnjujejo na omenjeni spletni strani, so tudi stopili v stik s kupcem s spletne dražbe na eBayu (njegovo uporabniško ime je buybuymj), ki je potrdil nakup. Ta je za kartico z oznako 2018-19 Panini National Treasures Luka Doncic Rookie Card, ki so jo izdali pred manj kot enim letom, odštel izjemno visok znesek, pa čeprav cene Slovenčevih kartic že tako dosegajo vse višje cene. Kot pravijo pri beckett.com, ima ta kartica nekaj značilnosti, ki so njeno ceno ponesle v višave. Številka kartice je namreč 77/99, torej je v njej številka, ki jo nosi Dončić na dresu pri svojem Dallasu. To pa naj bi bil tisti faktor, ki je pomagal kartici do astronomske cene. Sprva so jo sicer prodajali za 265.000 ameriških dolarjev, a so sprejeli zgoraj omenjeno vsoto. Kupec je kartico kupil junija lani od zbiratelja na Kitajskem. V zadnjih nekaj mesecih se sicer Dončićeve kartice iz njegove prve sezone v NBA prodajajo za približno 40.000 dolarjev, a nobena nima številke 77 in je tako "manj zaželena". Vir: STA

Liga NBA, 25. februar

