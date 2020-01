Dobrodošel med zvezdami, Luka Dončić!

Da bo običajen protokol priprave na delovni večer močno ''moten'', so lahko pri Dallasu slutili že v trenutku, ko so uvideli, da bo le nekaj ur pred tekmo s Portlandom oznanjenih deset košarkarjev za prvi peterki tradicionalne tekme zvezd. Letos jo bo gostil Chicago, in sicer 16. februarja. Tja pa bo kot eden glavnih zvezdnikov potoval tudi Luka Dončić.

Kapetana sta, tako kot že lani, LeBron James, za katerega bo to že šestnajsta tekma zvezd, in Giannis Antetokounmpo. Stari znanci spektakla so tudi Anthony Davis, James Harden in Kawhi Leonard v zahodnem delu in Joel Embid ter Kemba Walker na Vzhodu. Ob Dončiću sta debitanta na tekmi zvezd in v prvi peterki še vzhodnjaka Trae Young iz Atlante in Pascal Siskam iz Toronta.

Člani prve peterke, ki prihajajo iz zahodne konference: kapetan LeBron James (LA Lakers), Anthony Davis (LA Lakers), Luka Dončić (Dallas), James Harden (Houston) in Kawhi Leonard (LA Clippers).

Making his 1st #NBAAllStar appearance... Luka Doncic of the @dallasmavs!



Drafted as the 3rd pick in 2018 out of Slovenia, @luka7doncic is averaging 29.1 PPG, 9.7 RPG, 9.0 APG for the Mavericks this season. pic.twitter.com/aBA5FOIy32 — 2020 NBA All-Star (@NBAAllStar) January 24, 2020

Člani prve peterke, ki prihajajo iz vzhodne konference: kapetan Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Joel Embiid (Philadelphia), Pascal Siakam (Toronto), Kemba Walker (Boston) in Trae Young (Atlanta).

Lani blizu, letos brez kančka dvoma

Če bi Američani upoštevali zgolj glasove navijačev z vsega sveta, bi si Dončić nastop na All-star tekmi priboril že lani. A ker so glasovi igralcev in sedme sile kot svojevrstna strokovna varovalka oziroma protiutež morebitnim pretiranim globalnim glasovalnim kampanjam vrednost delnic slovenskega reprezentanta oklestile, se je moral Luka zadovoljiti "le" z nastopom na tekmi novincev.

Nova stopnička v karieri trenutno najbolj "vročega" slovenskega športnika. Foto: Getty Images Letos dvomov ni mogli biti. Ne le zaradi vmesnih podatkov o glasovanju, po katerih se je Ljubljančan stalno sukal med prvim in drugim mestom v zahodni konferenci, temveč predvsem zaradi njegovega kakovostnega preskoka.

Če je bil lani ob izbiranju "starterjev" 31. strelec, 55. skakalec in 33 podajalec lige, je letos slika povsem drugačna. Dončić je namreč četrti strelec (29,1 točke na tekmo), 21. skakalec in tretji asistent lige, za nameček pa protagonist pete ekipe zahodne konference.

Mediji in aktivni košarkarji (skupaj prestavljajo 50-odstotno utež) so zgolj potrdili Dončićev status v glasovanju navijačev (50%). V vseh treh kategorijah je Luka zasedel prvo mesto med zahodnimi branilci. Navijači so mu sicer namenili kar 6.111.735 glasov. Več jih je prejel le James (6.275.459), precej manj pa, denimo, Antetokounmpo (5.902.286) in Young (2.829.969).

Gogi se je že družil z zvezdami. Foto: Getty Images Drugi Slovenec

Dallasov mladi igralski vodja bo drugi Slovenec v zgodovini All-star tekem. Pred njim je ta čast doletela njegovega nekdanjega reprezentančnega soigralca Gorana Dragića. Udeležil se je spektakla leta 2018 v Los Angelesu, a tedaj na naknadno povabilo komisarja lige Adama Silverja, ki je poiskal zamenjave za poškodovane predhodno izbrane igralce.

V kakšni družbi bo v vetrovnem mestu zaigral Donke II, bo znano v prihodnjih tednih. Prihodnji petek, 30. 1., bodo naznanjeni tudi rezervni igralci. Nato pa bosta oba kapetana po sistemu izmeničnega izbiranja 6. februarja dokončno izoblikovala ekipi za prestižno tekmo, ki sicer nima omembe vredne rezultatske teže, a po drugi strani dodobra okrepi marketinški položaj vsakega udeleženca.