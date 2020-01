Dragić v domači trdnjavi gosti Washington

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V noči na četrtek bo v ligi NBA znova na delu Goran Dragić, ki bo z Miamijem doma pričakal Washington Wizards. Na domačem parketu so Heat še naprej najbolj uspešna ekipa v tej sezoni v ligi NBA, saj so izgubili le enkrat. Na zadnji tekmi so po podaljšku strli odpor Sacramenta. Denver Vlatka Čančarja se bo pomeril s Houstonom.