Drama v Dallasu, Dončić in Leonard čarala, grda poškodba Powella #video

Košarkarji Dallas Mavericks so v izjemno razburljivem zaključku na domačem parketu morali priznati premoč LA Clippers (107:110). Luka Dončić in lanskoletni junak finala lige NBA Kawhi Leonard sta bila nerazpoložena pri metu za tri točke, a sta sicer pokazala razkošno znanje - oba sta dosegla 36 točk, Lukatu pa je le asistenca zmanjkala do trojnega dvojčka. Velika smola je domače doletela že v prvi četrtini, ko si je ahilovo tetivo poškodoval Dwight Powell.

V dallaški dvorani American Airlines Center je bila edina tekma v ligi NBA. In prav vsi ljubitelji košarke so imeli kaj za videti. Nasproti sta si stala dva zvezdnika. Vzhajajoči Luka Dončić in Kawhi Leonard, ki je lani popeljal Toronto Raptors do zgodovinskega naslova prvakov – sicer je osvojil šampionski prstan že leta 2014 s San Antonio Spurs.

To je bil drugi obračun Dallasa in LA Clippers v tej sezoni. Že prvega so v Kaliforniji dobili slednji (114:99), v tisti tekmi pa so omejili igro slovenskega čudežnega dečka.

Pred dvobojem je bilo spodbudno, da je na parket zakorakal latvijski center Kristaps Porzingis, ki je zaradi zatečenega desnega kolena izpustil deset tekem in bil na prisilnem počitku vse od 29. decembra.

Vrtnitev Kristapsa Porzingisa

Oba z Luko sta bila na začetku tekme hladna in grešila mete kot po tekočem traku. Dončić je v petem poizkusil prvič spravil žogo skozi mrežico.

Luka čaral in zadel trojko na poseben način, prav tako podal

Na žalost domačinov se je v prvi četrtini brez kontakta poškodoval Dwight Powell. Ob pogledu počasnega posnetka je bilo videti, da mu je počila ahilova tetiva, kar bo zagotov pomenilo daljše okrevanje in velik udarec za Teksačane.

Akcija, v kateri se je poškodoval Dwight Powell

Here's the play where Dwight Powell went down pic.twitter.com/jlasAeFZFP — Nick Angstadt (@NickVanExit) January 22, 2020

Ti so v prvi četrtini klub temu nadzirali potek dogodkov, nato pa so v drugi po zaslugi delnega izida 16:0 gostje pobegnili. Čeprav sta Dončić in Leonard med boljšimi strelci pri obeh moštvih, pa jima met iz igre še ni stekel. Košarkar LA Clippers je zgrešil vseh pet poizkusov za tri točke, Luka je zadel eno od štirih trojk.

V začetku drugega polčasa se je razigral Leonard in prav po njegovem košu so prišli gostje do najvišjega vodstva na tekmi (64:51).

Izvrstna akcija Leonarda - najprej blokiral, nato na drugi strani zabil žogo v koš

In kdo je zrežiral preobrat? Kdo drug kot Dončić. Z devetimi zaporednimi točkami je priključil Dallas pri 78:81 in ga vrnil v igro za zmago.

Trener Dallasa Rick Carlisle v zadnji četrtini debelih pet minut ni poslal košarkarja s številko 77 na dresu na parketu. In ko je stopil nanj, je prav on z izvrstno podajo zaposlil Maxija Kleberja za vodstvo domačih z 98:97.

Luka v tretji četrtini poskrbel za novo lepo akcijo

A je imel na drugi stran odgovor Landry Shamet. V kratkem času je zadel še drugo od skupno petih trojk in 1:43 do konca popeljal Clippers do velike prednosti s 105:98. Ko je prvo trojko v devetem poizkusu zadel še Leonard, je bilo videti, da je tekma odločena. A je Dončić hitro odgovoril s svojim projektilom od daleč, Kleber pa 24 sekund pred koncem znižal na 105:108.

Po odlični obrambi so imeli Mavericks celo priložnost za izenačenje. Luka je podal Timu Hardawayju jr., ki je zgrešil trojko, s tem pa je Luka ostal tudi brez trojnega dvojčka (36 točk, 10 skokov in 9 asistenc). A so v dramatičnem zaključku košarkarji Dallas 11,6 sekunde pred koncem dobili še eno priložnost za izenačenje, potem ko je JaMychal Green zgrešil oba prosta meta.

Razumljivo so zadnjo akcijo igrali na Dončića, nad katerim so naredili prekršek. Slovenski košarkar je na žalost zgrešil prvi prosti met, nato pa pogledal proti trenerju, ki mu je zavpil: "Zgreši!". Odbita žoga je pristala v rokah Leonarda in zmaga je odšla v Kalifornijo.

Dallas Mavericks : LA Clippers 107:110 Po 1. četrtini Dallas Mavericks : LA Clippers 24:24 Luka Dončić – 9 točk (met za 3 točke 1/3, za 2 2/5, prosti meti 2/4), 5 skokov, 2 asistenci in blokadi v 9 minutah. Po 2. četrtini Dallas Mavericks : LA Clippers 60:49 Luka Dončić – 12 točk (met za 3 točke 1/4, za 2 3/8, prosti meti 3/6), 7 skokov, 4 asistence, 2 blokadi , 2 izg. žogi v 16 minutah. Kawhi Leonard - 14 točk (met za 3 točke 0/5, za 2 3/9, prosti meti 8/8), 6 skokov, 2 asistenci in blokadi v 16 min. Po 3. četrtini Dallas Mavericks : LA Clippers 78:82 Luka Dončić – 25 točk (met za 3 točke 2/8, za 2 7/12, prosti meti 5/8), 9 skokov, 7 asistenc, 2 blokadi , 4 izg. žogi v 28 minutah. Kawhi Leonard - 25 točk (met za 3 točke 0/6, za 2 8/15, prosti meti 9/10), 8 skokov, asistenca, 3 ukr. žoge, 2 blokadi v 28 min. Po 4. četrtini Dallas Mavericks : LA Clippers 107:110 Luka Dončić – 36 točk (met za 3 točke 3/12, za 2 9/14, prosti meti 9/14), 10 skokov, 9 asistenc, 2 blokadi , 4 izg. žogi v 35 minutah. Kawhi Leonard - 36 točk (met za 3 točke 1/9, za 2 11/20, prosti meti 11/12),11 skokov, 2 asistenci, 3 ukr. žoge, 2 blokadi v 36 min.

