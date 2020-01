"Dončića ne moreš zaustaviti"

Luka Dončić je v noči na sredo ostal brez zmage (LA Clippers so s 110:107 ugnali Dallas), novega trojnega dvojčka (36 točk, 10 skokov, 9 asistenc) in pomembnega soigralca (Dwight Powell si je poškodoval ahilovo tetivo), a je s svojo predstavo vseeno navdušil in si prislužil nove pohvale. O Ljubljančanu je pred tekmo in po njej z izbranimi besedami spregovoril tudi izkušeni trener Doc Rivers. Kompliment kot obliž na rano.

Če bi 16 sekund pred koncem Tim Hardaway zadel met za tri točke, bi Luka Dončić na edini tekmi lige NBA v noči na sredo dosegel svoj 21. trojni dvojček v karieri, predvsem pa bi Dallas lahko izsilil podaljšek v obračunu z LA Clippers. A končalo se je z zmago kalifornijskega moštva (110:107), 20-letni Ljubljančan pa je tekmo po dobrih 35 minutah igre sklenil s 36 točkami, desetimi skoki in devetimi asistencami.

"Zmagujemo in izgubljamo kot ekipa. Smo ekipa," je po 16. porazu v sezoni (ob 27 zmagah) razočarano pripovedoval Dončić ter odločitev za podajo soigralcu označil za povsem pravilno. Pri tem ga je podprl tudi trener Rick Carlisle. Ob porazu sta oba obžalovala predvsem poškodbo ahilove tetive krilnega centra Dwighta Powlla. Dallasov strateg je po tekmi potrdil sum na resnejšo poškodbo in dolgotrajnejšo odsotnost, a dodal, da morajo vsi skupaj počakati na sredin pregled z magnetno resonanco.

"Težko je. Nihče noče biti poškodovan. Powell je odlična osebnost. Tega si ni zaslužil. Veliko nam pomeni. Tako na igrišču kot ob njem. Verjamem pa, da se bo vrnil še močnejši. Molimo zanj," je dejal Dončić, Carlisle pa ga je dopolnil: "Je eden od vojščakov naše franšize. Stojimo mu ob strani."

Vrnitev z napako

In medtem ko se Powell seli na seznam poškodovanih, se je prvič po 30. decembru pod koše vrnil 24-letni latvijski velikan Krsitaps Porzingis, ki je na parketu prebil 27 minut ter ob nenatančnem metu dosegel 10 točk in ujel devet odbitih žog. Po tekmi ni skrival razočaranja. Še več, velik del krivde za poraz, s katerim je Dallas prekinil niz štirih zaporednih zmag, je pripisal prav sebi.

"Vem, da je to moja prva tekma po daljšem času, toda … Če bi igral le malce boljše, bi zmagali. Ta poraz gre na moj račun. Igrati moram boljše. Zase, za trenerje in celotno ekipo," je bil nejevoljen 221 centimetrov visoki Latvijec, ki je zgrešil kar 14 metov iz igre, za tri točke pa je metal 1:8.

Kristaps Porzingis je zaigral prvič v letu 2020 Foto: Getty Images

Tudi on po tekmi ni mogel mimo komentarja o poškodbi soigralca, predvsem kot mož z izkušnjami v fazi rehabilitacije. "Bojimo se najhujše novice, torej konca sezone. Stali mu bomo ob strani. On pa se bo moral boriti. Vsak dan. Da le ne bi obstal. Verjamem, da mu bo uspelo," pravi Porzingis, ki bo s soigralci znova aktiven v noči na petek. Takrat se bo Dallas pomeril s Portlandom. Na ta dan pa bodo znani tudi člani prvih peterk tekme zvezd. V Teksasu so prepričani, da bo med njimi tudi slovenski zvezdnik Luka Dončić.

Doc Rivers: Ne pozabimo, to je Dončićeva druga sezona. Foto: Getty Images Kako zaustaviti Dončića? Ne moreš ga!

A ne le v Dallasu, o Dončiću z izbranimi besedami govorijo tudi vsi tekmeci. O uvrstitvi na februarsko tekmo vseh zvezd v Chicagu ne dvomi skorajda nihče, trener LA Clippers Doc Rivers pravi celo, da je povsem upravičena tudi njegova vključitev v pogovore o priznanju za najkoristnejšega košarkarja lige.

"Seveda je MVP-kandidatov več. On je zanesljivo med njimi. Pri tem vsi skupaj pozabljamo, da je to šele njegova druga sezona v ligi NBA. Tudi jaz. Ko mi je pred dnevi nekdo omenil ta podatek, sem se zamislil. Kot bi bil Luka z nami že več let. To je dokaz njegove veličine," je na slovensko košarkarsko dušo popihal 58-letni trener kalifornijske ekipe, ki je pred tem sedel tudi na klopi Orlanda in Bostona. Z drugim je bil leta 2008 tudi prvak.

Pred tekmo so ga novinarji vprašali tudi za recept, s katerim je mogoče zaustaviti Dončića. "Ne ustaviš ga. Ne gre. Poskušaš ga premagati. Ne smeš mu dovoliti, da igra tako, kot želi igrati. Včasih je tudi to neizvedljivo. Veliki igralci so veliki z razlogom. Razlog pa je, da jih vsi poskušajo zaustaviti, pa ne gre. Naša naloga je, da mu otežimo delo," je dodal Rivers, ki z LA CLippers zaseda drugo mesto lestvice zahodne konference. Pred njimi so le LA Lakers, na varnem petem mestu pa je Dallas.