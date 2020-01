Črn scenarij se je pri Dallasu uresničil

Po pregledu z magnetno resonanco je postalo jasno, da si je Dwight Powell strgal ahilovo tetivo. Američan se je poškodoval na domači tekmi proti LA Clippers. V igri brez kontakta njegova tetiva ni zdržala in sledil je šok za vrsto Dallas Mavericks.

Najbolj se je za glavo prijel soigralec J. J. Barea, ki je natanko vedel, kaj preživlja. Prav zaradi tovrstne poškodbe je moral lani predčasno končati sezono in bil devet mesecev odsoten iz tekmovalnega pogona.

In sezona je končana tudi za Powella. Pri Dallasu bodo z njegovo odsotnostjo veliko izgubili. Sicer ni osrednji igralec, vendar je vsestranski. Odlično se je dopolnjeval z Luko Dončićem, po mnenju predsednika kluba Marka Cubana pa je srce in duša ekipe.

Zdaj bodo morali pri Dallasu razmišljati, kako bi do 6. februarja (tržnica v ligi NBA se takrat za to sezono zaključi) v svoje vrste pripeljali novega centra."Prepričan sem, da bomo pregledali vse. Na mizi moramo imeti vse možnosti," pravi trener Rick Carlisle.

Kako si je Powell poškodoval ahilovo tetivo

Več možnosti, za začetek pa Kleber, Marjanović in Porzingis

Preostala ''velikana'' Mavericks, Maxi Kleber ter Boban Marjanović, sta bržkone prešibka člena, da bi v končnici, ki se nasmiha Dallasu, lahko konkurirala elitnim centrom najboljših moštev. Drugi zvezdnik, ki igra ob našem Dončiću, Kristaps Porzingis, se veliko bolje znajde na poziciji krilnega centra in je kljub njegovim 221cm podpovprečen skakalec.

Kristaps Porzignis bi se utegnil bolj postaviti pod obroč. Foto: Getty Images

A ker je pri Porzingisu prisotna negotovost zaradi njegovega kolena, zaradi katerega je izpustil deset tekem, vse skupaj v sezoni pa enajst, bodo pri Dallasu zagotovo iskali rešitev na mestu visokega košarkarja.

Navijači naj bi si želeli Andreja Drummonda, vendar je košarkar Detroit Pistons predrag, povrhu vsega pa se taktično ne bi vključil v ekipo, ki igra drugačen stil košarke. Njegova plača znaša čez 20 milijonov dolarjev letno, njegov prestop pa bi pomenil konkretno spremembo Dallaškega moštva. Največja težava je, da Drummondu pogodba preteče konec sezone in bo postal prost igralec. Če Dallas zanj menja veliko, zvezdnik Detroita pa se bo poleti odločil kariero nadaljevati pri drugi ekipi, si bodo Teksačani le ztežka opomogli.

PRESTOPI V LIGI NBA Za razliko od nam bolj domačega nogometa se v franšiznem sistemu lige NBA igralce menja za druge košarkarje in prihodnje izbore na naboru. Najvišjo vrednost na trgu imajo mladi, perspektivni igralci, visoki izbori na naboru ter zvezdniki. Nekoliko manjšo imajo tako imenovani "role playerji". To so košarkarji, ki opravljajo določeno vlogo za ekipo (lep primer pri Dallasu je Dorian Finney-Smith, ki ima večino obrambnih nalog, v napadu pa skuša zadeti odprte mete za tri točke). Zanimivi so tudi igralci na visokih pogodbah, ki se iztekajo (pri Dallasu je to Courtney Lee). Z menjavo za takega igralca si moštvo, ki ga pridobi, sprosti finančno kapaciteto namenjeno za plače. Tak manever moštvu omogoči več denarja, katerega lahko nameni na trgu prostih igralcev poleti. Prestopni rok za sezono 2019/2020 se zaključi 6. februarja, največ odmevnih prestopov pa se odvije ravno pred koncem roka.

Dončić: Težko je

Govori se, da bi Mavericks skušali vpeljati v sistem nekdaj odličnega obrambnega igralca Joakima Noaha, ki sicer zaradi težav s kolenom ni igral vse od lanskega marca.

Potencialno bi lahko puščice uperili tudi proti Clevelandu in New York Knicks, poročajo pri The Dallas Morning News, kjer bi bila zanimiva Tristan Thompson in Marcus Morris.

Ob njima so aktualna imena še Slovencem znani Aron Baynes, ki je igral za Olimpijo, Willie Cauley-Stein, Gorgui Dieng, morda celo Steven Adams. Dallas rabi predvsem telesno močnega centra, ki igra dobro obrambo.

"Težko je. Nihče ne želi biti poškodovan," poudarja Luka ob poškodbi Powella. Foto: Getty Images

Verjetno lahko pričakujemo, da bo v naslednjih tekmah Kleber zavzel mesto v prvi peterki, Porzingis se bo moral bolj pomakniti pod koš, več priložnosti pa bo dobil tudi Marjanović.

Odsotnost Powella bo zlasti občutil Dončić, saj je z njim odlično sodeloval. Zlasti v igri pick'n'roll, ko so se Dončiću po postavitvi bloka odprla nova obzorja. Večkrat je nato z asistenco zaposlil prav Powella, ki je nato iz neposredne bližine postavil piko na i napadalni akciji.

"Težko je. Nihče ne želi biti poškodovan. Težko je, sploh ker Dwight zelo trdo dela," je ob tem povedal Dončić.

Poleg centra si navijači Mavs želijo še solidnega obrambnega igralca na branilskem ali krilnem položaju. Napadalno so Mavericks celotno sezono v samem vrhu lige, šepa le obramba. Govori se o Robertu Covingtonu, ki je soliden in vsestranski igralec. Nekateri omenjajo še izkušenega Andrea Iguodalo, ki je bil eden ključnih mož pri treh naslovih Golden State Warriors.