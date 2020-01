Dončić? Ne, rekord v režiji izjemnega Prepeliča #video

Vrhunci igre med Joventutom in Tofasem

Klemen Prepelič je že na začetku tekme proti Tofasu nakazal, da bi to lahko bil njegov večer. Zadel je prvih pet točk in osem od skupno dvanajstih. Slovenski ostrostrelec, ki je pri Joventutu kot posojeni košarkar Real Madrida, se ni zaustavljal niti v nadaljevanju.

Na koncu je dosegel 37 točk in postavil klubski rekord v tem tekmovanju, povrhu vsega pa izenačil rekord te sezone. Alessandro Gentile je dosegel 37 točk v dresu Dolomiti Energia Trento v decembru.

A Prle se ni osredotočil le na doseganje točk. Kot Luka Dončić je bil pravi organizator moštva. V statistiko je vpisal še sedem asistenc, kar je v Evropi izvrsten dosežek.

Vse skupaj je to pomenilo statistični indeks 45, kar je najboljši dosežek v tej sezoni Eurocupa, hkrati pa nov klubski rekord. S temi številkami je postal igralec kroga, kar je bil že pretekli konec tedna v španskem prvenstvu, ko se je lahko pohvalil s 34 točkami in statističnim indeksom 33.

Zadel je pet od devetih trojk, pet metov iz sedmih poizkusov za dve točki, stoodstoten pa je bil pri prostih metih (12/12).

"Pred tekmo smo se o tem pogovarjali, ampak smo dopustili, da je Prepelič dosegel 37 točk. In to je bilo nedopustno," je bentil po porazu trener Tofasas Ene Orhun.

Ob polčasu poseben govor

Njegovi ekipi je ob polčasu dobro kazalo, saj je vodila z 48:39, vendar so domači na krilih Prepeliča spreobrnili potek dogodkov in prišli do zmage z 88:84.

Klemen Prepelič in Alen Omić sta v tej sezoni gostovala pri Cedeviti Olimpiji. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Ob polčasu sem dejal, da moramo imeti dvignjene glave, igrati bolje v obrambi in skakati. V drugem polčasu smo jih zaustavili pri 36 točkah. V zadnjem mesecu smo imeli kar nekaj preglavic in izgubljali tekme, vendar smo se ob polčasu pogovorili. Razumeti moramo, da je to pot do zmag. Imeli smo kratko rotacijo igralcev. Poskušal sem odigrati po najboljših močeh. Imel sem super večer, vendar brez pomoči soigralcev tega ne bi bilo. Košarka je ekipni šport. In ko ekipa dobro odigra, pridejo posamezniki na površje," je razlagal prvi mož obračuna – Alen Omić je dosegel šest točk, pet asistenc in tri skoke.

Z zmago Joventut ostaja v igri za napredovanje iz skupine H, v kateri imajo tri moštva po treh krogih dve zmagi in poraz. Le Andorra je na zadnjem mestu brez skalpa. V četrtfinale bosta potovali najboljši dve moštvi.