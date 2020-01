Danes vsi govorijo o Dončiču: to sta povedala Pahor in Šarec #video

Premier Marjan Šarec je pred prihodom na sejo parlamentarne Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) komentiral zgodovinski uspeh Luke Dončiča, ki bo kot najmlajši Evropejec in drugi Slovenec 16. februarja letos nastopil na tekmi zvezd, ki se bo odvila v Chicagu.

Ponos Slovenije

"Spremljam njegovo pot," je dejal Šarec in nadaljeval, da se mu zdijo Dončičevi uspehi, ki jih niza v ameriški košarkarski ligi NBA, izjemno dober za ponos Slovenije. "Luka Dončič tako kot ostali športniki promovira Slovenijo in dela za skupno dobro," je povedal predsednik vlade pred zaslišanjem v zvezi z očitki, da je na Sovi zaposlil svojo znanko. Šarec je sicer te navedbe znova zanikal in poudaril, da je primer pod drobnogled že vzel Inšpektorat za javni sektor, ki nepravilnosti, ki so se omenjale v javnosti, ni ugotovil.

Vzgled mladim po vsem svetu

Ker se pa trenutno cela Slovenija veseli Dončičeve uvrstitve na zgodovinski dogodek, je bil Dončič tema tudi na današnjem pogovoru Priložnost pred domačimi vrati, ki ga je pripravil predsednik Borut Pahor in je namenjen razmisleku o možnosti za mlade, da bi s svojimi idejami lahko razvijali karierno pot v domačem kraju.

"Vsi smo zelo ponosi na Luko," je najprej povedal Pahor in dejal, da uspeha najverjetneje najbolj vesel prav Luka. "To si zasluži. Luka ni samo izjemna športna osebnost, je izjemno izdelana osebnost sicer," je še med drugim povedal predsednik. "Ne gre samo zato, da je talentiran, ampak da se je zgradil v izjemno osebnost in v tem smislu je velik vzgled vsem mladim ne samo v Sloveniji, temveč tudi po svetu," ga je tako pohvalil predsednik Borut Pahor.

Več o tem, kaj je povedal Pahor si lahko pogledate v posnetku: