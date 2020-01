Dončiću se je svet obrnil na glavo, njegov vrstnik čustveno sprejel novico #video

Luka Dončić in Trae Young bosta na letošnji tekmi zvezd lige NBA najmlajša košarkarja z mestom v začetni peterki. Oba sta kot otroka sanjala, da bi kdaj prišla do tega trenutka v karieri. Prihodnji mesec ga bosta v Chicagu dočakala.

Prva peterka tekme All-Star tudi z LD 77 V ligi NBA so v noči na petek predstavili imena košarkarjev, ki so bili izbrani v prvo peterko. Iz zahodne druščine so ob Luki Dončiću (Dallas Mavericks) dobili mesto še Anthony Davis (LA Lakers), James Harden (Houston), Kawhi Leonard (LA Clippers) in kot kapetan LeBron James (LA Lakers). Z Vzhoda pod žaromete tekme All-Star prihajajo kapetan Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Joel Embiid (Philadelphia), Pascal Siakam (Toronto), Kemba Walker (Boston) in Trae Young (Atlanta). Prihodnji petek bodo naznanjeni tudi rezervni igralci. Nato pa bosta oba kapetana 6. februarja dokončno izoblikovala ekipi za prestižno tekmo. Več o tem ...

Pred petimi leti je Luka Dončić debitiral v dresu Real Madrida. Kot golobradi šestnajstletnik je prišel v igro in nemudoma požel ovacije. Niso se dodobra polegle, že je sledila nova eksplozija navdušenja na tribunah dvorane v Madridu. Ob prvem stiku z žogo je namreč zadel trojko. Nasmehnil se je in šel v obrambo.

Po petih letih je ta isti fant prišel do tekme zvezd v najmočnejši ligi na svetu. Svet se mu je obrnil na glavo. Postaja globalna zvezda svojega športa.

Po LeBronu Jamesu leta 2005 je postal najmlajši košarkar, ki bo zaigral celo v začetni peterki. Luka s svojimi igrami navdušuje tako navijače, trenerje kakor tudi igralce, ki so mu skupaj namenili prostor med zvezdami.

Če gledamo le njegov klub Dallas, je po Dirku Nowitzkemu in Jasonu Kiddu tretji v zgodovini, ki je bil izbran v začetno peterko.

Košarkar Leto Starost na tekmi All-Star Kobe Bryant* 1998 19 let, 169 dni LeBron James* 2005 20 let, 52 dni Magic Johnson* 1980 20 let, 172 dni Kevin Garnett 1997 20 let, 266 dni Isiah Thomas* 1982 20 let, 276 dni Kyrie Irving 2013 20 let, 331 dni Anthony Davis 2014 20 let, 342 dni Shaquille O’Neal* 1993 20 let, 352 dni Luka Dončić* 2020 20 let, 353 dni Dwight Howard 2007 21 let, 72 dni

* - košarkar je bil uvrščen v začetno peterko na tekmi zvezd

"Zdaj sem tu. Blagoslov je. Sploh nisem mislil, da bom kdaj tu."

Luka je bil že lani v igri za vstop med najboljše, a takrat še ni dobil takšne podpore stroke in igralcev. Letos je bila ta nadgradnja pričakovana. Vendarle spada med najboljše v ligi NBA – njegovo povprečje znaša 29,1 točke, 9,7 skoka in 9 asistenc na tekmo. Povrhu vsega je bil novembra izbran za najkoristnejšega košarkarja zahodne konference (MVP).

Luka bi bil rad v ekipi LeBrona Jamesa. Foto: Reuters

Za novico, da je bil izbran v začetno peterko za tekmo vseh zvezd, je izvedel v hotelu pred obračunom s Portlandom.

"Ko sem bil mlajši, sem vstajal ob treh, štirih zjutraj in gledal. Zdaj sem tu. Blagoslov je. Sploh nisem mislil, da bom kdaj izbran. Posebno je. Čustven sem bil. Sanje so se uresničile," je dejal Luka, ki bo tako po Goranu Dragiću drugi Slovenec na tekmi vseh zvezd.

"Nad našimi najbolj norimi sanjami. Pomislite, kaj vse je naredil. Vse naše igralce je naredil boljše. Zgrabil je palico, ki jo je Dirk nosil 21 let, in uspelo mu je s svetlobno hitrostjo. Gledati ga ob parketu, kako je napredoval v prvi sezoni, kaj počne v drugi – več, kot smo vsi mislili -, zdaj pa bo še del začetne peterke Zahoda, so sanje," je dejal generalni menedžer Donnie Nelson, ki je bil med najbolj zaslužnimi, da je Luka sploh prišel v Dallas.

Jasno je, koga bi rad za kapetana

Na dan tekme zvezd, ki bo 16. februarja, bo Luka star 20 let in 353 dni, kar bo deveti najmlajši v zgodovini lige NBA in šesti najmlajši, ki bo tekmo tudi začel. Jasno pa je, da bo postal najmlajši evropski košarkar na tekmi vseh zvezd.

Foto: Reuters

Zdaj bo Luka moral počakati, v kateri ekipi bo dejansko igral. Do naslednjega četrtka bo znanih sedem rezerv iz vsake konference, nato pa bosta kapetana ekip Antetokounmpo in James, ki sta dobila največ število glasov med navijači, izbirala igralce za svojo ekipo – izbirala bosta lahko košarkarje iz obeh konferenc.

Jasno je, v katerem moštvu bi raje igral Dončić. Vendarle je James njegov vzornik: "Izjemno bi bilo. Vsi vedo, kaj mi LeBron pomeni. Posebno bi bilo, zagotovo." Na vprašanje, ali bo kaj lobiral, da ga bo zvezdnik Los Angeles Lakers izbral, se je le nasmejal.

Zato pa Luka vodi v trojnih dvojčkih v tej sezoni. Zdaj je pri številki 12, James je do devetega prišel ponoči proti Brooklyn Nets.

Čustveni Young

A ne bo edini mladi košarkar v začetni peterki. Prostor pod soncem si je z dobrimi predstavami izboril tudi njegov tekmec v prvi sezoni za naziv novinec leta. Young je po centru Dikembeju Mutombu po letu 1998 postal prvi košarkar Atalanta Hawks, ki je bil izbran v začetno peterko.

Trae Young got emotional after hearing he was named an All-Star starter 🙏



(via @goodysav) pic.twitter.com/3plfAeZ594 — Bleacher Report (@BleacherReport) January 24, 2020

Ko je izvedel, da je dobil mesto med najboljšimi, so ga preplavila čustva. "Sanje so postale resničnost. Ko sem bil mlajši in sva z dedkom gledala tekme, sem si to želel. Vsako leto sem gledal vse v povezavi z vikendom All-Star. Od petka do nedelje. Naredil sem nalogo, da sem lahko potem gledal dogajanje," je bil vesel Young, ki v povprečju dosega 29,2 točke in 8,6 asistence na tekmo.