Trepetajo za usodo Dragića in Butlerja

V noči na soboto bo v ligi NBA na sporedu kar 11 obračunov. Luka Dončić in njegov Dallas bosta počivala, zna se pa zgoditi, da bo tudi Goran Dragić, ki ima po poročanju Miami Heat vnovič težave s poškodbo mečne mišice. Prvi zvezdnik ekipe Jimmy Butler ima bolečine v kolenu, Kendrick Nunn pa vnetje Ahilove tetive. Če udarni trojček vročice ne bo mogel nastopiti, bo to za Miami, ki ponoči gosti odlični LA Clippers, hud udarec. Denver Nuggets Vlatka Čančarja gostujejo pri pelikanih iz New Orleansa.