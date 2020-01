Dončić navdušuje prav vse: Za tega fanta ni meja

👏⭐⛹️‍♂️ ¡Felicidades, @luka7doncic! ¡Te lo mereces! ¡Todo el madridismo volcado contigo en este All Star!



👏 Well done, @luka7doncic! You deserve this! The whole of the madridismo is right behind you for the #NBAAllStar Game. #HalaMadrid | #NBAAllStar pic.twitter.com/GU0OLiIHrR — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) January 24, 2020

👏 Well done, @luka7doncic! You deserve this! The whole of the madridismo is right behind you for the #NBAAllStar Game. #HalaMadrid pic.twitter.com/nJvgs2QS19 — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) January 24, 2020

Čestitke, @luka7doncic za udeležbo na NBA All Star tekmi. Takoj v prvi peterki! Bravo!#mojtim

💪🇸🇮🏀 https://t.co/mESwOYEy3O — Košarkarska zveza SIovenije (@kzs_si) January 24, 2020