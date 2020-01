Pri Dallasu zavihali rokave: Luka Dončić iz Warriors dobil novega soigralca

Pri Dallas Mavericks niso dolgo čakali pri angažiranju novega košarkarja, potem ko so zaradi poškodbe ahilove tetive za to sezono izgubili Dwighta Powella. Novi član Teksačanov je postal center Willie Cauley-Stein.

Kot poročajo v ZDA, so pri Dallas Mavericks zavihali rokave in v svoje vrste pripeljali novega košarkarja. Iz Golden State Warriors bo v Teksas pripotoval Willie Cauley-Stein, Dallas pa je v zameno poslal Utahovo izbiro v drugem krogu za letošnji nabor lige NBA.

Le nekaj minut po pristanku v Salt Lake City, kjer Dallas danes ob 23. uri čaka pomembna tekma z Utah Jazz, je prišla novica o prihodu 213 cm visokega centra.

Vodstvo kluba je v petek dodobra zavihalo rokave, da je v svoje vrste pripeljalo košarkarja Warriors. Najprej so poslali Isaiaha Robyja v Oklahomo, v nasprotno smer pa je prišel 211 cm visoki Justin Patton. A slednji ne bo ostal v Dallasu, saj so ga prav zaradi Cauley-Steina odpustili in s tem pridobili nekaj manevrskega prostora v proračunu.

Od njega so pričakovali več

Slednji je bil tako kot Kristaps Porzingis na naboru leta 2015. Latvijca so izbrali kot četrtega New York Knicks, Cauley-Steina pa Sacramento Kings kot šestega. A ni izpolnil pričakovanj javnosti. Zaigral je na 336 tekmah lige NBA in v povprečju dosegal 9,8 točke, 6,4 skoka na tekmo. V tej sezoni je v dresu Golden State Warriors v povprečju prispeval 7,9 točke, 6,2 skoka, 1,5 asistence in 1,2 blokade.

Ne bo več soigralec Stepha Curryja. Foto: Getty Images

Pri Dallasu so se odločili za nakup centra, saj si je Dwight Powell v tem tednu poškodoval ahilovo tetivo in že končal sezono. Cauley-Stein sicer ima podobne številke v statistiki, vendar je povsem drugačen tip igralca kot Powell, ki je bolj energetski, ekipni, povrhu vsega zna zadeti tudi trojke.

Ali mu bo trener Rick Carlisle dal mesto v prvi peterki, oziroma na kakšen način ga bo vključil v moštvo, bomo videli v nadaljevanju sezone. Jasno pa je, da danes proti Utahu ne bo igral.