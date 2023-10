Samar debitiral s porazom, Sanijev PAO izgubil po podaljšku

Z obračunom med Crveno zvezdo slovenskega reprezentanta Mika Tobeyja in ekipo Lyon-Villeurbanne začela nova sezona evrolige. Slovenije ima poleg Tobeyja v tej sezoni še enega predstavnika, in sicer Žigo Samarja, ki je z berlinsko Albo v prvem krogu izgubil nemški derbi z Bayernom. Samar je na krstni evroligaški tekmi dosegel pet točk.

Začela se je 24. sezono elitne evropske košarkarske lige. Osmič zapored evroliga poteka po ligaškem sistemu, manjša sprememba pa so dodatne kvalifikacije za končnico, po vzoru lige NBA, v katerih bodo sodelovale ekipe, ki bodo v rednem delu zasedle mesta od sedem do deset. Prvih šest moštev rednega dela se bo neposredno uvrstilo v končnico, ki se bo tako kot v minulih sezonah igrala na tri dobljene tekme, štiri ekipe pa bodo igrale na turnirju za preostali dve mesti.

Žiga Samar Foto: Guliverimage Poleg Mika Tobeyja, ki je poleti barve Barcelone zamenjal za dres Crvene zvezde, je letos debi v najmočnejši evropski košarkarski ligi dočakal 22-letni Žiga Samar, ki je bil sicer že lani uradno član berlinske Albe, a ga je ta za leto dni posodila na piljenje forme v Hamburg, kjer je v EuroCupu in nemškem državnem prvenstvu dobro izkoristil ponujeno priložnost. Po poletju v izbrani vrsti se je nato preselil v Berlin. Za uvod se je z Bayernom pomeril na nemškem derbiju in izgubil z 68:80. Mladi Slovenec je dosegel pet točk in podelil tri asistence v 17 minutah igre.

The atmosphere for a season opener in the euroleague is crazy 🤯 pic.twitter.com/54pLGpxBaw — NBACentral (@TheDunkCentral) October 5, 2023

Zvezda je v otvoritvi sezone v izjemnem vzdušju Stark Arene s 94:73 premagala Asvel, slovenski reprezentant Tobey pa k zmagi ni prispeval točk, se je pa zato izkazal s petimi skoki, malo manj z dvema izgubljenima žogama. Prvi strelec tekme je bil Američan Shabazz Napier, ki je za beograjsko ekipo prispeval 24 točk.

Kako zanimiva bo nova sezona evrolige, pa je dal vedeti petkov večer, ko sta bili dve od štirih tekem odločeni šele po podaljšku. Fenerbahče je tako s 85:82 premagal Armani Milano, Olympiacos pa svojega grškega rivala Panathinaikos z 88:78. Pri slednjem od te sezone v vlogi športnega direktorja deluje Sani Bečirović.

Mike Tobey se je po reprezentančnem poletju s Slovenijo na svetovnem prvenstvu preselil v Beograd. V prvem krogu lige ABA je bil ob zmagi nad Igokeo z 19 točkami prvi strelec tekme, v prvem krogu evrolige ni dosegel točke. Foto: Guliverimage Če bosta slovenske igralske kadre predstavljala le dva košarkarja, pa bo bolj zastopana ekipa slovenskih sodnikov. Pravico bo namreč delilo šest slovenskih sodnikov – Damir Javor, Mario Majkić, Matej Boltauzer, Milan Nedović, Saša Pukl in Sašo Petek.

Po ligaškem sistemu bo vsaka ekipa odigrala 34 tekem. Sedem tednov bosta na sporedu dve tekmi, od tega so štirje taki tedni v decembru in januarja. Prvič v zgodovini pa bo evroliga mirovala dva tedna, saj je vodstvo tekmovanja končno sklenilo dogovor s Fibo Europe, da bodo lahko februarja v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2025 igrali vsi najboljši košarkarji.

Naslov brani Real Madrid, ki je v Kaunasu enajstič postal evropski klubski prvak, poleg španskega velikana pa v širši krog favoritov to sezono spadajo še Panathinaikos, Monaco, Olympiacos, Fenerbahče in Olimpia Milano, neugodna nasprotnika bosta zagotovo tako kot lani tudi Crvena zvezda in Partizan.

Zaključni turnir najboljše četverice bo konec maja prihodnje leto v Berlinu.

Evroliga, 1. krog

Četrtek, 5. oktober:

Petek, 6. oktober: