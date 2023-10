Dončić brez pretiranih razlogov za zadovoljstvo

Košarkarji Dallas Mavericks in Luka Dončić so danes odigrali svojo prvo pripravljalno tekmo pred začetkom nove sezone NBA. Mavericks, ki z igro sploh v prvem polčasu niso navdušili, so se se v Abu Dabiju v Etihad areni pomerili z Minnesoto Timberwolves in klonili z 99:111. Luka Dončić je igral le v prvem polčasu in se v slabih 17 minutah podpisal pod 25 točk in pet skokov, s čimer je bil tudi prvi strelec srečanja.

Pripravljalna tekma: Četrtek, 5. oktober, Abu Dabi:

Učinek Luke Dončića: 25 točk (5/6 za 2, 3/8 za 3, 6/7 prosti meti), 5 sk., 1 as., 1 izg. žoga v 16:59



Strelci: Towns 20, Reid 16 (7 sk); Dončić 25, Hardy 13, Walker 8, Lawson in Dennis 7

Po klavrni prejšnji sezoni, ki se je končala že po rednem delu, se je za Dallas Mavericks po dobrem tednu dni pripravljalnega kampa začelo obdobje pripravljalnih tekem. Mavs so trenutno v Abu Dabiju, kjer bodo poleg današnje tekme z Minnesoto z istim tekmecem odigrali srečanje še v soboto (18.00). Dallas bo v tej sezoni iskal izboljšave v svoji igri, na kar sta pred srečanjem opozarjala tako Jason Kidd kot Luka Dončić, saj so Mavs lani sezono končali kot najslabša skakalna ekipa, ob tem so imeli 25. najslabšo obrambo lige. A prva pripravljalna tekma (pričakovano) še ni prinesla pomladi v igro dodobra spremenjene zasedbe iz Teksasa, ki je imela sploh v prvem polčasu ogromno težav tako v obrambi kot tudi v napadu.

Dallas se je na srečanje in pripravljalno obdobje v novo sezono podal v dokaj prenovljeni podobi. Novi pogodbi sta med drugim podpisala Kyrie Irving in Dwight Powell, ki se je s kanadsko izbrano vrsto na svetovnem prvenstvu veselil bronastega odličja. Glavni novinci v zasedbi Dallasa so Seth Curry, Dante Exum in Derrick Jones Jr., pa tudi Grant Williams in Richaun Holmes.

Dončić je pred začetkom tekme pokazal nekaj nogometnih veščin:

Mizeren začetek

Strateg Jason Kidd je že pred tekmo napovedal, da bo v začetni peterki proti Minnesoti poleg Luke Dončića, Kyrieja Irvinga in Granta Williamsa prostor še za oba novinca v ligi Derecka Livelyja II in Oliviera-Maxenca Prosperja. Dallas, ki je v precej novi zasedbi opravil slab teden treningov, je srečanje odprl zelo skromno, edino točko je v prvih štirih minutah dosegel prav Dončić, Minnesota pa je na krilih zvezdnika Karla-Anthonyja Townsa ekspresno povedla z dvomestno razliko (11:1).

Tudi zatem je bil Dallas v napadu mizerno razpoložen, nakar je pri zaostanku s 3:16 Kidd dobro polovico pred koncem prve četrtine vzel svojo prvo minuto odmora, a tudi to ni prebudilo medlih košarkarjev Mavericks. Prvi koš iz igre je Dallas dosegel šele po dobrih šestih minutah, ko je za svojo peto točko na tekmi in tudi peto točko Dallasa zadel Dončić, medtem ko je prvi košarkar kluba poleg Slovenca, ki se je vpisal med strelce, šele pet minut pred koncem prve četrtine postal Josh Green.

Dončićev koš ob osebni napaki:

Luka Doncic is back playing basketball pic.twitter.com/2wOEg1oRop — Slightly Biased (@BiasedSlightly) October 5, 2023

Dallas je ob koncu prve četrtine zaostajal z 19:37, Mavs so zgrešili vseh deset poskusov za tri točke, ob tem je Minnesota zbrala tudi sedem skokov več (20:13). Dončić je v prvih 12 minutah dosegel 14 točk (6/7 prosti meti) in dva skoka, poleg njega sta se med strelce vpisala le še Dwight Powell (3) in Green (2).

Prva trojka Dallasa šele po petih minutah igre v drugi četrtini

Dončić je na uvodu v drugo četrtino že "tradicionalno", kot je bila navada iz prejšnjih sezon, dobil nekaj odmora, Dallasu pa še naprej ni stekla igra v napadu. Prvi dve trojki za Mavse na tekmi je šele po petih minutah igre v drugi četrtini povezal Grant Williams, ki je zaostanek Dallasa znižal na 30:53. Do konca prvega polčasa je Dallas zaostanek znižal na 49:66, Minnesota je sicer v prvih 24 minutah vodila tudi z 29 točkami naskoka. Mavericks so do konca druge četrtine skupno zadeli šest trojk in vsaj nekoliko popravili katastrofalen odstotek meta. Dončić je v prvem polčasu več kot polovico točk Dallasa (25), k temu je dodal še pet skokov, a je bil praktično edini razpoloženi član Dallasa, saj je bil naslednji strelec Dallasa šele Williams, ki je dosegel šest točk. Pri Minnesoti se je Towns podpisal pod 18 točk.

Foto: Guliverimage

Oba trenerja tako Kidd kot Chris Finch sta v drugem polčasu pričakovano odpočila glavne nosilce igre in močno premešala svoji zasedbi, Dončić je tako dogajanje spremljal s klopi in bil lahko z igro svojih soigralcev precej bolj zadovoljen kot v prvem polčasu. Dallas je namreč tretjo četrtino začel v slogu zaključka drugega polčasa in se še približal tekmecu, dobrih šest minut pred koncem tretjega dela je še eden izmed novincev v Dallasovi zasedbi Dante Exum zadel trojko za 63:75, dobro minuto kasneje pa je Jaden Hardy s košem in zadetim prostim metom Dallas po dolgem času popeljal do zaostanka, manjšega od desetih točk (66:75). Četi Jasona Kidda se je nato v zaključku uspelo približati najmanj na pet točk zaostanka (72:77), a je Minnesota odgovorila z delnim izidom 9:2 in se znova oddaljila.

Minnesota je tudi v zadnji četrtini nato nadzorovala dogajanje na igrišču in se na koncu veselila zmage s 111:99. Dallas, ki ni vodil niti enkrat na srečanju, je v drugem polčasu vendarle nekoliko popravil vtis na igrišču pa tudi v statistiki, a na koncu kljub temu izgubil skok (61:69). Kidd je na koncu ponudil priložnost kar 18 košarkarjem in porazdelil minutažo med vse, Dončić, ki je drugi polčas spremljal kot gledalec, pa je bil na koncu kljub vsemu s 25 točkami prvi strelec tekme. Edini dvomesten je bil še Hardy s 13 točkami. Pri Minnesoti je Towns obračun končal pri 20 točkah, Naz Reid jih je dodal 16.

Karl-Anthony Towns je za Minnesoto dosegel 20 točk, tudi on pa je igral le v prvem polčasu. Foto: Guliverimage

Mavericks bodo po sobotni tekmi v Abu Dabiju odpotovali v Madrid, kjer se bo Dallas 10. oktobra (20.30) pomeril z Dončićevim bivšim klubom Realom, nato se bo klub iz Teksasa 21. oktobra doma pomeril še z Detroitom, zatem pa zasedbo Jasona Kidda že čaka začetek sezone 26. oktobra (3.30) proti San Antonio Spurs.

Kdo je v zasedbi Dallasa ostal iz lanske sezone? Luka Dončić, Kyrie Irving, Josh Green, Tim Hardaway Jr., Jaden Hardy, Dwight Powell, Maxi Kleber, Markieff Morris, A. J. Lawson (dvosmerna pogodba) Kdo so novi košarkarji v klubu? Grant Williams, Richaun Holmes, novinca v ligi NBA Dereck Lively II (12. izbor nabora) in Olivier-Maxence Prosper (24. izbor), Seth Curry, Derrick Jones Jr., Dante Exum, Mike Miles Jr. (dvosmerna pogodba) Kdo je zapustil klub po lanski sezoni? Reggie Bullock, Christian Wood, Davis Bertans, JaVale McGee, Justin Holiday, Theo Pinson, Frank Ntilikina, McKinley Wright IV

