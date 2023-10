"Obstaja možnost, tudi to vprašanje smo že sprožili. Moram povedati, da so to vprašanje najprej na mizo postavili igralci. S Fibo smo se že začeli pogovarjati, je pa treba vedeti, da tu govorimo vsaj o treh milijonih, če ne celo o treh milijonih in pol investicije, česar Košarkarska zveza Slovenije sama ne bo zmogla, tako da lahko to organiziramo le ob pomoči države," je po koncu letošnjega svetovnega prvenstva na vprašanje slovenske sedme sile, ali obstaja možnost, da bi Slovenija gostila enega izmed turnirjev kvalifikacij za olimpijske igre, odgovoril predsednik KZS Matej Erjavec.

A dobre tri tedne kasneje so si na Košarkarski zvezi premislili in na koncu sprejeli odločitev, da za organizacijo ne bodo kandidirali. "Naši košarkarji bi si zagotovo zaslužili, da bi olimpijsko vozovnico lovili na domačih tleh in pred polno dvorano slovenskih navijačev. Na Košarkarski zvezi Slovenije smo v tej smeri tudi zelo resno razmišljali. Po opravljenih razgovorih pa smo prišli do realnega zaključka, da trenutne razmere, časovni okvir za pripravo in izvedbo kvalifikacij ter dejstvo, da smo pred dobrimi tremi meseci gostili žensko evropsko prvenstvo, ne omogočajo izvedbe še enega izjemno velikega košarkarskega dogodka v tako kratkem časovnem razmaku. Tako se bomo v nadaljevanju usmerili k evropskemu prvenstvu leta 2029, kjer želimo gostiti vsaj eno izmed skupin," je ob tem povedal predsednik Erjavec, ki je možnost kandidature za EuroBasket napovedal že v Manili.

Matej Erjavec Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Julija v boj za Pariz

V julijskih kvalifikacijah za olimpijske igre bodo sicer poleg Slovenije nastopile še Litva, Latvija, Italija, Španija, Črna gora, Portoriko, Brazilija, Dominikanska republika, Grčija, Gruzija, Egipt, Finska, Nova Zelandija, Libanon, Filipini, Mehika, Angola, Slonokoščena obala, Kamerun, Bahami, Bahrajn, Poljska in Hrvaška. Olimpijske igre v Parizu se bodo sicer odvile med 26. julijem in 11. avgustom 2024. Poleg gostiteljice Francije so si na svetovnem prvenstvu nastop na olimpijskih igrah v Parizu 2024 priigrale reprezentance Nemčije in Srbije (najvišje uvrščeni evropski ekipi), Kanade in Združenih držav Amerike (najboljši reprezentanci Amerike na SP) ter Japonske, Avstralije in Južnega Sudana (najvišje uvrščeni predstavniki svojih celin).

Ostale reprezentance bodo svojo vozovnico iskale na enem od štirih kvalifikacijskih turnirjev, ki bodo na sporedu med 2. in 7. julijem 2024. Na štirih kvalifikacijskih turnirjih se sicer obeta hud boj za preostala mesta na OI. Na vsakem turnirju bo nastopilo šest ekip, ki bodo za močno želeno uvrstitev na igre morale osvojiti kvalifikacijski turnir. Sloveniji je takšen podvig uspel leta 2021, ko je na turnirju v Litvi prišla do nastopa na igrah v Tokiu, svojega edinega na OI doslej, na katerem je na koncu osvojila četrto mesto.

Preberite še: