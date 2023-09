Okorn neposreden: To je rak rana slovenske košarke

"Čisto odkrito se bom po tem slavju hitro srečal z direktorjem kluba Juretom Balažičem, povedal mu bom svoje želje glede ekipe, ki je trenutno zbrana, potem pa morava skupaj dobiti še dobrega sogovornika, najprej v predsedniku kluba, da se pogovorimo in dogovorimo," je takoj po zmagoslavju Krke v drugi ligi ABA v lanski sezoni poudaril Gašper Okorn, ki je Krko ekspresno po le eni sezoni znova popeljal med jadransko elito.

Pa so Krkinemu strategu v Novem mestu zatem tudi prisluhnili? "Kmalu po koncu lanske sezone smo sedli za mizo in se pogovorili. Zahvaliti se moram našemu generalnemu sponzorju, ki nam je šel naproti in prepoznal to, da smo šli korak višje. Ideja je bila, da zadržimo celotno domače jedro, edina zamenjava je bila Stavrov – Bačvić, kar se tiče tujcev pa smo želeli dodati tisto, kar nam je manjkalo. Moram reči, da sem imel v povezavi z direktorjem kluba Juretom Balažičem proste roke. Mislim, da sva dobro kadrovala, da sva poiskala prave okrepitve. Kar se tiče tujcev pri Cousinsu in Hamiltonu, nimam nobenih dvomov, tudi o Radovanoviću ne, bom pa pustil nekaj odprtega prostora pri četrtem tujcu Zenu Edosomwanu, tukaj bomo potrebovali nekaj več časa, nikakor pa ne dvigujemo rok," je stanje v ekipi v Novem mestu orisal Okorn.

Krka je lani v finalu druge lige ABA ugnala Helios in si zagotovila povratek v elitno konkurenco. Foto: Filip Barbalič/www.alesfevzer.com

Zasedba Krke v sezoni 2023/24 Jairus Hamilton, Leon Stergar, Zena Edosomwan, Anže Bobnar, Niko Bačvić, Miha Cerkvenik, Isaiah Cousins, Robert Jurković, Jan Špan, Bine Plut, Miha Škedelj, Žak Smrekar, Marko Radovanović, Jurij Macura

Kljukica pri želenem kadrovanju

Ta je prepričan, da lahko Krka v regionalnem tekmovanju "meša štrene" marsikateremu tekmecu. "Zavedamo se, da se je Krka v zadnjih sezonah v ligi ABA stalno borila za obstanek. To je seveda povezano tudi s proračuni ostalih tekmecev, ni vse odvisno samo od nas, čeprav je Krka ena bolj organiziranih in finančno stabilnih sredin daleč naokoli. Je pa dejstvo, da se z nekaterimi velikani v jadranski ligi ne moremo kosati. Želim si, da bi v tej sezoni mirno pluli, mislim, da smo tega sposobni, da imamo ekipo, ki je tega zmožna. Jadranska liga je specifična, a verjamem, da smo se predvsem mentalno sposobni spoprijeti s tem. Sami sebe ne vidimo kot 14. ekipo tega tekmovanja, tako kot nas najverjetneje vidijo vsi drugi," je optimističen Okorn, ki je vesel, da so v klubu uspeli zadržati slovensko jedro ekipe.

"To, da se ne zadrži jedra, je rak rana slovenskih klubov in slovenske košarke. Nikakor ne morem pristati na to, da ima klub devet novih igralcev vsako sezono, ker to vsakokrat pomeni nov začetek. Mislim, da si fantje v klubu zaslužijo to gradnjo, mislim, da je fantom tudi izkušnja v drugi ligi ABA dala več, kot jim je vzela," je bil neposreden Okorn.

Zasedba Krke za sezono 2023/24. Foto: KK Krka Novo mesto

Ne iščejo alibijev

Krkina zmaga v drugi ligi ABA je bila v prejšnji sezoni z naskokom največji uspeh kluba, bolj klavrno in pod pričakovanji se je njihova zgodba končala na domačem prvenstvu, kjer se je njihova pot končala v polfinalu, v pokalu pa že na stopnički prej. "Ne iščemo nobenih alibijev, kar se tiče domačih tekmovanj, je za Krko podpovprečna sezona v domačem prvenstvu, in nikakor ne skrivamo tega, da si želimo veliko več. Je pa našo sezono jasno rešil naslov v drugi ligi ABA in na koncu se ob pogledu na prejšnjo sezono spomnimo samo tega, s tem pa smo dobili tudi visoko oceno. Letos si želimo iti korak za korakom, v državnem prvenstvu si želimo kot številka ena v končnico, ob tem pa nas čaka težak boj v regionalni ligi," je dejal Okorn.

"Seveda smo spremljali tudi konkurenco. Vemo, da sta Crvena zvezda in Partizan iz druge galaksije, to je nekaj nepredstavljivega za vse ostale. Potem so tu Budućnost, Igokea in Cedevita Olimpija, ki imajo proračune, ki so primerljivi z zahodno Evropo. Zame je to peterica, ki izstopa. Kot šestega vidim SC Derby, kjer se pozna kvalitetno delo, ob tem imajo tudi dober proračun. FMP in Zadar sta bila v zadnjih sezonah kar konstantna, od tu pa mislim, da je odprt boj spodnjega doma, ki se ga sam ne bojim. V neki res idealni sezoni in scenariju je po mojem možno ujeti tudi osmo mesto," je prepričan strateg dolenjske ekipe.

Trenutek v lanski sezoni, ko je Krka osvojila lovoriko v drugi ligi ABA. Foto: Grega Valančič/Sportida

Krka je sicer v sezono državnega prvenstva vstopila z visoko zmago nad Šentjurjem (111:55), a se v novomeškem taboru zavedajo, da to ni primeren pokazatelj moči za prihajajoče obdobje. "Takšne tekme je najtežje komentirati. Sam sem presedel celo tekmo, vsak igralec je igral dvajset minut, sam pa ne morem reči fantom, naj ne igrajo košarke in ne zmagajo z visoko razliko. Izgleda, da je razlika v kvaliteti v tem trenutku takšna, je pa to v tem trenutku za sezono povsem nepomembno," je dan po visoki zmagi dejal Okorn.

V novo sezono z novim kapetanom

Po odhodu in upokojitvi Roka Stipčevića je Krka dobila tudi novega kapetana v Janu Španu. "Veselim se te nove vloge, odgovornosti in vsega, kar prinaša. Nikakor to ne pomeni, da sem stopil v čevlje Roka Stipčevića, ker tega ne bi niti hotel početi, a prevzel sem njegovo vlogo. Tudi zaradi njega stvari dobro stojijo, še vedno se pogosto slišiva in mi priskoči na pomoč, če jo potrebujem. Tudi s trenerjem imava že od prej zelo dober odnos, včasih je dovolj, da se pogledava, pa veva, kaj in kako," je dejal 30-letni košarkar, ki je pred novo sezono optimističen.

Kapetan ekipe v novi sezoni je Jan Špan. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Zaenkrat vse poteka po načrtih, priprave so pokazale, da je potencial ekipe velik, je pa res, da pri sami izvedbi včasih še malce zmanjka. A to je za ta čas povsem normalno, moram pa priznati, da se veselim te sezone in tega, da vidim, kaj je ta ekipa še sposobna pokazati ter do kam lahko letos pridemo. Verjamem, da se lahko kosamo z večino ekip v ligi ABA, izvzemši vrh, nikakor se ne smemo nikogar bati in kazati prevelikega strahospoštovanja," je še dodal Krkin organizator igre.

