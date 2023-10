Krka po podaljšku in drami odnesla celo kožo, uspešna tudi Cedevita Olimpija

Slovenska predstavnika sta uspešna odprla novo sezono v ligi ABA. Krka je na gostovanju v Beogradu po podaljšku z 99:97 odpravila FMP. Cedevita Olimpija pa je v soboto proti Megi odigrala vrhunski prvi polčas (62:42), nato pa nerazumljivo popustila v drugem, v zadnji četrtini so Beograjčani prišli celo do izenačenja. Zmaga je kljub le sedmim točkam domačih v zadnji četrtini vseeno ostala v Ljubljani (89:87).

Ponedeljek, 2. oktober:

Krka se je z zmago vrnila med elito

Med elitno konkurenco lige ABA se je po sezoni v drugi ligi ABA vrnila Krka. Trener Gašper Okorn je skupaj z vodstvom kluba zadržal jedro ekipe, moštvu pa so se med drugim pridružili Marko Radovanović, Niko Bačvić, Zeno Edosomwan, Isaiah Cousins in Jairus Hamilton. Krka je ob tem tudi že začela boje v domačem prvenstvu, kjer je v sredo visoko s 111:55 nadigrala Šentjur, zdaj pa je kljukico naredila tudi ob prvi preizkus v jadranski eliti.

Krka je proti FMP-ju vodila celoten prvi polčas, že po dobrih šestih minutah igre in pol je novomeška ekipa prvič na tekmi vodila z dvomestno razliko (20:9), gostitelji so se zatem nekajkrat približali, a je Krka vselej odgovorila. Zasedba Gašperja Okorna je bila razpoložena v napadu, v prvem polčasu je slovenska ekipa dosegla šest trojk, ob koncu prvih dveh četrtin pa je vodila s 53:44. Prvi strelec Krke v prvem polčasu je bil Jurij Macura z 11 točkami in petimi skoki, Jan Špan jih je dodal osem.

Jan Špan Foto: FMP Soccerbet/Ivica Veselinov/liga ABA

FMP je v drugem polčasu vztrajno lovil priključek, Krka pa se je povsem ustavila igra v napadu, novomeška ekipa kar pet minut na začetku zadnje četrtine ni zadela, kar so gostitelji izkoristili in pet minut in pol pred koncem zadnje četrtine prvič na srečanju povedli (75:74). V izjemno napetem in izenačenem zaključku rednega dela je 1:11 pred iztekom igralnega časa po protinapadu izid na 83:83 poravnal Macura, ki pa je nato zgrešil dodatni prosti met. Obe ekipi sta nato zapravili možnosti za dosego odločilnega koša, srečanje pa se je prevesilo v podaljšek.

Tudi v tem sta ekipi bili hud boj, dokončno pa je tehtnico na stran Krke z enim zadetim prostim metom deset sekund pred koncem prevesil Marko Radovanović, ki je zatem na drugi strani še blokiral poskus za tri Jordana Walkerja, Krka pa se je zatem veselila zmage z 99:97. Najboljši strelec Krke je bil na koncu Macura s 23 točkami (9/10 za 2) in osmimi skoki, kapetan Špan je 18 točkam dodal še deset asistenc, Miha Cerkvenik je dosegel 13 ročk. Pri gostiteljih je Hugo Besson dosegel 23 točk. Krko je na koncu skoraj pokopalo slabo izvajanje prostih metov, saj so jih Dolenjci izvajali le s 60-odstotno uspešnostjo (21/35).

Cedevita Olimpija visoko vodila, na koncu trepetala

Cedevita Olimpija je v soboto v dvorani Stožice vstopila v redni del nove sezone lige ABA. Tekmo z beograjsko Mego je začela s peterko DJ Stewart, Amadou Sow, Jaka Blažič, Justin Cobbs in Karlo Matković. Ljubljanski kolektiv se namreč še naprej spopada z zdravstvenimi težavami. Teden dni bo moral zaradi težav z ušesom mirovati Rok Radović, bolečina v zapestju pesti Shawna Jonesa, odsoten je tudi Nikola Radičević, ki še ni povsem saniral poškodbe dlani. Radović in Matković sta edina, ki sta ostala iz lanske ekipe, vrnil se je torej Blažič, Edo Murić pa bo zaradi poškodbe izpustil večji del sezone. Na Zorana Dragića pa kljub veljavni pogodbi novi trener Simone Pianigiani ne računa.

Foto: www.alesfevzer.com Igra Olimpije v uvodni četrtini je bila nekaj povsem drugega kot nedavno na superpokalu Abe, ko je izgubila vse tri tekme. Dobila jo je z 31:21, z osmimi točkami pa je bil prvi strelec Stewart, ki je v Stožice prišel šele pred dnevi. Ko je Blažič v 17. minuti zadel za tri točke, je Cedevita Olimpija vodila že s 56:38. Sledila je še blokada Luke Ščuke. Oživelo je okoli tisoč navijačev v Stožicah. Najvišja razlika prvega polčasa je bila tik pred koncem – 22 točk. Razlika je bila tolikšna predvsem po zaslugi izvrstnega meta domačih: trojke so imeli celo stoodstotne (5 od 5), za dve točki pa so metali 71-odstotno. Za izid prvega polčasa 62:42 je dal največ točk Cobbs (12), sledili so mu Blažič (devet) in s po osmimi Stewart, Sean Armand in Matković.

V tretji četrtini je Olimpija nekoliko popustila, a vseeno ohranila varno prednost. Po atraktivnem zabijanju Gregorja Glasa je bilo po 30 minutah igre 82:67. Glas je bil pri štirih točkah, drugi mladi slovenski talent Ščuka pa pri sedmih. Za atraktivne zaključke akcij je skrbel tudi Matković, ki je bil po zabijanju v uvodni minuti zadnje četrtine pri 14 točkah (84:69). Nato pa ...

Foto: www.alesfevzer.com Če je šlo v prvem polčasu Cedeviti Olimpiji skoraj vse skozi mrežico, pa je bilo ob koncu tekme ravno nasprotno. Blažiču se je celo zgodilo, da je zgrešil tri proste mete zapored. Sicer tudi Mega ni bila zelo natančna, a se je prednost Ljubljančanov vseeno topila. Dve minuti in pol pred koncem, ko je bila Olimpija v zadnji četrtini pri vsega petih točkah, je bila razlika samo še tri (87:84).

Minuto pred zadnjo sireno je Matković s svojo četrto blokado preprečil akcijo Mege za izenačenje na 87:87. A je nato hrvaški center metal za tri in zgrešil. Mega je vseeno prišla do izenačenja na 87:87, 43 sekund do konca. A zmaga je vendarle ostala v Ljubljani. Prvi strelec Olimpije Cobbs (19 točk) je zadel 17 sekund pred zadnjo sireno, Andrija Jelavić pa je nato zgrešil trojko za zmago. Čeprav je torej dala Cedevita Olimpija v zadnji četrtini samo sedem točk, je zmagala z 89:87. Ob Cobbsu so bili dvomestni še Blažič, Matković (po 14), Stewart in Armand (po 10), pri gostih pa sta bila najbolj učinkovita Nikola Topić (25) in Stefan Miljenović (18).

"Imeli smo nekaj kriznih minut, Mega je izenačila rezultat, a smo hvala bogu izpeljali in smo zmagali," je v prvem komentarju povedal Ščuka. O odličnem prvem polčasu pa: "Tekli smo dosti, zadevali odprte mete in igrali ekipno."

Tobey najboljši igralec Zvezde

S prepričljivo zmago je sezono začela Crvena zvezda. Igokeo je premagala z 81:63. Izpostaviti pa velja, da je bil prvi strelec Zvezde njihov novi član in slovenski reprezentant Mike Tobey (19 točk, osem skokov).

Liga ABA, 1. krog

Petek, 28. september:

Sobota, 30. september:

Nedelja, 1. oktober:

Ponedeljek, 2. oktober: