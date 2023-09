Zadnje dejanje za Cedevito Olimpijo

Liga ABA, superpokal, finale in tekme za razvrstitev: Sreda, 20. september:

Zmaji so na obeh tekmah superpokala lige ABA doživeli poraz. V ponedeljek so Ljubljančani v četrtfinalu klonili pred Igokeo (65:75), v torek pa je bila od slovenskih prvakov boljša še Mega (75:88). Na dvoboju z beograjskim kolektivom se je ljubljanski kolektiv predstavil brez Karla Matkovića, za sredino preizkušnjo za sedmo mesto pa sta vprašljiva Shawn Jones in Justin Cobbs. Ekipi se bosta v sredo pomerili prvič po četrtfinalnem nizu končnice v pretekli sezoni, v katerem so ljubljanski košarkarji Beograjčane izločili po treh tekmah.

Danes bo zmajem v Morači nasproti stal beograjski FMP, ki je v torek na tekmi za razvrstitev moral priznati premoč košarkarjem Zadra. Ti so po preobratu v zaključku srečanja slavili zmago z rezultatom 77:71. Pri FMP so štirje košarkarji dosegli dvomestno število točk, največ, 18, jih je dosegel Luka Ašćerić.

Superpokal lige ABA je na sporedu prvič po štiriletnem premoru zaradi težav z novim koronavirusom. Na turnirju v Podgorici sicer ne nastopa podprvak Crvena zvezda, ki je svoje sodelovanje odpovedal.

