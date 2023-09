Novo razočaranje za Cedevito Olimpijo

Cedevita Olimpija je na superpokalu lige ABA doživela še drugi poraz. Po polfinalnem porazu z Igokeo je morala ljubljanska zasedba na prvi tekmi za razvrstitev od 5. do 8. mesta s 75:88 priznati premoč še Megi in bo tako igrala za končno sedmo mesto. Polfinalna para sta Partizan - Igokea in Budućnost - SC Derby.

Liga ABA, superpokal, polfinale in tekmi od 5.-8. mesta: Torek, 19. september:

S četrtfinalnim dvobojem med Cedevito Olimpijo in Igokeo se je v ponedeljek začel superpokal. Ljubljančani so na prvem obračunu izgubili s 65:75. Tako kot v ponedeljek je Olimpija tudi danes igrala prvi opoldanski dvoboj, ki ga je s trojko odprl Jaka Blažič. Prednost Ljubljančanov pa je bila kratkega daha. Košarkarji Mege so odločneje nadaljevali in prvo četrtino dobili z 31:19. Z dvema trojkama Gregorja Glasa je Olimpija sredi drugega dela zaostala za pet točk, na tri je z zabijanjem znižal Malijec Amadou Sow.

Taka razlika je bila še nekaj časa, v zaključku četrtine pa je Mega pobegnila na 47:37 in drugi polčas začela s prednostjo desetih točk. Dve minuti in pol pred koncem tretje četrtine je prednost narasla na 15. V zadnjih desetih minutah Olimpiji - 19 točk je dosegel Blažič (11 skokov), dve manj pa Glas - ni uspelo ogroziti zanesljive prednosti srbske zasedbe. V njej je bil z 21 točkami prvi strelec tekme Nikola Topić. Na tekmi z Mego je v ljubljanski zasedbi manjkal najboljši strelec obračuna z Igokeo Karlo Matković, ki mu je v drugem polčasu ponedeljkove tekme nerodno zdrsnilo na parketu, po koncu srečanja pa je začutil bolečino v kolenu. Danes ga zato čaka pregled z magnetno resonanco, so sporočili iz ljubljanskega kluba.

Blažič je bil z 19 točkami prvi strelec. Foto: Dragana Stjepanović/ABA

Igokea se bo pozno popoldne v polfinalu pomerila s Partizanom, v drugem polfinalu pa bo Budučnost v podgoriškem derbiju igrala z Derbyjem. Pred tema dvobojema bo še tekma za razvrstitev med Zadrom in beograjsko ekipo FMP, ko bo tudi znan tekmec Olimpije.

V sredo bodo na sporedu še finale ter dvoboji za 3., 5. in 7. mesto. Superpokal lige ABA je na sporedu prvič po štiriletnem premoru zaradi težav z novim koronavirusom. Na turnirju v Podgorici sicer ne nastopa podprvak Crvena zvezda, ki je svoje sodelovanje odpovedal.

