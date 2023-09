Olimpija z Blažičem in Glasom do zmage na zadnji pripravljalni tekmi

Jaka Blažič se je pridružil Cedeviti Olimpiji in ji pomagal do zmage na zadnji pripravljalni tekmi.

Jaka Blažič se je pridružil Cedeviti Olimpiji in ji pomagal do zmage na zadnji pripravljalni tekmi. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Okrepljeni s slovenskima reprezentantoma Jako Blažičem in Gregorjem Glasom, so košarkarji Cedevite Olimpije v petek v Kranjski Gori zabeležili še peto zmago na pripravljalnih tekmah v tem poletju. Izbranci italijanskega strokovnjaka Simoneja Pianigianija so z rezultatom 89:74 odpravili italijanskega drugoligaša United Eagles Basketball Cividale, zdaj pa se odpravljajo na Superpokal Lige ABA v Podgorico.

Cedevita Olimpija je v tekmo vstopila bolje, sledil pa je padec v igri, kar so italijanski tekmeci izkoristili in bili vse do začetka zadnje četrtine povsem blizu. Takrat so Zmaji prestavili prestavo višje, zaigrali bolje in stvari postavili na svoje mesto. Najboljši strelec zeleno-oranžne zasedbe je bil Sean Armand s 23 točkami, Amadou Sow jih je dosegel 19, Blažič pa jih je k zmagi prispeval 12.

Ljubljančani bodo tekmovalno sezono 2023/24 uradno odprli v ponedeljek ob 12. uri, ko se bodo na četrtfinalnem srečanju Superpokala Lige ABA v podgoriški Morači pomerili z Igokeo m:tel.

CEDEVITA OLIMPIJA – UEB CIVIDALE 89:74 (17:15, 25:19, 22:26, 25:14)



Cedevita Olimpija: Radović 2, Armand 23, Sow 19, Cobbs 2, Glas 8, Blažič 12 (4 asistence), Horvat, Kruzinsky, Jones 8 (5 skokov), Klobučar 6 (4 skoki), Šaškov 9 (6 skokov).