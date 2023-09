Slovenska moška košarkarska reprezentanca je na lestvici Mednarodne košarkarske zveze (Fiba) s sedmega nazadovala na 11. mesto. Nedavno svetovno prvenstvo na Japonskem in Filipinih ter v Indoneziji je povsem pomešalo vrstni red na lestvici najboljših desetih košarkarskih ekip. Prvo mesto so izgubili Španci, na vrhu so zdaj košarkarji iz ZDA, na tretjem pa svetovni prvaki Nemci.

Nemški košarkarji so na nedavnem mundialu v velikem finalu premagali Srbe in po zmagoslavju pridobili kar osem mest na lestvici Fiba. Še večji skok je uspel Latviji in Kanadi: baltska država je po petem mestu na mundialu pridobila kar 22 mest in je trenutno na osmem mestu, Kanada pa je po zmagi nad tekmeci iz ZDA v tekmi za bronasto kolajno s 15. napredovala na šesto mesto.

Slovenija je v primerjavi z zadnjim štetjem izgubila štiri mesta. Na letošnjem svetovnem prvenstvu je v skupinskem delu premagala Venezuelo, Zelenortske otoke in Gruzijo. V drugem delu tekmovanja je ugnala Avstralijo in izgubila proti Nemčiji. Od Slovenije je bila v četrtfinalu boljša Kanada, po porazu proti Litvi pa je v tekmi za končno sedmo mesto nato premagala Italijo.

Lestvica Fiba (10. september 2023):

1. (2.) ZDA 786,6

2. (1.) Španija 778,2

3.(11.) Nemčija 759,7

4. (3.) Avstralija 755,8

5. (6.) Srbija 755,6

6.(15.) Kanada 745,5

7. (4.) Argentina 743,8

8.(30.) Latvija 743,7

9. (5.) Francija 736,3

10. (8.) Litva 715,5

11. (7.) Slovenija 700,8