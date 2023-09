Luka Dončić po koncu SP doživel izjemno čast

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je doživel novo izjemno čast. Izbran je bil v najboljšo peterko letošnjega svetovnega prvenstva, v elitni druščini pa so mu delali družbo znanci iz lige NBA. 24-letni Ljubljančan je bil tudi najboljši strelec tekmovanja. In to na njegovem krstnem nastopu na svetovnem prvenstvu!

Svetovno prvenstvo v košarki se je končalo z zmago Nemčije nad Srbijo (83:77). Na tekmovanju, ki je potekalo v treh azijskih državah (Japonska, Indonezija in Filipini), se je predstavilo ogromno izjemnih košarkarjev, zato se je bilo še toliko težje prebiti v idealno peterko. To je uspelo petim najboljšim. Prav vsi prihajajo iz različnih držav.

⭐️ All-Star Five of FIBA World Cup 2023!



🇩🇪 Dennis Schröder

🇨🇦 Shai Gilgeous-Alexander

🇺🇸 Anthony Edwards

🇷🇸 Bogdan Bogdanovic

🇸🇮 Luka Doncic#FIBAWC pic.twitter.com/l3eQJrn6JO — FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 10, 2023

Zanimivo je, da so imeli po enega predstavnika med najboljših pet vsi polfinalisti svetovnega prvenstva, edina država, ki ji je spodletelo v četrtfinalu, a je vseeno občudovala svojega košarkarja na seznamu najboljše peterke tekmovanja, pa je postala Slovenija. Izbranci Aleksandra Sekulića so osvojili sedmo mesto, Luka Dončić, ki se je na Japonskem, zlasti pa na Filipinih, še kako prepričal v to, da uživa status planetarnega košarkarskega zvezdnika, pa je bil najboljši strelec tekmovanja.

Uvrstitev v najboljšo peterko predstavlja tolažilno nagrado za vse neuspehe z reprezentanco, ki je v četrtfinalu priznala premoč Kanadi in tako izpadla iz boja za odličja. Dončić se je na svojem prvem svetovnem prvenstvu prvič spopadel še z odgovorno nalogo kapetana izbrane vrste.

Priznanje za najboljšega igralca SP 2023 je romalo v roke Nemca Dennisa Schröderja. Foto: Reuters

Poleg 24-letnega Ljubljančana, ki je v zadnjih letih vajen uvrstitev v najboljše peterke tudi v ligi NBA, so se v elitni peterici tekmovanja znašli še novopečeni svetovni prvak in MVP tekmovanja Dennis Schröder (Nemčija), Bogdan Bogdanović (Srbija), Kanadčan Shai Gilgeous-Alexander (Kanada) in Anthony Edwards (ZDA).