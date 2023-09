Spomin na usodno srečanje, Srbi z mislimi že drugje

Košarkarji Nemčije so prišli do svojega prvega naslova svetovnih prvakov, potem ko so v finalu s 83:77 ugnali Srbijo. Zasedba Gordona Herberta je kot edina reprezentanca na prvenstvu dobila vseh osem tekem in se zasluženo veselila naslova najboljših, v svoji zbirki odličij na svetovnih prvenstvih pa je bronu iz leta 2002, ko je bil prvi zvezdnik izbrane vrste Dirk Nowitzki, dodala še medaljo zlatega leska.

"Svetovni prvaki! Nepojmljivo! Kakšna ekipa!!!" je zmago Nemčije na Twitterju ovekovečil presrečni Dirk Nowitzki, ki je reprezentanco od blizu spremljal v prvem delu prvenstva. Legendarni Nemec, ki je svojo reprezentanco leta 2002 v ZDA popeljal do bronastega odličja na mundialih, se zdaj veseli velikega uspeha svojih rojakov. Nemci so v petem evropskem finalu v zgodovini so pred več kot dvanajst tisoč gledalci v filipinski prestolnici na kolena spravili Srbijo, ki je srebru iz leta 2014 dodala še eno drugo mesto.

Že po nekaj uvodnih besedah na novinarski konferenci je nemškega kapetana Dennisa Schröderja in trenerja Gordona Herberta prekinila celotna zasedba nemške izbrane vrste, ki je tradicionalno bučno, kot se za nove svetovne prvake spodobi, proslavila naslov. Nemško zasedbo je skozi celotno prvenstvo odlično vodil Dennis Schröder, ki je v finalu z 28 točkami izenačil strelski rekord v finalih svetovnih prvenstev s Kevinom Durantom, ki mu je enak dosežek uspel leta 2010. Nemški kapetan je pričakovano osvojil tudi naziv MVP prvenstva. "Bilo je dolgo popotovanje. Naš trener je opravil odlično delo, dobro nas je povezal in vsak je prispeval svoj delež k temu velikemu uspehu. Končati takšno tekmovanje z osmimi zmagami in brez poraza v takšni konkurenci. To je neverjetno, nimam besed," je po koncu dejal Schröder.

Dennis Schröder je postal MVP prvenstva. Foto: Reuters

Da bodo trn v peti marsikateremu nasprotniku, so varovanci Gordona Herberta dokazali že na lanskem evropskem prvenstvu, ko so pred domačimi navijači osvojili bronasto odličje. Nemci so na tem prvenstvu z naskokom pokazali največ. V prvem delu so najprej po vrsti ugnali Japonsko, Avstralijo in Finsko, zatem so se poigrali tako z Gruzijo kot s Slovenijo, v izločilnih bojih pa so nato izločili še Latvijo in ZDA. V svojem prvem finalu na svetovnih prvenstvih so osvojili naslov in postali skupno sedma država in četrta evropska, ki se lahko pohvali z laskavim nazivom najboljših na svetu. Na drugem velikem tekmovanju so se tako veselili odličja, pred tem pa so jim kot zadnji pohod proti odličju na velikih tekmovanjih na olimpijskih igrah v Tokiu preprečili Slovenci.

Gordon Herbert je v dveh letih, odkar je na klopi Nemčije, svojo ekipo popeljal do naslova svetovnih prvakov. Foto: Guliverimage

"Vse skupaj nas popelje nazaj v leto 2021, ko sem dobil to službo. Najprej sem spoznal Dennisa Schröderja, pogovarjala sva se tri ure. Takrat se je vse začelo. Od tega naprej pa smo začeli graditi naše delo. Najprej bi se rad zahvalil vsem košarkarjem, ki so za nas igrali v kvalifikacijah in nas popeljali do tega prvenstva. Verjetno se nihče ne spomni, a izgubili smo prvo tekmo v kvalifikacijah z Estonijo. Najprej smo bili ekipa, nato so bile pomembne individualne sposobnosti. Fantje se res spoštujejo in delajo eden za drugega.

Reprezentanca Nemčije: Isaac Bonga, Franz Wagner, Niels Giffey, Justus Hollatz, Moritz Wagner, David Kramer, Johannes Voigtmann, Maodo Lo, Andreas Obst, Dennis Schroder, Daniel Theis, Johannes Thiemann

"Tolažilna" nagrada za Dončića Luka Dončić je bil na koncu s povprečjem 27 točk na tekmo prvi strelec prvenstva, prvi pa je bil tudi po skupnem številu doseženih točk. Na osmih tekmah je skupno vknjižil 216 točk oziroma 20 več od Kanadčana Shaia Gilegousa-Alexandra. Prvi zvezdnik in kapetan slovenske izbrane vrste si je s svojimi predstavami prislužil tudi mesto v najboljši peterki turnirja. Poleg njega so se v najboljšo peterko uvrstili še Nemec Schröder, Kanadčan Gilgeous-Alexander, Američan Anthony Edwards in Srb Bogdan Bogdanović. Najboljši trener turnirja je postal latvijski strateg Luca Banchi, najboljši obrambni igralec je Dillon Brooks, najboljši mladi košarkar pa Josh Giddey. ⭐️ All-Star Five of FIBA World Cup 2023!



🇩🇪 Dennis Schröder

🇨🇦 Shai Gilgeous-Alexander

🇺🇸 Anthony Edwards

🇷🇸 Bogdan Bogdanovic

🇸🇮 Luka Doncic#FIBAWC pic.twitter.com/l3eQJrn6JO — FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 10, 2023

Srbi poskrbeli za presenečenje

Za veliko presenečenje pa so že z uvrstitvijo v finale poskrbeli Srbi, ki so že pred prvenstvom ostali brez trojice glavnih nosilcev igre – Nikole Jokića, Vasilije Micića in Nikole Kalinića, a so z izjemno moštveno zasedbo, blestel je predvsem Aleksa Avramović, ki je spregovoril tudi na novinarski konferenci po tekmi. "Dosegli smo velik uspeh, naše glave so že dvignjene, to je že za nami, naš naslednji cilj pa so olimpijske igre, kjer hočemo poseči še višje kot tokrat. Nemčija je res izjemna reprezentanca, dolgo časa že igrajo skupaj. To in njihova fizična igra sta bila po mojem mnenju na koncu odločilna dejavnika. Ponosni smo nase, vemo, da smo osrečili našo državo. Žalosten sem, da nismo zmagali, jutri pa bomo sigurno še veliko bolj cenili ta naš dosežek," je povedal Avramović.

Svetislav Pešić je ponosen na svoje varovance. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Na svojo zasedbo pa je bil močno ponosen selektor Svetislav Pešić, ki je dejal, da je njegovim fantom uspel čudežni dosežek. "Čudež, kar se tiče športne plati, ker smo imeli ogromno težav. Zdržali smo tudi vse pritiske in kritike v želji, da se bo košarka v Srbiji dvignila. Fantom sem rekel to, kar sem jim rekel na začetku. Povedal sem jim, da smo opravili naš plan, saj smo se uvrstili na olimpijske igre, uspeli smo vzeti še odličje. Rekel sem jim pred in po tekmi, da sem ponosen na njih. Postali smo res dobri prijatelji in ekipa. Verjeli so v to, kar počnemo, jaz pa sem verjel v njih. Na ta način lahko nadoknadiš tudi tisto, kar nam je manjkalo," pa je po porazu dejal srbski strateg, ki je med drugim še poudaril, da si res želi, da bi to odličje pomenilo zasuk v srbski košarki.

