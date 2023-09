Prvi mož slovenske košarke odgovoril na najbolj vroče vprašanje ta hip #video

Dan po zadnji tekmi Slovenije na svetovnem prvenstvu je v hotelu v Manili, kjer se le streljaj od arene Mall of Asia nahaja slovenska reprezentanca, črto pod dogajanje potegnil predsednik Košarkarske zveze Slovenije, ki je obenem pred kratkim postal član izvršnega odbora Fibe, ob tem pa opravlja tudi vlogo enega izmed treh podpredsednikov Fiba Europe. Prvi mož slovenske košarke je Slovenijo spremljal ves čas prvenstva, po petih zmagah in treh porazih pa je potegnil črto pod dogajanje na prvenstvu.

"Sedmo mesto ocenjujem kot uspeh. Najprej bom za primerjavo uporabil ekipe, ki jih ni tukaj, med drugim Hrvaško, Turčijo, Poljsko, ki nas je lani zelo namučila na EuroBasketu. Potem so tu Avstralija, Španija, Francija, Grčija, ki so več kot korektne ekipe, pa so že prej izpadle. Potem je pa tu Slovenija, ki je konstantno zraven. Lani smo izpad v četrtfinalu EuroBasketa ocenili kot neuspeh, letos pa lahko glede na vse okoliščine to sedmo mesto ocenimo kot dober rezultat," je dejal Erjavec, ki je odgovoril tudi na trenutno najbolj vroče vprašanje, ki zadeva reprezentanco.

Matej Erjavec je spregovoril tudi o prihodnosti Aleksandra Sekulića. Foto: Š. L.

Kakšna bo prihodnost Sekulića?

Po koncu prvenstva se je namreč iztekel mandat zdajšnjemu selektorju Aleksandru Sekuliću, ki je po zadnji tekmi sicer jasno potrdil, da si želi nadaljevanja poti na slovenski klopi, k tej možnosti pa se, kot vse kaže, nagiba tudi predsednik KZS. "Zadovoljen sem z delom tega štaba, tudi s selektorjem in zagotovo se bom s selektorjem pogovarjal tudi naprej, predvsem o načrtih, kakšna je njegova vizija in kako vidi to reprezentanco v prihodnosti. To bo naš prvi pogovor. Lahko potrdim, da je Aleksander Sekulić tako naš prvi kandidat," je bil jasen Erjavec.

Ta je po koncu spregovoril tudi o prvem zvezdniku prvenstva Luki Dončiću. "Kar se tiče Lukove popularnosti, je to nekaj norega. Jaz nisem tako presenečen, ker sem bil tu na žrebu aprila in sem videl, kako so reagirali, ko so videli, kako so reagirali, ko smo prišli mi, ki smo le iz iste države pa so nas vsi spraševali o njem," je dejal Erjavec.

Erjavec o sodnikih in Dončiću:

Dončić in sodniki

Poleg Dončića so bili na tem prvenstvu znova v ospredju tudi sodniki in njegovo delo, ki je bilo sploh na tekmah Slovenije pogosto kamen spotike. "Nivo košarke je na tem prvenstvu vrhunski, je pa res, da sojenje ni na tem nivoju, ker ne sodijo najboljši sodniki na svetu. To pomeni, da niso tu zato ker bi želeli 'okrasti'' Slovenijo, ampak preprosto nimajo dovolj znanja, kakovosti za nek kriterij. Kar pa se tiče govora o zaščiti igralcev pa se o tem veliko pogovarjamo, tudi na zadnjih pogovorih s Fibo je tekla debata o tem. Vsi se zavedamo, da so zvezdniki tisto, ki pritegnejo vso pozornost. Vidite sami, kaj se zgodi, ko se na ekranu pojavi Luka Dončić. Sojenje se mora popraviti, a je treba poudariti, da so tudi sodniki samo ljudje," je dejal Erjavec.

Veliko prahu so dvignile tudi gestikulacije Dončića proti Fibi na obračunu s Kanado, ko so mu zaradi odločitev sodnikov povsem popustili živci, ob tem pa je svojo jezo in besen pogled pogosto uperil med predstavnike krovne organizacije. "O tem smo se s predstavniki Fibe pogovarjali, a mi tega ni nihče očital, ker se vsi zavedajo, da je Luka emotiven in da daje vse na igrišču. Včasih igra tudi boljše, če najde nekoga, s katerim tekmuje v publiki, zdaj so bili to predstavniki Fibe, kar se pač zgodi. Luka sam ve, kaj je najbolje zanj in za ekipo," je prepričan Erjavec.

Luka Dončić je z naskokom prvi zvezdnik letošnjega SP. Foto: FIBA

"Kar se tiče obnašanja Luke, če bi jaz vas petkrat nadrl, bi me vi verjetno vsaj enkrat nazaj. Iskali bi priložnost za maščevanje. Že na tekmi z Italijo smo videli primer, kako se to lahko maščuje, ko je dobil tehnično napako, pa je samo gestikuliral. To bo Luka že sam uredil, je pa dejstvo, da ma podobne težave, če lahko temu tako rečemo, tudi v ligi NBA, pa tega ne zmorejo urediti. Tako da je tu on tisti, ki lahko sam sebi vzame. Takšen odnos pa potem vnaša živčnost v ekipo in štab. Luka igra z emocijami, vsi pa smo lahko samo hvaležni za vse, kar naredi za Slovenijo. Če bo uspel združiti te emocije z malo manj nervoze, kar je bilo videti na prvih dveh tekmah, potem bo pa nezaustavljiv, kar je že tako ali tako," je prepričan prvi mož KZS.

Jasna želja organizirati kvalifikacije za OI

S koncem svetovnega prvenstva se je prvi mož obrnil tudi k prihodnosti, predvsem k olimpijskim kvalifikacijam, ki slovenske košarkarje čakajo julija prihodnje leto. Na KZS si ob tem želijo, da bi lahko organizirali kakšnega izmed turnirjev v Ljubljani. "Obstaja možnost, tudi to vprašanje smo že sprožili. Moram povedati, da so to vprašanje najprej na mizo postavili igralci. S Fibo smo se že začeli pogovarjati, je pa treba vedeti, da tu govorimo vsaj o treh milijonih, če ne celo o treh milijonih in pol investicije, kar Košarkarska zveza Slovenije sama ne bo zmogla, tako da lahko to organiziramo le ob pomoči države," je bil jasen Erjavec, ki je pogled uperil tudi proti EuroBasketu 2029.

Erjavec o kvalifikacijah za OI:

"Razmišljamo tudi o tem, a enostavno ne zmoremo organizirati ženskega EuroBasketa, olimpijskih kvalifikacij pa še moškega EuroBasketa. Mogoče v tem primeru tako kot glede rezultata tudi glede organizacije pričakujemo malce preveč. To so veliki zalogaji, ne samo finančni, temveč tudi organizacijski. Zdaj so se pojavile možnosti, da bi organizirali olimpijske kvalifikacije, potem pa bo še čas za prijavo organizacije 2029."

O odhodu Nesterovića:

Odhod Nesterovića

Na KZS jih bo v prihodnjih mesecih čakalo kar nekaj dela, saj je tik pred prvenstvom z mesta generalnega sekretarja odšel Rašo Nesterović, zaenkrat pa še ni znano, kdo bo njegov naslednik. "Razdelimo si njegove naloge, vodstvo zveze je širše, ni samo en človek. V njegove čevlje pa bo zagotovo težko stopiti in tisti, ki bo to naredil, mu bo zagotovo precej težko. Kar se tiče imena njegove zamenjave, o tem še nismo razmišljali, ker je bil zdaj ves fokus le na svetovnem prvenstvu," je še povedal Erjavec.

