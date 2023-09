Kakšna bo prihodnost Aleksandra Sekulića? #video

Aleksander Sekulić je s svetovnim prvenstvom v svoj življenjepis dodal še tretje veliko tekmovanje, na katerem je vodil Slovenijo. Kot prvi slovenski selektor je izbrano vrsto vodil tako na evropskem prvenstvu, kot na olimpijskih igrah in svetovnem prvenstvu. Na reprezentančno klop se je kot seletkor usedel novembra 2020, potem ko je selektorski stol zapustil Rado Trifunović, zatem pa je Slovenijo ob uspešnih kvalifikacijah vodil na olimpijskih igrah, lani še na Eurobasketu, po uspešnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, pa mu je vodstvo Košarkarske zveze Slovenije prepustilo dirigentsko palico tudi za svetovno prvenstvo. Z zadnjo tekmo pa se je iztekel tudi njegov mandat na slovenski klopi. O tem in še marsičem je spregovoril za slovenske medije na Manili po tekmi z Italijo. O čem vse je tekla beseda?

O izenačitvi najboljšega rezultata Slovenije na svetovnih prvenstvih:

"Težave so se nam začele že pred začetkom priprav, ko smo ostali brez Murića, nato pa še brez Čančarja. Imeli smo kar nekaj problemov, tudi Mike Tobey se je pridružil z zamikom, veliko teh zadev je vplivalo na kvaliteto reprezentance. Kar pa je najbolj pomembno pri vsem tem pa je to, da nismo iskali izgovorov, da se nismo pritoževali, ampak smo vedno znova iskali rešitve in skušali prikazati Slovenijo v najboljši možni izvedbi. Mislim, da ta rezultat ni slab, sigurno pa bi si vsak športni navdušenec v Sloveniji želel odličja, želel bi si ga tudi jaz. Enostavno moramo biti tudi realni, to je realna slika, tako da kapo dol igralcem. Zame so glede na vse skupaj, kar se je dogajalo, svetovni prvaki."

Slovenci so SP sklenili na sedmem mestu. Foto: FIBA

O kritikah:

"Če sem iskren, ne vem kakšne kritike so letele na naš račun, sigurno pa ima vsak pravico do svojega mnenja. Je pa res, da samo mi tukaj, ki smo z ekipo, vemo skozi kaj gremo in kakšne težave smo imeli. Seveda smo imeli tudi lepe trenutke in na teh moramo graditi. Če pa ima kdo kakšno kritiko, sem pa vedno na voljo za debato, odkrit pogovor. Nikoli nisem bežal od odgovornosti. Kot sem že rekel, v času, ko sem bil selektor, nismo imeli rezultatskih presežkov in tudi za to sprejemam odgovornost. Mislim pa, da se nismo osramotili, nasprotno, menim, da smo dostojno zastopali Slovenijo na tako velikem tekmovanju kot je svetovno prvenstvo. Tudi fantom sem rekel, da nobena zmaga ni samoumevna, vsako zmago si je treba priboriti, kot dokaz vidimo tudi letošnji finale, saj sta v polfinalu padli obe favorizirani reprezentanci."

O tem, kako je voditi ekipo, v kateri igra Luka Dončić:

"Zame je to velik privilegij. Luka je pri svojih 24 letih eden najboljših košarkarjev na svetu. Privilegij mi je ne le to, da sem trener Dončiću, temveč celotni ekipi fantov, ki se srčno borijo eden za drugega. Ob tem pa je velik privilegij biti tudi selektor moje države."

V čast mu je voditi reprezentanco z Luko Dončićem. Foto: Guliverimage

O sodelovanju z Dončićem, odkar je ta postal kapetan:

"Najino sodelovanje se ni bistveno spremenilo, drugačna je predvsem njegova vloga. On raste tako kot oseba in kot igralec in je več kot dokazal, da si zasluži biti kapetan, saj je pravi vodja tako na parketu kot zunaj njega. Na zadnjih dveh tekmah, ki, če smo povsem iskreni, nista bili najbolj pomembni tekmi prvenstva, je Luka s svojim pristopom pokazal, da imata ti dve tekmi še kako pomembno veljavo. Sam mi je dejal, da je pripravljen igrati celo tekmo, samo da zmagamo. S tem je za sabo potegnil celotno ekipo, čeprav smo imeli tudi danes kar nekaj težav s poškodbami in nismo mogli končati prvenstva z vsemi igralci. A Luka je voz potegnil za sabo in bil glavni akter ob tej pomembni zmagi, s katero smo na pozitiven način sklenili veliko tekmovanje. Kot sem že omenil, Luka ni samo velik igralec - mogoče v tem trenutku celo največji - ampak je tudi izjemna oseba.

O svoji morebitni prihodnost na slovenski klopi:

O svojih nadaljnjih ambicijah na slovenski klopi:

"Košarka je moje življenje, je moja služba in hobi. V veselje in ponos mi je biti del slovenske reprezentance, katere del sem že od leta 2006, ko me je prvič v zasedbo povabil Aleš Pipan in mi odprl pot v reprezentanco. Od takrat sem bil z izjemo mislim, da treh let, ves čas del izbrane vrste. Nikoli nisem odklonil vpoklica katerega koli trenerja in tudi ko sem dobil možnost, da vodim reprezentanco kot glavni trener nisem okleval niti za sekundo. In tudi če bo prišlo do želje s strani KZS tudi za nadaljnje sodelovanje bom na to pripravljen. V tem trenutku nimam zaradi tega nobenih težav s klubom, če se bodo pojavile, pa bo potreben temeljit razmislek. A če me vprašate v tem trenutku in če zdaj ponudijo nov mandat, bom rekel ja. Sigurno pa sem tudi jaz realen in se zavedam, da ni bilo rezultatskih presežkov, zato se morajo na KZS odločiti, kako naprej."

O tem, kot kakšna ekipa Slovenija zapušča SP:

"Eden izmed ciljev je bil, da pridemo na to prvenstvo povezani in ta povezanost potem iz vsakega izvleče maksimum. Na ta račun je mogoče kdo dal tudi več kot je sposoben, še posebej če igraš ob boku Dončiću. Na temu moramo delati, saj samo enotni, povezani, borbeni, srčni lahko konkuriramo najboljšim reprezentancam na svetu. Je pa dejstvo, da nimamo takšnega bazena igralcev kot nekatere ostale reprezentance."

Slovence je tudi tokrat krasil moštveni duh. Foto: FIBA

O delu svetovnega prvenstva, ki se je odvil v Manili:

"Naš primarni cilj je bil priti v četrtfinale. A tudi ko smo prišli do te točke, nismo v Manilo prišli le na turistični izlet, temveč smo prišli zmagati četrtfinale. Enostavno se nam ni izšlo, je pa res, da smo si s tekmo proti Avstraliji to zaslužili, nič nam ni bilo podarjenega. Kar me najbolj veseli pa je to, kakšno podporo smo imeli tu s tribun. Bilo je res neverjetno, največ seveda po zaslugi Luke. A ne glede na to, noro je, da je za nas na tekmi, ki ne odloča o ničemer navijalo deset tisoč ljudi sredi Filipinov. To je velika stvar za našo izbrano vrsto in celotno Slovenijo."

O Binetu Prepeliču:

"Če sem povsem iskren, smo vanj polagali res veliko upanja. Konec koncev gre za mladega košarkarja, pred katerim je še dolga kariera, iz njega smo poskušali izvleči maksimum. Na tisti prvi tekmi s Kitajsko smo začeli v njega že malce dvomiti, a si je potem z igro, borbenostjo in nesebičnostjo izboril mesto v reprezentanci."

Bine Prepelič je pri 22 letih nenadejano postal član prve peterke Slovenije. Foto: FIBA

O bližnji prihodnosti reprezentance:

"Mislim, da bo drugo leto v užitek sestavljati reprezentanco za kvalifikacije za olimpijske igre in verjamem, da potem tudi za olimpijske igre. Če bodo vsi zdravi, bomo imeli na voljo zelo kvalitetno reprezentanco."

