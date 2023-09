Besedo ima Luka Dončić #video

Čeprav obračun z Litvo ni imel skoraj nobenega rezultatskega pomena in čeprav je marsikdo pričakoval, da bodo zaradi tega omejene tudi minute, ki jih bo na parketu preživel Luka Dončić, pa se je na koncu zgodilo ravno obratno. Slovenski kapetan je na lastno željo na parketu preživel več kot 37 minut in bil znova prvi mož slovenske igre. "Vse je poskušal motivirati in fante spraviti na želeno raven. To je odraz njegovega značaja, fante je poskušal potisniti do meja," je po srečanju pojasnjeval selektor Aleksander Sekulić.

O zajetni vlogi na srečanju z Litvo pa je po koncu spregovoril tudi Dončić. "Ni bilo sploh vprašanja, ali bom igral ali ne, čeprav mi je marsikdo svetoval, da bolje, da ne zaigram, tu zame ni bilo nobenega pomisleka ali vprašanja. Enako bo tudi na zadnji tekmi z Italijo. Zagotovo bi bilo dobro, da se od prvenstva poslovimo z zmago, sploh za našo samozavest, in da pokažemo, kako znamo igrati," je dejal Dončić, ki je že tretje poletje po napornih klubskih sezonah posvetil reprezentanci, prvič pa izbrano vrsto vodi kot kapetan.

Slovenija se bo na zadnji tekmi prvenstva borila za 7. mesto. Foto: FIBA

"Po tekmi s Kanado nisem ravno veliko spal. Še vedno je vse skupaj zelo sveže in imam zaradi vsega čudne občutke. Preprosto smo v obrambi prešibki. Povsem preprosto. Vsi nas pretepajo, kar se tudi vidi, mi pa ne udarimo nikogar. Igramo premehko," je razloge za težave v obrambi navedel najboljši slovenski strelec.

Upali na boljši zaključek

Čeprav prvenstva še ni konec in je pred slovensko izbrano vrsto v soboto še tekma za končno sedmo mesto z Italijo, pa je Dončić pod predstave Slovenije že začel vleči črto. "Marsikdo bo ali pa je rekel, da je to veliko razočaranje, a še vedno imamo možnost, da dosežemo najboljši dosežek Slovenije na svetovnem prvenstvu. Zavedam se, da bi lahko bilo veliko boljše, tudi sami smo upali na to, a borili smo se do zadnjega oziroma se še bomo tudi na zadnjem obračunu z Italijo," je bil jasen Dončić in ob tem dodal: "Zaključek zagotovo ni bil najboljši, upali smo na več. Izgubili smo Čančarja, ki je eden od najboljših košarkarjev v Evropi. Zelo bi nam pomagal. Tukaj se tudi zelo vidi, da nam manjka Edo Murić s svojo borbenostjo. Imeli smo veliko padcev, a kot sem že rekel, smo se borili na vse mogoče načine," je dejal Dončić.

Prvič na velikem tekmovanju je Slovenijo vodil kot kapetan. Foto: FIBA

Veliko govora je bilo sploh v Manili znova tudi o sodniškem delu, ogromno so imeli Slovenci o delivcih pravice povedati predvsem po tekmi s Kanado, na kateri je bil izključen Dončić, v bran pa mu je po tekmi stopil tudi selektor Sekulić. Po tisti tekmi so v slovenskem taboru v en glas opozorili na problematiko sodniške kakovosti, ki je na svetovnih prvenstvih že dolgoletna problematika. "Selektorju sem hvaležen za besede podpore. Takšne stvari vsaj mene ne bodo odvrnile od igranja, jaz igram za Slovenijo, ne za Fibo, tako da bom igral. S kritikami se ne ukvarjam, te se pojavljajo ves čas, tako kot besede spodbude. S tem sem se že naučil živeti, pomembno je le to, da rad igram za Slovenijo," je bil jasen Dončić.

Ponosen na vso ekipo

V slovenski izbrani vrsti je vrzel pod košem ob poškodbah Čančarja in Murića dodobra zapolnil Bine Prepelič, ta se je kljub mladosti in neizkušenosti dobro kosal z nasprotniki. "Bine je res borec. Mislim, da se je v tem času veliko naučil, to je le njegovo prvo veliko tekmovanje in nam bo v prihodnosti zagotovo zelo koristil. Pa ne samo Bine, vsi fantje so predvsem res dobri ljudje. Dobro se ujamemo, nimamo težav in res ni težko, ker so dobri fantje. Od mlajših sta tu še Samar in Glas, ki sicer nista dobila veliko priložnosti, a bosta v prihodnosti pomembna člana reprezentance, in računamo nanju," se je proti prihodnosti obrnil slovenski kapetan.

Dončić o Binetu Prepeliču:

"Eden izmed plusov tega prvenstva je zagotovo to, da smo pustili vse na parketu. Mislim, da gremo lahko s tega prvenstva z dvignjeno glavo, včasih izgubiš, včasih zmagaš, a jaz sem na fante ponosen," je dejal Dončić, ki mu je prvenstvo pustilo kar nekaj posledic. "Bomo videli, kaj bo z mojo nogo, čaka me tudi naporna NBA-sezona. Vse sem dal za ta dres in če bom zdrav, bo tako tudi prihodnje poletje in, upam, da tudi na olimpijskih igrah," je še dodal Dončić, ki je za konec spregovoril tudi o polemikah, povezanih z nazivom najboljšega igralca na svetu. "Po mojem nisem najboljši na svetu. V ta krog bi uvrstil Jokića in Giannisa Antetokounmpa," je z nasmeškom še dejal 24-letni košarkar.

