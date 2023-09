Slovenski selektor stopil v bran Dončiću #video

S sredinim porazom proti Kanadi so se za slovensko izbrano vrsto končale sanje o kolajni in tudi neposredni uvrstitvi na olimpijske igre. Razočaranje v slovenskem taboru je bilo ogromno, a že manj kot 24 ur po obračunu s Kanado Slovenijo čaka prva tekma v razvrstitvi od petega do osmega mesta proti Litvi (14.30). "Res bo malo časa za počitek, regeneracijo in pripravo," je poudaril selektor Aleksander Sekulić.

Čeprav je bilo v sredo v Manili ob dončićmaniji med domačimi navijači vse pripravljeno za veliki podvig slovenske izbrane vrste, se je Slovenija spotaknila na četrtfinalni stopnički, saj je Kanada na račun veliko boljšega drugega polčasa slavila s 100:89. Slovenci so odigrali trdo in težko tekmo, Kanadčani so bili z agresivno igro ves čas na meji prekrška in nazadnje jim je uspelo zlomiti slovenski odpor.

"Bila je težka bitka. Mi smo tukaj, da igramo košarko, včasih pa nam je zelo težko, ker so meje dovoljenega postavljene zelo visoko," je po tekmi dejal selektor Slovenije Aleksander Sekulić, ki je tako kot njegovi varovanci med srečanjem zaradi odločitev sodnikov večkrat izgubil živce. Ob tem je z njimi tudi veliko komuniciral, čeprav so v slovenskem taboru po porazu z Nemčijo dejali, da je bila ravno to ena izmed glavnih težav ekipe. "Sami smo rekli, da bomo šli v tekmo tako, da bomo, tudi če se zgodi krivica, šli naprej in se ne bomo ukvarjali s stvarmi, na katere nimamo vpliva. Tega smo se bolj ali manj držali, a sem sam imel občutek, da so se strasti stopnjevale na obeh straneh in je bilo težko nadzorovati ta čustva. Sami ste videli, da je bilo nekaj zelo dvomljivih sodniških odločitev, vsi pa so igrali z veliko željo," je dejal Sekulić, ki je tudi po srečanju ogromno besed namenil sojenju.

Dončić je srečanje v sredo končal predčasno. Foto: FIBA

"Luka je od prve sekunde prejemal udarce, sam nisem opazil, da bi se spogledoval ali komuniciral s kom iz kakršnekoli organizacije. Vem pa, da je imel dvoboje z nekom. Ni mu lahko. Je kapetan, vodja ekipe, to je že večkrat dokazal. Večkrat na tem prvenstvu je pokazal, da dozoreva v vodjo ne samo na igrišču, ampak tudi zunaj njega, pa ne samo s košarkarskimi kvalitetami, temveč tudi z osebnostnimi. Luki je res težko, tudi preostalim fantom. Včasih, ko si utrujen, je težko zadržati čustva," je bil jasen Sekulić.

V bran Dončiću

Prvi mož izbrane vrste se je po obračunu s Kanado postavil v bran Luki Dončiću, ki je bil zaradi dveh prejetih tehničnih napak izključen dobrih šest minut pred koncem tekme. "Luka je superzvezdnik, to lahko občuti vsak, a če imaš takšnega zvezdnika, ga moraš zaščititi tako, da si korekten do njega. Pogosto imam občutek, da se sodniki bojijo, da pri njem ne bi bili pristranski. Ko delamo analize, je včasih kar zastrašujoče, ko vidiš stvari, ki se dogajajo na igrišču. A da se ne ukvarjamo samo s sojenjem, obstajajo tudi stvari, na katere moramo biti mi bolj pozorni, jih izboljšati pri sebi. Nikakor ne moremo reči, da smo mi odigrali idealno tekmo, daleč od tega. Je pa res, da bi lahko bilo tudi precej slabše," je prepričan slovenski selektor.

Aleksander Sekulić je imel po srečanju s Kanado veliko povedati o sodniškem delu. Ogromno so v slovenskem taboru s sodniki komunicirali tudi med tekmo. Foto: Guliverimage

Ta je v primerjavi s pripravljalnim obdobjem z reprezentanco storil korak naprej, dvig pripravljenosti pa so za pravi trenutek tempirali tudi slovenski reprezentanti. "Luka tako na parketu kot zunaj njega s svojo pojavo, karizmo pripravi tudi preostale igralce do tega, da dajo več, kot so sposobni, oziroma dela igralce okoli sebe veliko boljše. Uspelo nam je ujeti ravnotežje. Luke ne smemo jemati za samoumevnega, to, da on pride igrat za Slovenijo, je velika stvar za reprezentanco. Naša ekipa je res zelo čustvena, na igrišču pusto vse in na ta način parira tudi reprezentancam z zvezdniki, ki imajo za sabo odlične klubske sezone in igrajo v največjih klubih."

Litva je edina reprezentanca, ki je na tem prvenstvu ugnala reprezentanco ZDA. Foto: Reuters

Kljub porazu je uvrstitev v četrtfinale za oslabljeno slovensko izbrano vrsto soliden rezultat. Čeprav so zaradi uvrstitve Srbije in Nemčije v polfinale izgubljene tudi sanje o neposredni uvrstitvi na olimpijske igre, pa je v igri še vedno najboljša uvrstitev Slovenije na svetovnih prvenstvih, ki je do zdaj sedmo mesto.

"Glede na vse okoliščine, poškodbe in težave smo lahko zadovoljni s tem, kar smo dosegli, prvenstva pa še nismo končali. Glede na to, kako fantje držijo skupaj, so srčni, igrajo drug za drugega, mi je pa zelo žal, da smo se morali ustaviti v četrtfinalu, ker mislim, da so vsi, kljub pomanjkanju izkušenj, tudi kvalitete, dokazali, da lahko premagamo vsako ekipo. Zaradi tega sem ponosen na fante in na to, kar so storili do zdaj. Res jim je treba čestitati, ker te stvari niso samoumevne. Imam občutek, da nam na tem prvenstvu nekatere stvari niso bile naklonjene, a na te ne moremo vplivati. Na zadnjih dveh tekmah bomo dali vse od sebe ter poskušali potrditi dobro ekipo in kemijo, ki jo imamo," je še dejal Sekulić.

Prvi nasprotnik Slovenije v boju za razvrstitev od petega do osmega mesta bo že danes Litva, ki je v četrtfinalu klonila pred Srbijo, pred tem pa nanizala zmage nad ZDA, Grčijo, Črno goro, Mehiko in Egiptom, tako da je pred Slovenijo vse prej kot lahka naloga. "Zelo težko se bo pripraviti na tekmo z Litvo. Igrala bo Slovenija, ki je na tekmi s Kanado dala vse od sebe, čez manj kot 24 ur pa jo čaka že nova preizkušnja. Res bo malo časa za počitek, regeneracijo in pripravo. Litva je imela en dan več, mi pa bomo poskušali izkoristiti ta trenutek in jih premagati, čeprav je Litva na tem prvenstvu prikazala izjemne predstave, ne nazadnje so premagali tudi ZDA, zato nas čaka zelo težka tekma," je dejal Sekulić. Slovenija je do zdaj z Litvo odigrala 19 tekem, uspešna je bila sedemkrat.

Slovenci v dodatne kvalifikacije Po porazu Slovenije je že znanih vseh osem reprezentanc, ki so si zagotovile neposredno olimpijsko vozovnico. To so Srbija, Nemčija, ZDA, Kanada, Japonska, Avstralija in Južni Sudan, že prej pa je imela kot gostiteljica pravico do nastopa Francija. Slovenija bo nastop tako kot za Tokio, kjer je osvojila četrto mesto, lovila v dodatnih kvalifikacijah na enem izmed štirih turnirjev med 2. in 7. julijem 2024. Poleg Slovenije bodo v dodatnih bojih nastopili še Litva, Latvija, Italija, Španija, Črna gora, Portoriko, Brazilija, Dominikanska republika, Grčija, Gruzija, Egipt, Finska, Nova Zelandija, Libanon, Filipini, Mehika, Angola, Slonokoščena obala, Kamerun, Bahami, Bahrajn, Poljska in Hrvaška.

