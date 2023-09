Okorn brez dlake na jeziku: To je tako moteče gledati. To enostavno ne gre.

Gašper Okorn je izpostavil vrednost uspeha reprezentance, ki se je uvrstila med najboljših osem na svetu, ni pa mu bilo všeč ukvarjanje s sodniki. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slovenska košarkarska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu končala boj za medalje v četrtfinalu, v katerem je bila Kanada boljša s 100:89. Veliko napetosti je bilo čutiti med tekmo, saj je bilo v igri veliko. Poraženec se poslavlja od boja za medalje, medtem ko ga zmagovalec nadaljuje. Na žalost so slovenski košarkarji potegnili krajši konec, čeprav so iz sebe iztisnili zadnji atom moči. Veliko energije je bilo uperjeno tudi proti sodnikom in njihovim odločitvam. Posledično so si prislužili tri tehnične napake, dve kapetan Luka Dončić, zaradi katerih je bil celo izključen in je moral predčasno pod prho.

Ravno ubadanje s sodniki je dodobra zmotilo košarkarskega trenerja Gašperja Okorna, ki smo ga poklicali za komentar dvoboja med Slovenijo in Kanado. "Ali je prav ali ne, kar bom rekel, naj vsak presodi sam. Bom pa, če sem bil že poklican, povedal svoje mnenje in to pošteno. Odkrito povedano, se tako četrtfinala ne igra, da se 90 odstotkov časa ukvarjaš s sodniki. To enostavno ne gre. Vidno je bilo. To je tako moteče. Brez enega fokusa. Strokovnemu štabu kapo dol za tekmo proti Avstraliji, a nimajo nadzora nad obnašanjem ekipe in temi stvarmi. Vidno je bilo. To je velika stvar in nas je stala. Krilimo z rokami, se pogovarjamo s sodniki praktično od prve do zadnje minute. O tem, ali je sojenje dobro ali ne, imamo lahko seminar. Odgovor na to, ali sodijo najboljši sodniki, poznamo. Če se drugi privadijo, se moramo tudi mi. To se ne dela. Ne na tekmah, ki prinašajo tako veliko in hkrati tudi odnesejo. Jasno, Kanada ima realno boljši igralski kader, je bolj čvrsta, več raznovrstnih košarkarjev, dovolj kakovosti. To so vedeli vsi že prej. Ni nobeno presenečenje. Je pa res, da je bila ekipa, ki je bila premagljiva. Tudi to so vsi vedeli," je sprva dejal trener Krke.

"Največja rezerva je v Lukovi koncentraciji"

Nato je zajel sapo in nadaljeval: "Velika priložnost je bila, da se Slovenija uvrsti v polfinale in nadaljuje boj za medalje. Ali je uspeh uvrstitev v četrtfinale brez Vlatka Čančarja, Eda Murića, je. O tem ni treba razpravljati. Biti med osmimi je velik uspeh. Vse ostalo sem povedal. Tako kot proti Nemčiji je bilo. Oba poraza imata isto rdečo nit. Obnašanje, ki prinese popolno izgubo koncentracije in nadzora. Nisem dovolj velik, dovolj veliko trenersko košarkarsko ime, da bi kritiziral Luko Dončića. On je kapetan, on je najboljši igralec, ne samo Slovenije, verjetno tudi na zemeljski polobli. In tu je največja naša rezerva, v njegovi koncentraciji, da bo znal potrpeti. Če sem bil že poklican, lahko povem svoje mnenje."

Ključni trenutek se je zgodil v tretji četrtini, ko so Kanadčani hitro pobegnili in se odlepili Slovencem na varno razdaljo. Takrat je po mnenju Okorna tekmec odigral takšno obrambo kot proti Španiji, da se je nato uvrstil v izločilne boje: "Kar se same tekme tiče, v prvem polčasu je bil rezultat 50:50. Obe ekipi sta bili zelo razpoloženi. Za takšno tekmo je to ogromno število točk. Staro pravilo veleva, da bo prva ekipa, ki bo popustila in ne bo gladko zadevala, potegnila krajši konec. Če obrnemo stavek, ekipa, ki bo bolj zaigrala v obrambi, šla v prežo, bo na koncu slavila zmago. To se je zgodilo v tretji četrtini. Kot proti Španiji so Kanadčani odigrali odlično v obrambi. Odlično so prevzemali. V tej četrtini so nas pometli z igrišča. Tu se je zgodil zaostanek. Pokazala se je nemoč, nato je sledil kaos, ki smo mu bili priča."

