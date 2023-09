Pretepeni Dončić po bolečem porazu: Vem, da se včasih preveč pritožujem, a ...

Slovenski košarkarji tudi po svojem tretjem četrtfinalu na svetovnih prvenstvih ostajajo brez uspeha. Po Istanbulu 2010, Barceloni 2014 se je tudi tokrat zgodba slovenske izbrane vrste zaključila v boju za polfinale. Ob tem je na žalost izgubljen tudi boj za neposredno olimpijsko vozovnico, saj sta si to iz Evrope z uvrstitvijo v polfinale že zagotovili Nemčija in Srbija, tako pa je že jasno, da Slovenijo prihodnje leto čaka boj v dodatnih kvalifikacijah, kjer se bodo delile vozovnice za Pariz.

Več kot enajst tisoč gledalcev v Mall of Asia areni je spremljalo zelo fizičen obračun, sploh v prvem polčasu sta obe reprezentanci poskrbeli za pravo poslastico. Slovenci so v prvem polčasu blesteli, ob (vsaj) nekaj dvomljivih odločitvah so bili povsem kos Kanadčanom, ki so prvič v zgodovini prebili v polfinale svetovnega prvenstva, v drugem delu pa so slovenski zasedbi pošle moči. Več kot enajst tisoč gledalcev v Mall of Asia areni je sicer pripravilo pravo vzdušje, v dvorani se je trlo navijačev z dresom Luke Dončića, ob vsaki njegovi potezi že na ogrevanju pa je sledilo huronsko navdušenje.

Slovenija je srečanje odlično odprla. Foto: FIBA

Hud boj na relaciji Dončić : Brooks

Ti so bili vse od prve minute na parketu priča hudemu boj med Luko Dončićem in Dillonom Brooksom, ki je ob vsakem stiku z žogo prejel huronsko neodobravanje gledalcev. Dončić je nenehno prejemal udarce, večkrat so mu popustili živci, ob nekaterih spornih sodniških odločitvah pa je nekajkrat prste in pogled uperil tudi proti vodilnim na Fibi, ki so sedeli na sredini dvorane. Tako Brooks kot Dončić sta na koncu zaradi dveh prejetih tehničnih napak srečanje končala predčasno, slovenski kapetan je dobrih šest minut pred koncem jezno zapustil igrišče v Manili. Kljub temu je po koncu tekme kot pravi vodja na lastno željo stopil pred predstavnike sedme sile in predstavil svoj pogled na težko srečanje.

Dillon Brooks je paral živce Luki Dončiću. Foto: FIBA

"Čestitke Kanadi, igrali so odlično tekmo, zelo fizično. Imajo enega najboljših igralcev na svetu, ki ga je težko kriti. Ponosen sem na svojo ekipo, vsi so dali svoj maksimum, v hotel pa se moramo vrniti z dvignjenimi glavami," je v prvem komentarju po srečanju na novinarski konferenci dejal Dončić, ki je na vprašanja odgovarjal precej bolj umirjeno, kot je bila situacija pred tem na igrišču.

"Lahko rečem, da sem zadovoljen, a hoteli smo priti v polfinale. Vseh 12 igralcev je igralo na sto odstotkov, vsi smo dali vse od sebe. Ko gremo v reprezentanco, se odpovemo vsemu, lahko bi bili z družinami, na dopustu, vsi se marsičemu odrečemo. Ponosen sem na te fante, igrali smo kot prava ekipa. Bili smo blizu. Sam vem, da se stvari začnejo pri meni, moram biti boljši za svojo ekipo. A ko igraš za reprezentanco, bi tudi umrl na igrišču, prisotne so močne emocije, zato vem, da sem jaz tisti prvi, ki mora to popraviti," je bil samokritičen Dončić, ki je na parketu ob hudem boju večkrat izgubil živce, a svojih besed in pogledov uperjenih proti vodstvu Fibi po koncu ni želel komentirati.

Foto: FIBA

V prvem planu tudi sodniške odločitve

Predmet pogovorov po tekmi so bili v prvem planu tudi sodniki in njihove večkrat milo rečeno sporne odločitve. "Mislim, da vsi vedo, kaj je bil razlog za moje frustracije. Ko igram za reprezentanco, sem zelo čustven, včasih se ne znam zadržati. Vem, da se včasih preveč pritožujem, a je res težko in res ni bilo pravično. Eden od sodnikov je fantom dejal, da ne bo piskal prekrška nad mano, ker se spravljam na njih. To res ni fer, Kanadčani so nad mano igrali res agresivno," je priznal Dončić, ki je nekaj besed po tekmi namenil tudi Dillonu Brooksu, ki je zanj skrbel v obrambi, ob fizičnem boju pa sta večkrat obračunala tudi besedno. "Mislim, da je Dillon igral odlično, veliko ljudi ga ne mara, a jaz ga spoštujem, svoje delo opravlja odlično," je bil jasen slovenski kapetan.

Sekulić se je postavil v bran kapetanu Dončiću. Foto: FIBA

V bran kapetanu se je po srečanju postavil selektor Aleksander Sekulić. "Težko je igrati tekmo, ko neprestano prejemaš udarce. Težko je zadržati čustva, delamo na tem, a je težko. Luka ima žogo ogromno v svojih rokah, človek se ob takih prekrških utrudi. Da bi to razumeli, bi morali biti v njegovi situaciji, zato pridejo na plano čustva. Vem, da ne izgleda dobro, a tako pač je, to Luko dela posebnega. Težko ga je držati v obrambi. V prvem delu smo dobro zaustavljali protinapade, v drugem polčasu smo jim dovolili preveč hitre ekipe. Tega smo se zavedali in tam so ustvarili prednost, ki je bila na koncu odločilna," je obračun pokomentiral Sekulić.

"Na koncu je pretehtala njihova fizičnost. Ponosen sem na to, kar so fantje pokazali na tem prvenstvu, kar so storili, je več od pričakovanj, sploh glede na težave, ki smo jih imeli. Vsi, ne samo Luka, so igrali veliko bolje, kot smo pričakovali. Danes smo imeli odlično podporo. Čutil sem, da vsa arena navija za nas. Bilo je nekaj fantov, ki nas niso marali, a tako pač je," je za konec prikrito sodniško trojico še zbodel slovenski selektor.

Slovensko izbrano vrsto kljub velikemu razočaranju in še drugem zaporednem izpadu v četrtfinalnih velikih tekmovanj že čez manj kot 24 ur čaka obračun z Litvo. Kljub vsemu si Slovenci želijo prvenstvo končati z najboljšo uvrstitvijo do sedaj, trenutno je to sedmo mesto. Že v četrtek jih ob 14.30 v boju za razvrstitev od petega do osmega mesta najprej čaka obračun z Litvo. V primeru zmage bi si Slovenci že zagotovili najmanj šesto mesto, kar bi bil najboljši uspeh Slovenije na velikih tekmovanjih.

Preberite še: