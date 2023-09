Noro! Zaradi Dončića na drugo stran sveta. #foto

"Zaradi Luke sem pripotoval iz Kolumbije. Najprej sem bil na Okinavi, zdaj še tukaj, uresničila se mi je dolgoletna želja. Luka je najboljši košarkar na svetu. Upam, da bo Slovenija nocoj slavila," nam je v pogovoru v dvorani Mall of Asia povedal Luis. Mladi navijač je zaradi ljubezni do slovenskega košarkarja že tri tedne v Aziji, pred dnevi pa je iz Japonske pripotoval tudi v Manilo, kjer bo držal pesti za Dončića in slovensko izbrano vrsto.

Navdušeni filipinski navijač. Foto: Š. L.

Foto: Š. L.

Foto: Š. L.

A Luis niti približno ni osamljen primer, med drugim smo se pogovarjali tudi s srbskim navijačem, največ pa je seveda navdušenih Filipincev, ki na vsakem koraku ob omembi Slovenije in Dončića dobesedno ponorijo. "Prvič ga bom videl igrati, navdušen sem. Že odkar sem izvedel, da bo prvenstvo pri nas, sem se veselil tega trenutka in upal, da se bo Slovenija uvrstila v izločilne boje," nam je dejal eden izmed lokalnih navijačev, ki ga ni ustavila niti visoka cena vstopnic, želja pa se mu je naposled uresničila.

NBA-trgovina v Manili. Foto: Š. L.

Obračun Slovenije in Kanade je na Filipinih požel daleč največ pozornosti in povpraševanja. Cene vstopnic so sicer zelo visoke, za večino lokalnega prebivalstva močno previsoke, saj je v državi ogromno revščine.

Za najboljšo kategorijo v dvorani je za četrtfinalno posamezno vstopnico treba odšteti skoraj 450 evrov, v naslednji kategoriji sedežev v dvorani Mall of Asia, ki sprejme okoli 16.500 navijačev, pa več kot 313 evrov, vstopnice za še nekoliko slabše sedeže pa stanejo 238 evrov. Najcenejše vstopnice so povsem na vrhu dvorane, te za četrtfinale znašajo okoli 12 evrov, in so bile prodane najhitreje.

Da ima Dončić v Sloveniji zelo oddaljeni Manili predznak superzvezdnika, pa smo se prepričali tudi v NBA-trgovini ob dvorani, kjer se odvijajo izločili bojni. "Daleč največ prodamo dresov Luke Dončića. Na Filipinih je res izjemno priljubljen, ljudje ga obožujejo," je dejal tamkajšnji prodajalec. Ob tem je tako v podporo Dončiću kot tudi Sloveniji v Manilo pripotovala tudi skupina slovenskih navijačev, ki slovensko izbrano vrsto na velikih tekmovanjih spremlja že vse od leta 2003. Tekme v Manili imajo tudi sicer nekaj slovenskega priokusa, gledalce med polčasi namreč z vragolijami zabavajo Dunking Devils.

Preberite še: