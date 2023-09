Neugoden pogled za Slovence

Slovenija in Kanada bosta četrtfinale odigrali v sredo ob 14.30

Ko beseda nanese na ekipne športe, je za Kanado sinonim hokej. Vendarle gre za večkratne olimpijske in svetovne prvake, ki so redni gostje največjih hokejskih turnirjev. Drugače je, ko govorimo o košarki. Košarkarska izbrana vrsta je res nastopila na osmih olimpijskih igrah, bila srebrna daljnega leta 1936, nazadnje pa je bila na največjem odru leta 2000. V nedavni zgodovini ni blestela niti na svetovnih prvenstvih. Leta 2019 je bila 21., za otipljiv rezultat pa moramo pobrskati v leto 1994, ko je bila pred domačim občinstvom v Torontu sedma.

Španec nekako tako kot Kokoškov v času vodenja Slovenije

In zakaj bi morala biti Kanada v četrtfinalu svetovnega prvenstva torej favorizirana ekipa proti Sloveniji? V sredo namreč ne igra zgodovina, ampak košarkarji iz sedanjosti. Pod taktirko španskega strokovnjaka Jordija Fernandeza, ki je letos prevzel vodenje ekipe, delujejo zastrašujoče. Španec je širšemu občinstvu manj poznan, saj je v ligi NBA pomočnik trenerja. Nekako tako, kot je bil Igor Kokoškov, dokler ni s Slovenijo osvojil naslova evropskih prvakov, nato pa so se mu odprla vrata do osrednjega trenerskega stolčka.

Španec Jordi Fernandez zelo preudarjeno in umirjeno vodi tekme. Foto: Guliverimage

Fernandez se je od leta 2016 do 2022 učil od Michaela Malona pri Denver Nuggets in dodobra spoznal tudi našega Vlatka Čančarja. Priznani ameriški strokovnjak je nekoč dejal, da bo 40-letni Španec v prihodnosti zagotovo vodil kakšno od NBA-ekip. Pomočnik je tudi zdaj pri Sacramento Kings, dvakrat pa je ob izključitvi in bolezni Mika Browna dobil v roke dirigentsko palico.

Kar zadeva vodenje tekme, je zelo podoben Kokoškovu, saj deluje zelo umirjeno. In to je ob takšni zasedbi pomembno.

Manjkata Murray in Wiggins, a so tu preostali na čelu z Gilgeousom-Alexandrom

In to kakšno! Kanadska reprezentanca ima v svojih vrstah izvrstne posameznike in povrhu vsega sploh ni v najboljši zasedbi, saj manjkata na primer izvrstni Jamal Murray, ki je letos pomagal Denverju do naslova prvaka lige NBA, in Andrew Wiggins.

Kanadčani kot ekipa ne popuščajo. Foto: FIBA

Navkljub vsemu je ob pogledu na imena reprezentanca hvale vredna, kar je pokazala na tem prvenstvu, ko je na primer neprepoznavno Francijo razbila s 30 točkami razlike, Latvijo za 26, v pravem trilerju premagala Španijo (88:85), spodrsljaj pa je imela proti Braziliji (65:69).

Gonilna sila je Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma Cirty Thunder), ki v povprečju dosega 23,8 točke, 6,6 skoka in 5,2 asistence. Skupno je peti najboljši strelec prvenstva – s 26,4 točke je na vrhu lestvice Luka Dončić –, je pa član Oklahome drugi najboljši izmed tistih, ki so še vedno aktivni na prvenstvu v Manili.

Statistika Kanadčanov na prvenstvu

Košarkar Sk. As. Izg. ž. Uk. ž. Blokade +/- Točke S. Gilgeous-Alexander 6.6 5.2 1.4 1.6 0.2 15.0 23.8 R. Barrett 4.2 2.2 1.8 0.6 0.0 14.2 12.8 D. Brooks 2.6 2.4 1.6 1.4 0.2 17.8 10.4 K. Olynyk 5.4 2.6 2.0 0.2 0.6 9.2 12.0 N. Alexander-Walker 2.4 3.0 1.2 0.8 0.2 13.2 9.2 L. Dort 5.0 2.0 0.7 1.0 0.3 7.3 9.0 D. Powell 4.0 0.8 0.4 0.8 0.4 15.4 6.4 M. Ejim 3.8 1.2 0.2 1.0 0.2 1.4 3.2 P. Scrubb 0.8 2.0 0.3 0.5 0.0 8.8 3.5 T. Bell-Haynes 0.5 2.5 1.3 0.3 0.0 5.5 3.8 K. Alexander 1.8 0.5 0.5 0.5 0.0 6.0 4.5 Z. Edey 1.7 0.7 0.3 0.0 0.3 5.3 4.7

Dončić bo imel verjetno na sebi Brooksa in Dorta

Naslednji v vrsti so RJ Barrett, ki sicer odlično igra za New York Knicks, Dillon Brooks (Houston Rockets), Kelly Olynk (Utah Jazz), soigralec Luke Dončića pri Dallas Mavericks Dwight Powell, Luguentz Dort, ki je prav tako član Oklahome, v ligi NBA pa za Minnesoto Timberwolves igra še Nickeil Alexander-Walker.

Dillon Brooks bo imel v obrambnih nalogah pokrivati Luko Dončića. Foto: FIBA

Slovenskim ljubiteljem košarke je zelo dobro poznano ime Melvin Ejim, ki je bil v sezoni 2021/22 član Cedevite Olimpije, od leta 2022 pa je del Unicaje iz Malage. Nekoliko manj priložnosti za igro dobivajo Phil Scrubb, Trae Bell-Haynes in Zach Edey.

Raznovrstni, neugodni ...

Če vse skupaj seštejemo, kapetana Dončića, ki bo imel ob sebi najverjetneje čuvaja Brooksa in Dorta, in soigralce čaka izjemno težka preizkušnja.

Kanadčani so velik del posla na svetovnem prvenstvu že naredili, saj so si zagotovili neposredno olimpijsko vozovnico za Pariz, medtem ko je slovenska zasedba še nima. V primeru napredovanja bi bila zelo blizu, tako kot medalji – dve najboljši evropski reprezentanci se bosta namreč neposredno uvrstili na igre v Franciji, jasno pa je, da imajo naši košarkarji že zagotovljeno vsaj mesto v kvalifikacijah za olimpijske igre, ki bodo prihodnjega julija.

Dwight Powell (levo) je moštveni kolega Luke Dončića pri Dallas Mavericks. Foto: FIBA

Kanadčani so odlični v različnih segmentih. Če jim pustiš preveliko prostora, bodo to hitro kaznovali s kakšno trojko, tudi center Olynyk. Poleg tega so košarkarji zelo prodorni, zaradi česar je toliko težje igrati obrambo. Da ne omenjamo dobrega skoka. Povrhu vsega so pokazali, da se ne predajo niti za hip. Na zadnji tekmi proti aktualnim evropskim in za zdaj še svetovnim prvakom Špancem so se večkrat vrnili, pa čeprav so ob vstopu v zadnjo četrtino zaostajali za 12 točk.

Gledano v celoti bodo izjemno neugoden nasprotnik našim košarkarjem, ki bodo morali pokazati takšen pristop kot proti Avstraliji, da bi se jim odprla pot med najboljše štiri reprezentance na svetu, kar bi bil svojevrsten podvig. Že to, da se je oslabljena slovenska izbrana vrsta uvrstila med osem najboljših na zemeljski polobli, je velik dosežek. A naši košarkarji si želijo več kot četrtfinale, v katerega bodo vstopili v sredo ob 14.30 po srednjeevropskem času.