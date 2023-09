Norija na Filipinih: Slovenija in Dončić poskrbela za pravo evforijo

"Ali ste Slovenci? Že imate vstopnico za sredino tekmo? Za našo četrtfinalno tekmo so vse karte praktično razgrabljene," je v bližini filipinske arene Mall of Asia, kjer se bodo od torka naprej odvijali izločilni boji letošnjega svetovnega prvenstva, zaskrbljeno razlagal eden od številnih slovenskih navijačev, ki so v zadnjih dneh oziroma urah prepotovali polovico sveta, da bodo v sredo šesti igralec slovenskih košarkarjev v boju za polfinale svetovnega prvenstva. Kot je že nekakšno nenapisano pravilo zadnjih let, ima slovenska košarkarska reprezentanca, kjerkoli se pojavi, številčno podporo slovenskih privržencev, ki ji sledijo na velikih tekmovanjih.

Prvi prizor ob prihodu na letališče v Manili, Filipini v zadnjih dneh dihajo za košarko:

Z Luko Dončićem pa je priljubljenost slovenske izbrane vrste poskočila vsaj še za veliko stopnico tudi zunaj slovenskih meja, o čemer priča tudi obiskanost slovenskih tekem. Nič drugače ni v Manili, nasprotno, že ob prihodu na letališče potnike pozdravijo plakati s podobo Luke Dončića. O želji po ogledu sredine tekme med Slovenijo in Kanado pa smo se pozneje prepričali tudi sami, saj je kart za sredino slovensko tekmo na voljo le še peščica, pa še to v tako imenovani najslabši kategoriji dvorane, ki sprejme okoli 16.500 gledalcev, medtem ko je za preostale tri tekme, vključno s torkovo med Italijo in reprezentanco ZDA, ta je bila kljub včasih ne tako zvezdniški zasedbi vedno magnet za gledalce, vstopnic na voljo še precej več.

Tudi v taksijih, lokalih in drugod je ob omembi Slovenija prva asociacija vselej Dončić, ob tem pa je kristalno jasno, da je košarka na Filipinih z naskokom šport številka ena. Tako se v sredo zagotovo v filipinski prestolnici obeta pravi spektakel, slovenski navijači pa bodo zagotovo imeli pomoč tudi ob spremljavi navdušenih filipinskih košarkarskih navdušencev.

Skupina slovenskih navijačev, ki je v nedeljo zvečer odpotovala na Filipine. Foto: Š. L.

Med slovenskimi privrženci bo med drugim tudi okoli deset slovenskih navijačev, ki slovensko izbrano vrsto spremljajo na skoraj vseh večjih tekmovanjih že vse od leta 2003. Med njimi je tudi Simon Marko, eden izmed vodilnih članov Kluba navijačev Slovenije, ki je zdaj še s svojo znamenito zeleno lasuljo postal že nekakšen zaščitni znak Slovenije. "Po kakšnih večjih razočaranjih sem že večkrat rekel, da me naslednje leto ne bo zraven, a si nato vedno premislim. V tem res uživamo," nam je ob dolgi poti iz Ljubljane prek Istanbula zaupal Marko.

Z zanimivimi navijaškimi zgodbami pa so pot krajšali tudi drugi člani navijaške zasedbe, ki bo v sredo z glasnim navijanjem podpirala slovenske fante. "Prvič smo se na veliko tekmovanje podali že leta 2003, ko je bil EuroBasket na Švedskem, takrat smo potovali z avtodomom. Nato pa smo iz leta v leto dodajali nova doživetja in spomine vse z namenom, da podpremo slovensko košarkarsko reprezentanco," nam je zaupal še eden izmed navijačev, ki so bili med drugim tudi del zlatega Istanbula leta 2017, novega posebnega doživetja in uspeha pa se nadejajo tudi letos.

In kaj napovedujejo za sredin četrtfinale? "Boljše, da smo dobili Kanado kot Španijo, vsi nasprotniki so premagljivi in vse je mogoče," so še dodali v en glas zvesti slovenski navijači, ki se jim bo v naslednjih dveh dneh na Filipinih pridružilo še kar nekaj slovenskih košarkarskih navdušencev s ciljem pomagati slovenski izbrani vrsti do novega posebnega dosežka.

