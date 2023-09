Selektor Sekulić: Preveč smo se ukvarjali z zadevami, na katere nimamo vpliva #video

Slovenski košarkarji so v sklepnem dejanju drugega dela svetovnega prvenstva prvič na tem tekmovanju v Aziji izkusili grenkobo poraza. Čeprav so dvoboj proti Nemčiji začeli imenitno, po prvi četrtini vodili s +14, so v nadaljevanju izgubili stik s tekmecem. Nemci so na koncu zmagali kar s +29. ''Visok poraz boli, a če se bomo iz njega kaj naučili, je lahko pozitiven,'' sporoča selektor Aleksander Sekulić. Prvi center Slovenije Mike Tobey je potožil, kako so po dobrem začetku postal preveč nervozni, Zoran Dragić pa je dodal, da so misli Slovencev, ko so Nemci povišali prednost, že odplavale proti Manili.

Peti nastop, prvi poraz, ki pa ni bil usoden. Slovenija si je po štirih zaporednih zmagah na svetovnem prvenstvu privoščila poseben privilegij, saj je lahko v nedeljsko srečanje s prav tako do takrat neporaženo Nemčijo vstopila brez izrednega tekmovalnega imperativa. Dvoboj je odločal le o tem, kdo bo osvojil prvo mesto v skupini, obe ekipi pa sta si že prej zagotovili nastop v četrtfinalu. Dvoboj je ponudila dva različna obraza Slovenije.

Sekulićeva četa je vstopila v srečanje navdihnjeno, podobno kot na petkovem srečanju z Avstralijo, in uvodnih 10 minut dobila s 25:11. Nato pa je slovenska košarkarska rapsodija za tisti dan na otoku Okinava končala. "Tekmo smo dobro začeli, a smo nato hitro izgubili fokus in od tu naprej je šlo vse le še navzdol. Preveč smo se ukvarjali z zadevami, na katere nimamo vpliva. Visok poraz boli, a če se bomo iz njega kaj naučili in bili bolj motivirani na naslednji tekmi, je lahko tudi pozitiven. Zaupam fantom in verjamem, da bodo na naslednji tekmi zbrani vseh 40 minut," verjame slovenski strateg Aleksander Sekulić, da bodo njegovi varovanci v sredo, ko ne bo več popravnega izpita, saj bodo ob morebitnem porazu ostali brez boja za odličja, pokazali bistveno boljši obraz. Takšnega, kot so ga denimo proti Nemcem v uvodni četrtini.

Tobey: To moramo vzeti kot dobro šolo

"To ni bila naša najboljša tekma. Po dobrem štartu smo postali preveč nervozni in se praktično sami izločili iz igre za zmago. Ta poraz moramo vzeti kot dobro šolo in motivirano igrati naslednje tekme. Vemo, da smo v četrtfinalu in da moramo do konca odigrati še tri dobre predstave," je po poročanju STA po prvem porazu Slovenije na Japonskem dejal Mike Tobey. Tudi Američan s slovenskim potnim listom je prepričan, da bo v sredo, ko čaka Slovenijo četrtfinalni izziv, bolje na parketu. Slovenci so tekmeca v sredinem četrtfinalnem srečanju izvedeli šele nekaj ur po koncu dvoboja z Nemčijo.

Podobni občutki pred sredinim izzivom prevevajo tudi Zorana Dragića: "Kot vsako tekmo tukaj smo tudi to dobro odprli, a po prvih menjavah je naš voz krenil navzdol. Nemci so začeli zadevati, mi pa nismo bili pravi. Predvsem v napadu nismo imeli svojega večera. Tudi drugi polčas smo slabo odprli, Nemčija je hitro povedla z visoko prednostjo in tedaj so naše glave že odplavale proti Manili. Tam moramo pokazati svoj pravi obraz," je odločen mlajši izmed bratov Dragić, ki je v slabih 15 minutah dosegel pet točk in bil edini poleg Gregorja Hrovata v taboru poražencev, ki iz igre ni zgrešil nobenega meta.

Dragić je zadel v polno dvakrat, Primorec (4 točke) pa enkrat. ''Žoga v napadu ni tako krožila kot na prejšnjih tekmah, a vseeno … V prvi četrtini smo pokazali, da nam takrat, ko igramo zavzeto obrambo, gre tudi v napadu. Iz tam izhaja naša samozavest. Tam dobimo energijo,'' je poudaril Hrovat.

Najboljši slovenski košarkar Luka Dončić je v dobrih 30 minutah prispeval 23 točk (met iz igre 9/22, od tega trojke 2/11), 6 skokov in 6 asistenc, edini njegov soigralec z dvomestnim številom točk pa je bil Klemen Prepelič (12).