Dončić in druščina že trenirali v Manili: Čaka nas razburljiv zaključek SP

Slovenska moška košarkarska reprezentanca je skupaj z nemško izbrano vrsto iz Okinave nekaj po 15. uri s čarterskim poletom prispela na prizorišče zaključnih bojev 19. svetovnega prvenstva. Danes so Luka Dončić in druščina v Manili že opravili prvi trening. Selekcija Aleksandra Sekulića je osredotočena na Kanado, s katero se bo pomerila v sredo ob 14.30 po slovenskem času.

V boju za naslov svetovnega prvaka je ostalo le še osem reprezentanc. Poleg Združenih držav Amerike in Kanade, ki sta si z uvrstitvijo v četrtfinale priigrali tudi nastop na olimpijskih igrah v Parizu, si je bivanje na Filipinih zagotovilo še šest evropskih reprezentanc. Litva, Nemčija, Italija, Slovenija, Srbija in Latvija se bodo hkrati z zaključnimi boji na prvenstvu potegovale tudi za zadnji dve neposredni olimpijski vozovnici.

"Ponosni smo, da smo del elitne družbe tudi mi"

"V skupinskem delu so Kanadčani prikazali odlične predstave in v teh dneh se jim bomo pošteno posvetili." Foto: Vid Ponikvar/Sportida V elitni družbi najboljših svetovnih ekip je torej tudi slovenska izbrana vrsta, ki se bo v četrtfinalu v sredo pomerila s Kanado. "Dosedanji razplet na turnirju je dokaz, kako izenačeno je letošnje svetovno prvenstvo. Krog favoritov za najvišja mesta je zelo širok in ponosni smo, da smo del elitne družbe tudi mi. Na tekmeca v četrtfinalu smo morali čakati do zadnjih sekund zadnje tekme skupinskega dela," je po prvem treningu v Manili za Košarkarsko zvezo Slovenije povedal selektor slovenske izbrane vrste Aleksander Sekulić.

Slovenci so po zadnjem dvoboju na Okinavi misli hitro usmerili proti najpomembnejši tekmi na prvenstvu. Kanada je v prvem delu prikazala odlične igre in sodi v ožji krog favoritov za medalje. V uvodnem skupinskem delu je visoko ugnala Francijo, Libanon in Latvijo, v prvem kolu drugega dela pa nekoliko presenetljivo izgubila z Brazilijo. Tako je četrtfinalno vstopnico lovila na zadnji tekmi proti Španiji. Večji del tekme so Kanadčani izgubljali, v zadnjih trenutkih pa prišli do preobrata in si z zmago 88:85 vendarle priigrali napredovanje med osem najboljših ekip.

"Proti Kanadi nas vsekakor čaka izjemno zanimiv dvoboj. V skupinskem delu so Kanadčani prikazali odlične predstave in v teh dneh se jim bomo pošteno posvetili. Za vseh osem reprezentanc pa se v četrtfinalu prvenstvo začenja znova. Vsi štartamo z ničle in prepričan sem, da bomo v Manili spremljali razburljiv zaključek turnirja," pričakuje Sekulić.

Fantje so opravili prvi trening po prihodu v Manilo ✅

V sredo #mojtim čaka obračun proti izbrani vrsti Kanade 👊🏼@TelemachSi I @SloveniaInfo pic.twitter.com/sc1Rd68vhh — Košarkarska zveza SIovenije (@kzs_si) September 4, 2023

Četrtfinalni pari SP: Torek:

10.45 Litva - Srbija

14.40 Italija - ZDA



Sreda:

10.45 Nemčija - Latvija

14.30 Kanada - Slovenija

Lovijo olimpijske igre in najboljšo uvrstitev na SP

Slovenija, ki je četrtič udeleženka turnirja najboljših reprezentanc na svetu, bo v Manili lovila svojo najboljšo uvrstitev na svetovnih prvenstvih. Prvič je nastopila leta 2006 na Japonskem in se na koncu zadovoljila z uvrstitvijo med 9. in 16. mestom. Leta 2010 je igrala v Turčiji in osvojila osmo mesto, v Španiji leta 2014 pa je bila sedma.

Prva četrtfinalna obračuna bosta v Mall of Asia Areni na sporedu v torek, 5. septembra. Ob 10.45 po slovenskem času se bosta pomerili reprezentanci Litve in Srbije, ob 14.40 pa še reprezentanci Italije in Združenih držav Amerike. Slovence četrtfinalni dvoboj proti Kanadi čaka v sredo, 6. septembra, ob 14.30. Isti dan se bosta ob 10.45 srečali še Nemčija in Latvija.

Poražence četrtfinalnih obračunov v četrtek, 7. septembra, čakata tekmi za razvrstitev od petega do osmega mesta, v petek, 8. septembra, pa sta na sporedu polfinalna dvoboja 19. svetovnega prvenstva. V soboto, 9. septembra, bomo priča končnemu razpletu za peto in sedmo mesto, vrhunec letošnjega košarkarskega spektakla v Aziji pa bo v nedeljo, 10. septembra. Ob 10.30 po slovenskem času se bo začela tekma za tretje mesto, veliki finale pa bo na sporedu ob 14.40.

Preberite še: