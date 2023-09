Slovenski tekmeci v sedmih nebesih, zvezdnik New Yorka izpolnil obljubo očetu

V igri za svetovni naslov v košarki je ostalo le še osem reprezentanc. Med njimi sta tudi Slovenija in Kanada. Košarkarski sladokusci že nestrpno čakajo na spektakularni obračun zvezdnikov lige NBA, ko se bosta v sredo v Manili za polfinalno vstopnico pomerila 24-letni Luka Dončić in leto dni starejši Shai Gilgeous-Alexander. Kanadčanom se je po zmagi nad Španijo odvalil močan kamen od srca. Ne le, da so izločili branilce naslova, ampak si tudi zagotovili nastop na olimpijskih igrah v Parizu. Prvi po letu 2000!

Slovenska košarkarska reprezentanca je predlani navduševala na olimpijskem turnirju v Tokiu, kjer je preskakovala številne ovire, na koncu pa za las ostala brez odličja. Kanada je lahko nastope Luke Dončića, Vlatka Čančarja in druščine spremljala le prek zaslonov, saj se ni uvrstila na zaključni turnir. Še enkrat več je izpadla v kvalifikacijah. Kanadčani so želeli nekaj spremeniti. Vedeli so, kako veliko njihovih igralcev nastopa v ligi NBA. In to ne le v stranskih, ampak vodilnih, osrednjih vlogah.

Kanada je v nedeljo izločila Španijo, ki prvič po letu 1994 ne bo zaigrala v četrtfinalu svetovnega prvenstva. Foto: Reuters

Zato je želja, da bi se združili v celoto, oblekli dres izbrane vrste in na velikem tekmovanju naredili odmeven rezultat, postala še toliko večja. In res. Na tem svetovnem prvenstvu so se že prepoznali sadovi načrtnega dela. Prikazali so kar nekaj imenitnih predstav, s katerimi so nakazali del razkošnega znanja in potenciala, ki bi jih lahko ponesel zelo visoko, a so tako kot že tolikokrat, ko se je odločalo o olimpijskih vstopnicah, nihali v izvedbah.

V zadnji četrtini povsem zasenčili Špance

Shai Gilgeous-Alexander je najboljši kanadski strelec na tem SP. Kako vroč je v Aziji, so na svoji koži občutili tudi Španci. Zlasti v zadnji četrtini. Foto: Reuters Ko so odprli prvenstvo s tremi izjemnimi zmagami, Francoze so denimo v krstnem nastopu odpravili kar za 30 točk, so nato v Indoneziji nepričakovano izgubili z Brazilijo in se znašli v zagati. Če so hoteli ostati v igri za odličja, so morali v zadnjem nastopu drugega dela svetovnega prvenstva premagati Špance. Aktualne evropske in svetovne prvake. Sprva ni kazalo, da bi jim lahko uspelo. Španci so v zadnjo četrtino vstopili s solidno prednostjo (+12), nato pa so Kanadčani le podali v višjo prestavo.

Na krilih Shaija Gilgeous-Alexandra, zvezdnika lige NBA in enega najboljših strelcev na drugi strani velike luže, so v zadnjih 10 minutah povsem nadigrali Špance in si po izjemnem preobratu, pravcati košarkarski drami, ki je prerasla v poslastico dneva, priigrali preboj med najboljših osem. Špance so ugnali s 88:85, prvi junak srečanja pa je postal Gilgeous-Alexander. Zvezdnik Oklahoma Cityja je dosegel 30 točk, bil izjemen s črte prostih metov, kjer jih je zadel 14 od 16.

Po olimpijskih stopinjah očeta

RJ Barrett gre po stopinjah očeta. Foto: Reuters Ker je v nedeljo na svetovnem prvenstvu spodletelo tako Braziliji, Portoriku kot tudi Dominikanski republiki, med osem pa se je uvrstilo šest evropskih ekip ter dve iz Severne Amerike (ZDA in Kanada), je Kanadčanom uspel imeniten podvig. Takšna je bila namreč zahtevana olimpijska norma, da se uvrstijo med dve najboljši "ameriški" ekipi na svetovnem prvenstvu.

Zadovoljstvo je bilo ogromno, saj diši po najboljši uvrstitvi Kanade na SP vseh časov. Niso si zagotovili le napredovanja v četrtfinale, sploh prvega na svetovnem prvenstvu po letu 1994, ko so bili gostitelji tekmovanja, ampak si priigrali tudi olimpijsko vozovnico za Pariz.

Nazadnje so na olimpijskem turnirju zaigrali leta 2000 v Sydneyju, takrat pa je barve Kanade branil tudi Rowan Barrett. To je oče zvezdnika New York Knicks RJ Barretta, ki po tem, ko si je z reprezentanco zagotovil olimpijsko vozovnico, ni skrival sreče. Zaplesal je od sreče in zaupal novinarjem, zakaj so ga tako prevzela čustva. ''Gremo na olimpijske igre! To je noro. Mojemu očetu sem povedal, da bomo to dosegli,'' je obljubil očetu, da bo nadaljeval družinsko tradicijo in tudi sam zaigral na olimpijskih igrah.

RJ Barrett hit the griddy in celebration of Canada qualifying for the Olympics 🤣🎉



(via @AlexAdamsBTP) pic.twitter.com/2Mq7gwuY50 — Bleacher Report (@BleacherReport) September 3, 2023

Kanadi je pomagal do odmevne zmage nad Španijo s 16 točkami. Kar 11 jih je prispeval v uvodni četrtini, do konca srečanja pa bi jih še več, če se ne bi kmalu znašel v težavah zaradi treh osebnih napak. Tako so se morali Kanadčani bolj nasloniti na pomoč drugih pomembnih igralcev. Odgovornost je na svoja pleča prevzel Gilgeous-Alexander in v zadnji četrtini zasenčil Špance, pomagal mu je Dillon Brooks. Prvi je dosegel 30, drugi pa 22 točk.

Španski košarkarji so nepričakovano ostali brez boja za medalje še pred četrtfinalom. Foto: Reuters

Najboljše uvrstitve Kanade na svetovnih prvenstvih: 6. mesto (1978 in 1982)

7. mesto (1954 in 1994)

8. mesto (1974 in 1986)

10. mesto (1970)

11. mesto (1963)

12. mesto (1959, 1990 in 1998)

13. mesto (2002)

21. mesto (2019)

22. mesto (2010)

Selektor Kanade: Lahko igramo še hitreje

Selektor Jordi Fernandez je bil navdušen nad njunim učinkom. ''Pokazali smo zmagovalno miselnost. Ni pa bilo popolno, saj lahko odigramo še bolje. Lahko še napredujemo. Čaka nas še veliko dela, zdaj se odpravljamo na Filipine,'' je selektor Kanade prepričan, da lahko njegovi varovanci pokažejo še boljšo predstavo.

Španski strateg Jordi Fernandez kot selektor Kanade odlično pozna varovance, saj pozna večino iz lige NBA. To velja tudi za člana Houston Rockets Dillona Brooksa. Foto: Reuters

Španijo so strli v zadnji četrtini, ki so jo dobili s 27:12, zdaj pa jih čaka obračun s Slovenijo, ob omembi katere ga skoraj ni medija, ki ob njej ne bi zapisal še ime Luke Dončića. Kapetana, prvega zvezdnika in enega največjih magnetov svetovne košarke. V kanadskem taboru po veliki zmagi nad Španijo še niso veliko govorili o Sloveniji, je pa Fernandez vendarle nakazal, kaj bi lahko Sekulićevi četi prinašalo največ težav.

"Lahko zaigramo še hitreje in še izboljšamo igro v protinapadih. Moramo še delati in pridobivati izkušnje. Zdaj je zelo pomembno, da smo se že uvrstili na olimpijske igre. Do naslova nas ločijo še tri tekme, moramo se osredotočiti na vsako naslednjo, ki nas čaka,'' 40-letni španski strateg, ki pozna odlično ligo NBA, saj je bil med letoma 2016 in 2022 pomočnik trenerja Denver Nuggets, nato pa je prevzel vodenje Sacramento Kings, ne skriva visokih ciljev. "Sem nismo prišli le po vozovnico za olimpijske igre. Lačni smo uspehov."

Brez dvoboja Murray - Čančar, bo pa plenil pozornost Dončić - Powell

Kaj bi šele bilo, če bi lahko na SP računal še na pomoč Jamala Murrayja, izjemnega strelca Denverja in letošnjega prvaka lige NBA? Letos se je zahvalil ponudbi in si privoščil počitek. Tako v sredo ne bo prišlo do spopada klubskih soigralcev, Murrayja in Vlatka Čančarja, ki mu je med pripravami hudo zagodlo zdravje in ga za več mesecev oddaljilo od parketa. Bo pa po drugi strani v sredo plenil pozornost soigralcev Dallasa, Luka Dončić se bo pomeril proti centru Dwightu Powllu.

Pri Dallasu si se že več let delita slačilnico, v sredo pa bosta reprezentančna tekmeca. Foto: Reuters

Dvema klubskima soigralcema je na tem prvenstvu že zagrenil življenje. To sta bila Avstralca Josh Green in Dante Exum. Bo sledilo uspešno nadaljevanje? Odgovor bo znan v sredo v poznih popoldanskih urah, saj se bo težko pričakovani četrtfinalni spopad, na katerem bo Slovenija lovila svoje prvo napredovanje med najboljše štiri na svetovnem prvenstvu, začelo ob 14.30.